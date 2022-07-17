Вратарь, игравший с Василевским, завершил карьеру в 28 лет. Все дело в ужасной ошибке врача
Назначение
«Ак Барс» немного поиграл в современность, а теперь снова скатывается к мутным временам. В клуб возвращается Зинэтула Билялетдинов. Формально он будет советником, ему поручили наблюдать за хоккейной вертикалью, но нет сомнений, что Билялетдинов сосредоточится на помощи главной команде в победе в ближайшем розыгрыше Кубка Гагарина. Все, что было, забыто. И то, как бывший тренер подписывал необоснованно высокие контракты с клиентами своего родственника, и то, что при нем было загублено немало молодых и талантливых игроков. Уже, видимо, никто и не помнит, что при Билялетдинове «Ак Барс» считался клубом, застрявшим в средневековье.
Но это назначение говорит и о другом. Видимо, в «Ак Барсе» отчетливо понимают, что совершили серьезную ошибку, назначив на пост главного тренера Олега Знарка. И многие не уверены, что этот специалист, кувыркавшийся в «Спартаке», действительно способен на победы, особенно без своего верного помощника Харийса Витолиньша. Теперь взяли на подмогу ветерана, который последние несколько лет не работал. Занимался внуком в Монреале, изредка ходил на матчи КХЛ и не выражал ни малейшего желания возвращаться в хоккей, наслаждаясь спокойной жизнью. Все это прикрывается громкими лозунгами, болельщикам напоминают о победах Билялетдинова, о его заслугах. Никто не должен задавать лишних вопросов. Но возвращение Билялетдинова в систему «Ак Барса» говорит о том, что опять поменялось руководство. Прежним уже не доверяют, возвращаются старые времена. Ничего хорошего в этом нет.
Матч
В «Сочи» состоялась двусторонка, на которой Андрей Назаров показал сочетания троек. И хорошо, что клуб не скрыл их, а дал возможность порассуждать, в какую сторону двигается тренер.
Сразу видно, что с обороной проблема. Да, пока нет Джо Морроу, но когда он присоединится к команде, то сильно лучше не станет. Есть пара Никита Пивцакин — Данила Галенюк, Морроу могут поставить с Юрием Александровым, а уже в третьей паре Назарову придется гадать с выбором. Интересно, как покажет себя опытный Никита Ушнев из питерского «Динамо». Но к 28 годам у него за плечами нет матчей в КХЛ. Может, осознает, что время уходит. Ушнев будет биться за место с такими ребятами, как Юрий Паутов, Никита Зоркин, Владислав Валенцов, и молодежью. Но всех их объединяет отсутствие стабильности.
С атакой гораздо веселее. Известно, что главный тренер сочинцев любит играть в три звена, четвертое иногда может пропустить весь матч, эпизодически появляясь на площадке. И три интересные тройки у Назарова есть. Дмитрия Завгороднего и Андрея Алтыбармакяна поставили к Никите Точицкому. Проблема лишь в том, что Завгородний хоть и показал себя на тестах, но прошлый сезон провел слабо, как за «Стоктон», так и за черноморцев. Нет возражений против звена Артур Тянулин — Василий Глотов — Никита Феоктистов, да и в тройке Артем Николаев — Амир Гараев — Кирилл Петьков тоже соблюден баланс. Пока нет места Егору Бабенко. Но он перенес операцию, еще неизвестно, в каком физическом состоянии хоккеист. У Назарова есть и два интересных четвертых звена. Наверняка у агрессивного Артема Иванюженкова больше шансов попасть в состав, а за место центрального побьются Ринат Алиев и Илья Круглов. Осталось дождаться хотя бы выставочных матчей, чтобы понять, как все работает.
Завершение
Игорь Устинский завершил спортивную карьеру и стал тренером вратарей в «Ермаке». Между прочим, двукратный бронзовый призер молодежных чемпионатов мира. Михаил Варнаков, возглавлявший в то время сборную, без сомнения приглашал Устинского в команду, но хоккеисту отчаянно не везло с конкурентами. В 2012 году он попал под Андрея Василевского, который сейчас один из лучших в НХЛ, и Андрея Макарова, в то время котировавшегося в юниорской лиге Северной Америки. Не было шансов и через год. Василевский остался, а вторым был очень перспективный Иван Налимов. Игорь же ни разу не появился на площадке в официальных встречах турнира.
Уроженец Тюмени все прекрасно понимал и не сдавался. В Магнитогорске, куда он перебрался в 2012 году, в него не поверили и отпустили в Екатеринбург. И пусть он там не стал безусловно первым номером, но провел в КХЛ больше 50 матчей, причем смотрелся неплохо. Перед сезоном-2018/19 на Игоря всерьез рассчитывали в «Автомобилисте». Но тут случилось большое несчастье. Попав в больницу с аппендицитом, Устинский задержался в медицинском учреждении надолго. Говорят, что доктор оказался неквалифицированным и загубил простую операцию, да так сильно, что голкипер едва выжил. Ему пришлось пропустить сезон, а без последствий такие паузы не обходятся.
И хотя Устинский вернулся в хоккей, поезд уже ушел. Вратарь провел еще два сезона в Высшей лиге без особых успехов и своевременно решил, что пора заканчивать. В 28 лет есть возможность начать жизнь сначала. Игорь и в прошлые годы проводил мастер-классы, а теперь решил полностью сосредоточиться на тренерской работе. Он многое повидал, умеет объяснять, должен стать хорошим специалистом.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4