Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Металлург»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Федерация хоккея России (ФХР) согласовали структуру проведения сезона-2022/23.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, новый сезон стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона «Металлургом» в Москве.

Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля 2023 года, а розыгрыш Кубка Гагарина пройдет с 1 марта по 29 апреля 2023 года.

В регулярном чемпионате запланирована одна пауза на встречи национальны команд с 12 по 18 декабря 2022 года. Перед паузой в Челябинске 10 и 11 декабря состоится Матч звезд КХЛ.

Планируется, что команды проведут по 68 игр в регулярном чемпионате. Это решение должно быть утверждено правлением КХЛ.

Ранее правление утвердило состав конференций и дивизионов на ближайший сезон. Единственное изменение коснулось «Куньлуня», который переведен из Восточной в Западную конференцию, где займет место в дивизионе Тарасова.