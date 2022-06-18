Стал известен формат календаря регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ по проекту ФХР

«СЭ» стали известны подробности формата календаря КХЛ по проекту ФХР. Напомним, что федерация предлагает разделить клубы на две конференции («Юрзинова» — 12 и «Якушева» — 10 команд) но спортивному принципу вместо географического.

Всего, по данным «СЭ», в регулярном чемпионате будет сыграно 70 матчей — они распределены следующим образом:

1) 4 матча с каждым соперником внутри конференции (44 — в «Юрзинове», 36 — в «Якушеве»)

2) 2 матча с каждым соперником из другой конференции (20 — в «Юрзинове», 24 — в «Якушеве»)

3) Дополнительные матчи внутри конференции (6 — в «Юрзинове», 10 — в «Якушеве»)

В календаре, который предлагает сама КХЛ, будет 68 матчей — по паре матчей против каждого клуба лиги (всего 42) и еще 26 с соперниками из конференции.

При появлении «сильного» дивизиона поменяется и структура плей-офф. По нашим данным, напрямую в Кубок Гагарина будут попадать 8 или 10 (есть разные варианты) команд из «Юрзинова» и 4 из «Якушева». Еще по 2 или 4 клуба из каждого дивизиона будут участвовать в плей-ин, который отдаленно напоминает то, что сейчас используется в НБА — вместо серии будет только один матч, победитель которого пройдет дальше.