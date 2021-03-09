«Спартаку» больно, но хотя бы не стыдно. Красно-белые сделали все, чтобы завершить сезон красиво, но все равно проиграли ЦСКА

Армейцы, «Локомотив» и «Ак Барс» прошли в следующий раунд, «Салават Юлаев» — одной ногой в нем.

КХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Четвертые матчи

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Хартикайнен — 3 (Панин, Гранлунд), 34:10 — 0:1. Гранлунд — 2 (Коледов, Маннинен), 48:56 — 0:2. Маннинен — 1 (п.в., Панин, Гранлунд), 58:24 — 0:3.

Вратари: Вилл (58:10 — 58:24) — Метсола.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 21 (8+8+5) — 28 (9+9+10).

Судьи: Франо, Юдаков.

9 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова. 5630 зрителей.

Счет в серии 1-3.

«Трактор» стал заложником стиля

Как играет команда Анвара Гатиятулина, знают все, кто интересуется хоккеем, но смотрели «Трактор» из тех людей, кто не болеет за челябинцев, немногие. Схематичный оборонительный хоккей — зрелище на любителя. Абсолютное большинство здоровых зрителей любят экшен, а его в игре «Трактора», тем более играющего в плей-офф, немного.

Стиль этот хорош, когда в твоей команде четыре равных звена средних по уровню игроков, но хороших атлетов, способных копать от забора и до обеда. Но когда у тебя есть исполнители вроде Кравцова, Бывальцева, Седлака или атакующего защитника Бэйлена, не имеющих права делать что-то сверх игрового задания, шансов на победу с командой чуть выше классом немного.

В слабом на яркие сюжеты матче все решило мастерство первого финского звена уфимцев. После почти 10-минутного просмотра момента, где Амиров, шайба и вратарь Вилл одновременно влетают в ворота, гости получили возможность передохнуть и сконцентрироваться.

В позиционной игре «5 на 5» челябинцы, как и полагается, защищались строго, не теряя своих позиций, однако Хартикайнен оказался хитрее всех. Ускорившись, он открылся на дальнем пятаке для подправления в ворота передачи Граннлунда. Получилось небольшое произведение искусства, этакая финская резьба по дереву, созданное на ровном месте.

И хотя счет стал всего 0:1 не в пользу «Трактора», стало ясно, что матч надо спасать уже сейчас, несмотря на то что шла всего 35-я минута. Но не получилось. На 49-й минуте снова отличилось первое звено уфимцев: хитрый Гранлунд подкараулил двойной отскок, после чего стало ясно, что теперь челябинцам придется спасать не этот матч, а всю серию, но уже в следующей игре.

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Бакош — 1 (бол., Лехтеря), 2:30 — 1:0. Слепышев — 1 (бол., Робинсон), 26:56 — 1:1. Лайпсик — 2 (Локтионов), 53:08 — 1:2. Телегин — 1 (п.в., Лайпсик, Локтионов), 59:40 — 1:3.

Вратари: Гудачек (59:02 — 59:40) — Юханссон.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 19 (8+7+4) — 27 (8+7+12).

Судьи: Беляев, Соин.

9 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 4809 зрителей.

Счет в серии: 0-4.

«Спартак» хотел, но не смог

Понятно, что в серии против позапрошлогоднего, но все еще действующего чемпиона у красно-белых изначально шансов было немного: не было никаких оснований думать, что отлаженный армейский механизм вдруг сломается. Забарахлит в одном матче — может быть. Тем не менее «Спартак» провел предыдущий матч серии настолько плохо, что в памяти не осталось даже счета. Если бы и четвертая игра была такой же, никто бы из болельщиков это Знарку, его штабу и подопечным не простил. Не простит руководство — но это уже другой разговор, о том, какие изменения ждут клуб, читайте на нашем сайте завтра.

Поэтому у игроков отдельно или у игроков с тренерами наверняка состоялся разговор о том, что скоро все равно придется прощаться. Мучительно больно будет по-любому. А потому надо сделать хотя бы так, чтобы было не так стыдно.

И к чести команды, она постаралась. Натиск с первых минут, серия опасных моментов — и Бакош в большинстве открыл счет уже на третьей минуте.

Номинальные хозяева арены делали все, чтобы выглядеть с ЦСКА на равных столько времени, сколько это будет возможно. По броскам было равенство, по времени в атаке два периода — преимущество «Спартака», в том числе за счет большинства. Гол в середине встречи, пропущенный после дальнего броска Слепышева при игре «4 на 5», не повлиял на настрой.

А вот силы красно-белых закончились к третьему периоду. Провал был и по цифрам (4-12 по броскам), и по визуальному контролю шайбы, и по опасным моментам. Армейцы понимали, что умирать здесь и сейчас им незачем — впереди поход за кубком, а когда соперник подсел, спокойно взяли свое.

На 54-й минуте защитник «Спартака» Соколов и центр Лехтеря завозились за воротами и проиграли борьбу Локтионову, который выдал точный пас на Лайпсика на дальний пятак — как раз в зону Лехтеря. Тот безжалостно расстрелял левую «девятку», после чего варианты с хотя бы пятым матчем серии стали таять на глазах.

