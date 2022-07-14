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Сегодня, 10:30

Теперь легионеры точно знают, что о КХЛ можно вытирать ноги

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Эрик О&#039;Делл (в центре).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Михаил Сергачев.
Фото Global Look Press
Илья Михеев.
Фото Global Look Press
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Обзор дня Алексея Шевченко.

Суперконтракт Сергачева

Защитник Михаил Сергачев не выходил на рынок свободных агентов вечером в среду по московскому времени. Но все равно попал в новости. «Тампа» заключила с ним соглашение, которое вступает в силу через сезон. И наш хоккеист получил шикарный контракт. Нижнекамец будет получать 8,6 миллионов долларов ближайшие восемь лет, через сезон он становится самым высокооплачиваемым защитником команды, убирая по сумме даже главную звезду обороны «молний» Виктора Хедмана.

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С чего вдруг такая любовь к российскому хоккеисту? Дело ведь не только в том, что Михаил совсем недавно поменял агента. Если бы в Америке все зависело от твоего представителя, то ушла бы непредсказуемость на рынке, кроме того, все это было бы похоже на коррупцию. Уверен, что детали нового соглашения с Сергачевым обсуждались давно, а новый агент лишь оформил сделку — вряд ли он выбил те деньги, что получит Михаил.

У такого контракта есть две причины. Михаил — качественный игрок, с отличной репутацией, который уже помогал команде выигрывать титул. Какой смысл с ним расставаться? Пусть уж лучше ближайшие пять он лет гарантированно выступает в Тампе, а если что-то пойдет не так, то можно думать об обмене. И через пять лет, когда закончится запрет на трейды, он будет ценным активом. Во-вторых, Сергачеву сейчас 24 года. Самый расцвет для игрока. Тому же Хедману 31 год, довольно много по хоккейным меркам, пусть он и не глубокий старик. Удивило лишь, что 8,6 миллион дали защитнику, который в регулярном чемпионате лишь раз преодолел отметку в 40 очков. Но это он сейчас игрок второй или третьей пары, а через пару сезонов все может измениться. У него есть атакующий потенциал, только пока он в должной мере не раскрывается. Надо создать условия, видимо, во время действия длинного контракта роль Михаила изменится.

Михаил Сергачев. Фото Global Look Press
Михаил Сергачев.
Фото Global Look Press

Переезд Михеева

Недолго продержался на рынке свободных агентов в НХЛ и Илья Михеев. Омич перебирается в «Ванкувер», у него четырехлетний контракт с зарплатой в 4,75 миллиона долларов. «Торонто» очень хотели сохранить хоккеиста, но такие деньги ему дать не могли. И в случае с Ильей возникает вопрос, а не переплачивают ли? И хотя полные итоги мы можем подводить только через четыре года, менеджеров «касаток» легко можно понять.

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Кого они получают за эти деньги? Михеев, даже выступая в третьем звене, набрал 32 балла, забросив 21 шайбу в регулярном чемпионате. Илья умеет играть в меньшинстве, причем, там он не просто разрушает и бросается под шайбу, а действует очень умно. Любая ошибка соперника может превратиться в заброшенную шайбу. Плюс Илья готов нести ответственность, если попадает в топ-6. Это беда «Торонто», что они давно потратили все деньги и теперь им приходится затыкать дыры хоккеистами невысокого уровня. Нашему игроку не предложили хорошие условия не из-за хоккея, а только потому, что свободных средств нет.

После того, как Илья заключил контракт с «Ванкувером», то кто-то озаботился судьбой Андрея Кузьменко. Это же прямые конкуренты на позиции, теперь бывшему форварду СКА придется несладко. Так как раз сделка с Михеевым страхует «Ванкувер» от рисков. Как сыграет Андрей в НХЛ, никто не знает, сохраняется неблагоприятный прогноз по поводу его будущего в североамериканской лиге. Если не пойдет, то можно и из состава вывести, и в фарм отправить. Контракты меньше, чем на миллион — это пустяки для клубов НХЛ. Но если Кузьменко не заиграет, то у «Ванкувера» будет пространство для маневра, а Михеев усилит третье звено. Что касается Андрея, то если он приехал за океан всерьез и надолго, то должен переигрывать омича.

Илья Михеев. Фото Global Look Press
Илья Михеев.
Фото Global Look Press

Контракт

Московское «Динамо» объявляет о контракте с форвардом Эриком О'Деллом. И это решение столичного клуба невозможно понять. Напомним, что канадец, здорово отыгравший в прошлом сезоне, покинул бело-голубых в самый важный момент. Он бросил клуб в плей-офф, придумав нелепые причины для отъезда. И мы бы к ним отнеслись с уважением, не вернись он сейчас. Ничего же в мире не поменялось, значит отъезд игрока был выдуманным, нарушающим условия контракта. Понятно, что Эрик хороший хоккеист, который в составе «Динамо» провел лучший сезон в карьере. Причем, насколько я помню, форвард приехал тогда на не очень большую зарплату, а уже ближе к межсезонью ему хотели предложить солидные условия. Но он предал клуб и это никуда не уйдет.

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Не уверен, что у «Динамо» в любом случае были бы шансы против ЦСКА в плей-офф — этого мы никогда не узнаем. Однако, одна из причин, по которой клуб потерпел унизительное поражение во втором раунде — отъезд лучшего игрока. Ни в коем случае нельзя было возвращать такого человека назад. Какой пример остальным? Легионеры поймут, что о команды КХЛ можно вытирать ноги и ничего им за это не будет. Бросил команду — пусть и дальше продолжает карьеру где-нибудь в другом месте. За 750 тысяч в НХЛ или в АХЛ, да есть много европейских чемпионатов. Руководство «Динамо» поступило очень недальновидно. И некрасиво по отношению к российским игрокам, которые бились с ЦСКА, а потом получили весь негатив за проигрыш. Такие переходы разрушают клуб гораздо сильней, чем невыплата зарплаты или поражения.

Илья Михеев
Михаил Сергачев
Эрик О`Делл
Хоккей
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Динамо (Москва)
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
Результаты / календарь
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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