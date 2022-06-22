В КХЛ едет канадский боец. Он всегда дрался с удовольствием

Обзор дня Алексея Шевченко.

Титул

Вратарь Игорь Шестеркин признан лучшим вратарем сезона в НХЛ. Было бы крайне несправедливо отдать этот приз кому-то другому. Никто из конкурентов не сделал для своей команды больше, чем наш голкипер. Это он затащил команду в плей-офф, ведь оборона у «Рейнджерс» очень слабая, а атака — нестабильная. Хоккеисты постоянно рассказывают и в интервью, и в личных беседах, как важно, когда голкипер спасает. И как меняется стиль команды, если вратарь ловит только «свои» броски, не совершая чудес.

Шестеркин изменил игру «Рейнджерс» в этом сезоне. Мог бы сейчас и в финале играть, если бы полевые хоккеисты ему хоть немного помогли. Не устану вспоминать, как ровно год назад Игорь сокрушался по поводу своего сезона, был недоволен своей игрой (кажется, что он слишком требовательно относился к себе) и обещал, что все поменяет. Илья Сорокин считает, что ничего в его действиях серьезным образом не изменилось, а Шестеркин только добавил в стабильности. Проводил два средних матча из десяти, а это высочайший уровень.

Жаль, что не удалось взять титул самому ценному игроку регулярного чемпионата. Конечно, когда рядом с тобой такие звезды, как Остин Мэттьюс и Конор Макдэвид, то трудно рассчитывать на победу. Но ведь дают за общий вклад в успех команды. Игорь для «Нью-Йорка» значит гораздо больше, чем нападающие «Торонто» и «Эдмонтона». По крайней мере, в этом сезоне.

Новичок

То, что «Нефтехимик» подпишет бойца, стало понятно сразу, как Никита Попугаев подписал просмотровый договор с «Амуром». Жаль только, что выбрали не Евгения Артюхина, а решили пригласить легионера. Новобранец Энтони Камара подавал большие надежды на юниорском уровне, ездил на молодежный чемпионат мира за сборную Канады, но потом потух. Нет, не слился, как сотни других, но за два с половиной года в системе «Бостона», выбравшего его на драфте, так и не получил ни единого шанса в НХЛ.

Хуже стало через сезон. После обмена в «Каролину» и полугода в клубе он вообще остался без команды, и ему пришлось ехать в ист-кост. Это было последней каплей, и Энтони стал одним из многих канадцев, которые едут в любые чемпионаты, если там платят деньги. Дания, Австрия, Германия, Чехия — каждый год Камара менял турниры. Последние два сезона выступал в «Пардубице», но уровень местного чемпионата не идет ни в какое сравнение с некоторыми европейскими.

Почему вспомнил про Попугаева? Энтони всегда дерется с удовольствием: как-то в лиге Онтарио он набрал 132 минуты штрафа, а в прошлом сезоне отсидел на скамейке штрафников 88 минут. Если «Нефтехимик» встретится с «Амуром» (и если Никиту Попугаева оставят в Хабаровске), то нет сомнений, что Энтони пойдет встречать хоккеиста, оскорбившего главного тренера нижнекамского клуба. Это, конечно, мог сделать и Артюхин, но тогда наказание было бы слишком жестоким. Наверняка в Нижнекамске впечатлены и статистикой новичка — 22 + 14, но поверьте: для КХЛ эти цифры ничего не значат. Средний форвард с кулаками для решения определенных проблем.

Штаб

«Авангард» обнародовал тренерский штаб команды на предстоящий сезон. Есть неожиданности и приятные. Клуб решил не отказываться от услуг Константина Курашева, возглавлявшего «Омские Крылья», — теперь он помощник Дмитрия Рябыкина. Курашев — один из самых недооцененных специалистов, работающих у нас в стране. Он учит хоккеистов не стесняться и показывать свои лучшие качества, но почему-то все смотрят на его спортивные результаты.

А работал-то он в клубах, которые должны были воспитывать молодежь. Сначала в Санкт-Петербурге, затем в Омске. В командах, откуда могут забрать лидеров в любой момент, перевести кого-то в молодежку. Удивительно, что и в «Авангарде» повелись на турнирную таблицу, хотя «Крылья» несколько матчей провели в две пятерки из-за пандемии. Впрочем, приняв решение об увольнении, все-таки подумали и оставили специалиста в штабе главной команды. Говорят, что проблема Курашева в том, что он слишком мягкий. Это немного не так. Он вежливый, у него европейский менталитет, а у нас это воспринимается как слабость. Но в роли ассистента он должен помочь новичку Дмитрию Рябыкину.

Из «Витязя» перешел тренер-видеооператор Олег Новицкий. Сейчас нельзя недооценивать людей на этой должности. Тот же «Авангард» выиграл несколько матчей из-за реакции Алдиса Аболиньша, следившего за судейскими ошибками. Первым помощником Рябыкина будет Олег Микульчик. Его мы помним по работе в «Автомобилисте», когда там был Владимир Крикунов. Белорусский тренер трудился в «Хумо» и киевском «Соколе». Не самый лучший помощник тренера, если мы оцениваем влияние на тактику, но, видимо, сказалось то, что он трудился в Екатеринбурге. Как мы видим, Алексей Волков своих знакомых не забывает.

Алексей Шевченко