54` Отлично поборолись за чужими воротами и Локтионов на пятак точный пас выдвет и Лайпсик не оставляет шансов Гудачеку — 1:2 pic.twitter.com/GXlCt1QZBx — ХК ЦСКА Москва (@hccska) March 9, 2021

Красивая картинка «Спасибо за сезон» встала в твиттере сразу после финальной сирены — в клубе словно заблаговременно приготовились к вылету.

«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Марченко — 1 (бол., Красковский, Алексеев), 9:19 — 0:1. Пудас — 1, 27:24 — 1:1. Пулккинен — 4 (бол., Коршков), 31:59 — 1:2. Петерссон — 3 (Коршков), 53:19 — 1:3. Ткачев — 3 (Рафиков, Коршков), 55:52 — 1:4.

Вратари: Линдбек — Паскуале.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (13+9+9) — 34 (13+11+10).

Судьи: Кулаков, Хрибик.

9 марта. Ярославль. «Арена-2000». 2817 зрителей.

Счет в серии: 0-4.

«Локомотив» готов к ЦСКА

Неудивительно, если еще перед началом серии хоккеистов «Йокерита» терзали смутные сомнения. С одной стороны, важно было хорошо выступить в Кубке Гагарина. С другой — контракты гарантированы до конца апреля, а бонусов за плей-офф, как у российских игроков, у хоккеистов финского клуба нет. Нет и своих болельщиков — матчи пришлось проводить на поле соперника. Если бы серия затянулась, надо было сидеть две недели в Ярославле, выиграй — еще столько же в Москве. А дома-то ждут. Не станем утверждать, что «Йокерит» слил серию, как и умалять заслуги ярославцев — их хоккей был почти образцовым. Это одна из немногих команд на «Западе», кто может не только навязать конкуренцию ЦСКА, но и выиграть у них серию. Скорее всего, «Локомотиву» в следующем раунде предстоит играть с армейцами.

Сложилось впечатление, что «Йокерит» проиграл противостояние уже во втором матче, когда при счете 0:5 не нашел других аргументов, как развязать драки на пустом месте, словно «Витязь» чеховского образца. Выглядело это как жест отчаяния.

Открыл счет Алексей Марченко, который из узкоспециализированного оборонительного защитника за два сезона превратился в универсала, эффективный и в атаке — лучше всего за него скажут очки в регулярном чемпионате, и теперь вот — важный гол в плей-офф.

При счете 1:1 номинальных гостей вывел вперед Пулккинен, забивший четвертый гол в четырех играх плей-офф. В третьем периоде ярославцы прибрали инициативу к рукам, контролировали ход встречи, и Петерссон с Ткачевым довершили победу над морально сломленным «Йокеритом».

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы: Педан — 1 (Кормье, Петров), 20:15 — 0:1. Доус — 1 (бол., Галимов, Мерфи), 22:33 — 0:2. Чехович — 2 (бол., Уайдмэн, Миле), 27:21 — 1:2. Тихонов — 3 (Да Коста, Доус), 30:05 — 1:3. Галиев — 1 (п.в.), 57:52 — 1:4.

Вратари: Кочетков (54:55 — 57:52) — Билялов.

Штраф: 31 — 10.

Броски: 40 (14+9+17) — 36 (8+13+15).

Судьи: Белов, Гофман.

9 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 3000 зрителей.

Счет в серии: 0-4.

«Ак Барс» почти не заметил «Торпедо»

Сложно представить, как можно пройти первый раунд более уверенно, чем «Ак Барс». Проблемы в серии с «Торпедо» у казанцев возникли только в первом матче, когда дело дошло до овертайма. Но и тогда «Ак Барс» не стал слишком затягивать игру, отличившись в середине дополнительного периода. После того матча в команде не скрывали, что недовольны игрой, и внесли изменения. В итоге — три спокойные победы, а сегодня наконец-то забил и Найджел Доус, которого давно обвиняют в некубковости.

Расчехлился в плей-офф! pic.twitter.com/6yoZd3IxAF — ХК Ак Барс (@hcakbars) March 9, 2021

Пока конкуренты продолжают борьбу, «Ак Барс» уже в полуфинале конференции и может готовиться ко второму раунду больше недели. И казанцы выглядят главным фаворитом не потому, что вынесли «Торпедо». На месте нижегородцев мог быть и «Автомобилист», и «Барыс» — запаса прочности казанцев хватило бы и на них. А «Торпедо» просто не повезло попасть под этот каток.

Команду Квартальнова не смутила даже болезнь основного вратаря Адама Рейдеборна. Вышел Тимур Билялов и отыграл очень надежно, а отсутствие шведа позволило выпустить из резерва его соотечественника, защитника Микаэля Викстранда. Разыгрались в плей-офф легионеры Кормье и Песонен, которые в регулярке были незаметны, в порядке лидеры — слабых мест у «Ак Барса» сейчас не видно.