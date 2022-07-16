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Сегодня, 10:45

Канадцы едут в КХЛ как ни в чем не бывало. Лигу пополнили главный тренер и форвард

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Грег Айленд.
Фото Global Look Press
Обзор дня Алексея Шевченко.

Назначение

«Куньлунь» последним в КХЛ официально назначил главного тренера. Китайскую команду в сезон поведет канадский специалист Грег Айленд. Типичный представитель североамериканской школы с довольно приличным опытом работы. Никогда не играл на профессиональном уровне, но, как и многие канадцы, очень любил хоккей. Окончив университет, возглавил любительский коллектив. Проявив себя, получил шанс у профессионалов. И прошел все возможные ступени, не попав лишь в НХЛ. Долгое время работал в ECHL, затем в АХЛ, получил шанс в чемпионате Швейцарии 11 лет назад, но надолго не задержался в «Лугано». Четыре года в лиге Онтарио были шагом назад, но после этого Грег снова отправился в Европу. За плечами была работа в Германии, Швейцарии, а три года назад специалист попал в Италию, где не только тренировал «Больцано», но и возглавил национальную сборную.

Вроде бы больших успехов Айленд не добивался, однако, и огромных провалов не было. Выходил в финал с «Лугано», вылетал в полуфинале Кубка Колдера с «Грэнд Рэпидс». Этакий Боб Хартли, но без титулов: же жесткие требования к игрокам, много аналитики. Такие не стоят на скамейке, ожидая зарплату, а работают честно, без скидок на уровень игроков и качество турнира. Перед Грегом стоит непростая задача. Китайский клуб теперь озабочен тем, чтобы попасть на следующую Олимпиаду. А для этого надо пройти квалификационный турнир, так как их рейтинга не хватит для прямого попадания. И подбирать в команду должны тех, кто через два года получит китайский паспорт и усилит сборную. Интересно, но ребят, прошедших Пекин, будет немного. Они своей игрой в КХЛ и результатами на Олимпиаде расстроили руководство. Все обещают, что в нынешнем сезоне «Куньлунь» будет другим, более сильным. Смущает только, что тренера назначили только за 45 дней до старта чемпионата, а про игроков пока вообще нет новостей.

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Легионер

В «Барысе» сами осознали, что с нынешним составом не справится ни Андрей Скабелка, ни любой другой тренер. Новичком клуба стал Энтони Луис, выступавший в прошлом сезоне за «Техас». Хоккеисту 27 лет, в 2013 году он был задрафтован в шестом раунде «Чикаго», но так и не добрался до НХЛ. Хотя в системе «ястребов» Луис выступал в смутные времена, когда первая команда не выходила в плей-офф, а в таких ситуациях руководство проверяет всех, кто есть в системе. Энтони показывал неплохую статистику в «Рокфорде», но все равно не получил ни единого шанса. В системе «Чикаго» он провел два полноценных сезона, зарабатывая по 70 тысяч в год (правда, оба раза ему платили бонус в 92 тысячи), а потом был отпущен на вольные хлеба. Обмен в «Шарлотт», затем переезд в Техас на контракт с клубом АХЛ.

В прошлом сезоне новичок «Барыса» провел лучший сезон в карьере. Набрал 55 очков, забросив 24 шайбы, помог своему клубу забраться в плей-офф, где команда задержалась лишь на два матча. Несмотря на то, что после открытия трансферного окна многие лидеры американской лиги получили контракты в АХЛ, на Луиса спроса не было, и он с чистой душой отправился в нашу лигу. По видео трудно сказать, что это за хоккеист. Невысокий форвард (его рост всего 173 сантиметра), с броском. Очень легкий и очень активный. Использовать его где-то кроме первого или второго звена бессмысленно. Может выступать в центре, но чаще всего полезен с краю. «Барыс» рискует, но и особого выбора у команды нет. Надо же как-то укрепляться.

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Защитник

«Спартак» удивил. Контракт с клубом подписал защитник Захар Арзамасцев. Еще совсем недавно хоккеист считался одним из самых качественных игроков обороны в лиге, но, начиная с сезона-2020/21, карьера пошла на спад. Вроде бы он сменил «Салават Юлаев» на амбициозный «Автомобилист». Но в Екатеринбурге уже давно нет системы при комплектовании состава. Подписывают хоккеистов одни люди, не спрашивая совета у других. Арзамасцева в клубе очень хотел видеть Олег Гросс, но не посоветовался с Биллом Питерсом. А американский тренер не понимал, чем такой защитник может помочь клубу. У Захара не было стабильного места в составе, кроме того, его сильно ограничивали на площадке, и в итоге впервые за свою карьеру он не забросил ни одной шайбы.

В прошлом сезоне стало еще хуже. Один из самых дорогих хоккеистов клуба с зарплатой в 50 миллионов рублей окончательно потерял доверие тренера и появлялся на площадке редко. Захар провел всего 19 матчей, а в конце сезона успел уехать в Чехию, где бесславно провел 16 матчей за «Кладно» (0 очков).

Совсем непонятно, зачем он красно-белым, видимо, спортивный директор клуба Роман Беляев помнит его еще по Уфе и дает шанс. Но в защитной линии «Спартака» мест нет. Да и какой смысл приглашать молодых и талантливых хоккеистов, если потом предлагать контракты игрокам, чьи хорошие годы позади. Может быть, удалось договориться на маленькие деньги, только это может оправдать трансфер. Знаете, 68 матчей регулярного чемпионата с перелетами и без пауз могут негативно сказаться на некоторых хоккеистах. Но объяснить можно любой переход, из-за этого он не становится менее плохим.

Захар Арзамасцев
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
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4. Барыс - Металлург
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Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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