Канадцы едут в КХЛ как ни в чем не бывало. Лигу пополнили главный тренер и форвард

Обзор дня Алексея Шевченко.

Назначение

«Куньлунь» последним в КХЛ официально назначил главного тренера. Китайскую команду в сезон поведет канадский специалист Грег Айленд. Типичный представитель североамериканской школы с довольно приличным опытом работы. Никогда не играл на профессиональном уровне, но, как и многие канадцы, очень любил хоккей. Окончив университет, возглавил любительский коллектив. Проявив себя, получил шанс у профессионалов. И прошел все возможные ступени, не попав лишь в НХЛ. Долгое время работал в ECHL, затем в АХЛ, получил шанс в чемпионате Швейцарии 11 лет назад, но надолго не задержался в «Лугано». Четыре года в лиге Онтарио были шагом назад, но после этого Грег снова отправился в Европу. За плечами была работа в Германии, Швейцарии, а три года назад специалист попал в Италию, где не только тренировал «Больцано», но и возглавил национальную сборную.

Вроде бы больших успехов Айленд не добивался, однако, и огромных провалов не было. Выходил в финал с «Лугано», вылетал в полуфинале Кубка Колдера с «Грэнд Рэпидс». Этакий Боб Хартли, но без титулов: же жесткие требования к игрокам, много аналитики. Такие не стоят на скамейке, ожидая зарплату, а работают честно, без скидок на уровень игроков и качество турнира. Перед Грегом стоит непростая задача. Китайский клуб теперь озабочен тем, чтобы попасть на следующую Олимпиаду. А для этого надо пройти квалификационный турнир, так как их рейтинга не хватит для прямого попадания. И подбирать в команду должны тех, кто через два года получит китайский паспорт и усилит сборную. Интересно, но ребят, прошедших Пекин, будет немного. Они своей игрой в КХЛ и результатами на Олимпиаде расстроили руководство. Все обещают, что в нынешнем сезоне «Куньлунь» будет другим, более сильным. Смущает только, что тренера назначили только за 45 дней до старта чемпионата, а про игроков пока вообще нет новостей.

Легионер

В «Барысе» сами осознали, что с нынешним составом не справится ни Андрей Скабелка, ни любой другой тренер. Новичком клуба стал Энтони Луис, выступавший в прошлом сезоне за «Техас». Хоккеисту 27 лет, в 2013 году он был задрафтован в шестом раунде «Чикаго», но так и не добрался до НХЛ. Хотя в системе «ястребов» Луис выступал в смутные времена, когда первая команда не выходила в плей-офф, а в таких ситуациях руководство проверяет всех, кто есть в системе. Энтони показывал неплохую статистику в «Рокфорде», но все равно не получил ни единого шанса. В системе «Чикаго» он провел два полноценных сезона, зарабатывая по 70 тысяч в год (правда, оба раза ему платили бонус в 92 тысячи), а потом был отпущен на вольные хлеба. Обмен в «Шарлотт», затем переезд в Техас на контракт с клубом АХЛ.

В прошлом сезоне новичок «Барыса» провел лучший сезон в карьере. Набрал 55 очков, забросив 24 шайбы, помог своему клубу забраться в плей-офф, где команда задержалась лишь на два матча. Несмотря на то, что после открытия трансферного окна многие лидеры американской лиги получили контракты в АХЛ, на Луиса спроса не было, и он с чистой душой отправился в нашу лигу. По видео трудно сказать, что это за хоккеист. Невысокий форвард (его рост всего 173 сантиметра), с броском. Очень легкий и очень активный. Использовать его где-то кроме первого или второго звена бессмысленно. Может выступать в центре, но чаще всего полезен с краю. «Барыс» рискует, но и особого выбора у команды нет. Надо же как-то укрепляться.

Защитник

«Спартак» удивил. Контракт с клубом подписал защитник Захар Арзамасцев. Еще совсем недавно хоккеист считался одним из самых качественных игроков обороны в лиге, но, начиная с сезона-2020/21, карьера пошла на спад. Вроде бы он сменил «Салават Юлаев» на амбициозный «Автомобилист». Но в Екатеринбурге уже давно нет системы при комплектовании состава. Подписывают хоккеистов одни люди, не спрашивая совета у других. Арзамасцева в клубе очень хотел видеть Олег Гросс, но не посоветовался с Биллом Питерсом. А американский тренер не понимал, чем такой защитник может помочь клубу. У Захара не было стабильного места в составе, кроме того, его сильно ограничивали на площадке, и в итоге впервые за свою карьеру он не забросил ни одной шайбы.

В прошлом сезоне стало еще хуже. Один из самых дорогих хоккеистов клуба с зарплатой в 50 миллионов рублей окончательно потерял доверие тренера и появлялся на площадке редко. Захар провел всего 19 матчей, а в конце сезона успел уехать в Чехию, где бесславно провел 16 матчей за «Кладно» (0 очков).

Совсем непонятно, зачем он красно-белым, видимо, спортивный директор клуба Роман Беляев помнит его еще по Уфе и дает шанс. Но в защитной линии «Спартака» мест нет. Да и какой смысл приглашать молодых и талантливых хоккеистов, если потом предлагать контракты игрокам, чьи хорошие годы позади. Может быть, удалось договориться на маленькие деньги, только это может оправдать трансфер. Знаете, 68 матчей регулярного чемпионата с перелетами и без пауз могут негативно сказаться на некоторых хоккеистах. Но объяснить можно любой переход, из-за этого он не становится менее плохим.