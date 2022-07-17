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Сегодня, 11:55

Вратарь, игравший с Василевским, завершил карьеру в 28 лет. Все дело в ужасной ошибке врача

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Устинский.
Фото Сергей Федосеев, ХК СКА
Двусторонняя игра ХК «Сочи».
Фото ХК «Сочи»
Игорь Устинский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Обзор дня Алексея Шевченко.

Назначение

«Ак Барс» немного поиграл в современность, а теперь снова скатывается к мутным временам. В клуб возвращается Зинэтула Билялетдинов. Формально он будет советником, ему поручили наблюдать за хоккейной вертикалью, но нет сомнений, что Билялетдинов сосредоточится на помощи главной команде в победе в ближайшем розыгрыше Кубка Гагарина. Все, что было, забыто. И то, как бывший тренер подписывал необоснованно высокие контракты с клиентами своего родственника, и то, что при нем было загублено немало молодых и талантливых игроков. Уже, видимо, никто и не помнит, что при Билялетдинове «Ак Барс» считался клубом, застрявшим в средневековье.

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Но это назначение говорит и о другом. Видимо, в «Ак Барсе» отчетливо понимают, что совершили серьезную ошибку, назначив на пост главного тренера Олега Знарка. И многие не уверены, что этот специалист, кувыркавшийся в «Спартаке», действительно способен на победы, особенно без своего верного помощника Харийса Витолиньша. Теперь взяли на подмогу ветерана, который последние несколько лет не работал. Занимался внуком в Монреале, изредка ходил на матчи КХЛ и не выражал ни малейшего желания возвращаться в хоккей, наслаждаясь спокойной жизнью. Все это прикрывается громкими лозунгами, болельщикам напоминают о победах Билялетдинова, о его заслугах. Никто не должен задавать лишних вопросов. Но возвращение Билялетдинова в систему «Ак Барса» говорит о том, что опять поменялось руководство. Прежним уже не доверяют, возвращаются старые времена. Ничего хорошего в этом нет.

Двусторонняя игра ХК "Сочи". Фото ХК "Сочи"
Двусторонняя игра ХК «Сочи».
ХК «Сочи»

Матч

В «Сочи» состоялась двусторонка, на которой Андрей Назаров показал сочетания троек. И хорошо, что клуб не скрыл их, а дал возможность порассуждать, в какую сторону двигается тренер.

Сразу видно, что с обороной проблема. Да, пока нет Джо Морроу, но когда он присоединится к команде, то сильно лучше не станет. Есть пара Никита Пивцакин — Данила Галенюк, Морроу могут поставить с Юрием Александровым, а уже в третьей паре Назарову придется гадать с выбором. Интересно, как покажет себя опытный Никита Ушнев из питерского «Динамо». Но к 28 годам у него за плечами нет матчей в КХЛ. Может, осознает, что время уходит. Ушнев будет биться за место с такими ребятами, как Юрий Паутов, Никита Зоркин, Владислав Валенцов, и молодежью. Но всех их объединяет отсутствие стабильности.

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С атакой гораздо веселее. Известно, что главный тренер сочинцев любит играть в три звена, четвертое иногда может пропустить весь матч, эпизодически появляясь на площадке. И три интересные тройки у Назарова есть. Дмитрия Завгороднего и Андрея Алтыбармакяна поставили к Никите Точицкому. Проблема лишь в том, что Завгородний хоть и показал себя на тестах, но прошлый сезон провел слабо, как за «Стоктон», так и за черноморцев. Нет возражений против звена Артур Тянулин — Василий Глотов — Никита Феоктистов, да и в тройке Артем Николаев — Амир Гараев — Кирилл Петьков тоже соблюден баланс. Пока нет места Егору Бабенко. Но он перенес операцию, еще неизвестно, в каком физическом состоянии хоккеист. У Назарова есть и два интересных четвертых звена. Наверняка у агрессивного Артема Иванюженкова больше шансов попасть в состав, а за место центрального побьются Ринат Алиев и Илья Круглов. Осталось дождаться хотя бы выставочных матчей, чтобы понять, как все работает.

Игорь Устинский. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Устинский.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Завершение

Игорь Устинский завершил спортивную карьеру и стал тренером вратарей в «Ермаке». Между прочим, двукратный бронзовый призер молодежных чемпионатов мира. Михаил Варнаков, возглавлявший в то время сборную, без сомнения приглашал Устинского в команду, но хоккеисту отчаянно не везло с конкурентами. В 2012 году он попал под Андрея Василевского, который сейчас один из лучших в НХЛ, и Андрея Макарова, в то время котировавшегося в юниорской лиге Северной Америки. Не было шансов и через год. Василевский остался, а вторым был очень перспективный Иван Налимов. Игорь же ни разу не появился на площадке в официальных встречах турнира.

Уроженец Тюмени все прекрасно понимал и не сдавался. В Магнитогорске, куда он перебрался в 2012 году, в него не поверили и отпустили в Екатеринбург. И пусть он там не стал безусловно первым номером, но провел в КХЛ больше 50 матчей, причем смотрелся неплохо. Перед сезоном-2018/19 на Игоря всерьез рассчитывали в «Автомобилисте». Но тут случилось большое несчастье. Попав в больницу с аппендицитом, Устинский задержался в медицинском учреждении надолго. Говорят, что доктор оказался неквалифицированным и загубил простую операцию, да так сильно, что голкипер едва выжил. Ему пришлось пропустить сезон, а без последствий такие паузы не обходятся.

И хотя Устинский вернулся в хоккей, поезд уже ушел. Вратарь провел еще два сезона в Высшей лиге без особых успехов и своевременно решил, что пора заканчивать. В 28 лет есть возможность начать жизнь сначала. Игорь и в прошлые годы проводил мастер-классы, а теперь решил полностью сосредоточиться на тренерской работе. Он многое повидал, умеет объяснять, должен стать хорошим специалистом.

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5 Авангард 47 28 19 58
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7 Нефтехимик 49 22 27 52
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6. ЦСКА - Металлург
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Металлург - Трактор
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СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
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2 - 1
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СКА - Спартак
СКА - Спартак
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4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
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Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
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2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
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5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
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3. Сал. Юлаев - Трактор
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4. Сал. Юлаев - Трактор
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3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
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Ак Барс - Авангард
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Сал. Юлаев - Сибирь
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Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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4 - 3
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4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
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Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
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