Вратарь, игравший с Василевским, завершил карьеру в 28 лет. Все дело в ужасной ошибке врача

Обзор дня Алексея Шевченко.

Назначение

«Ак Барс» немного поиграл в современность, а теперь снова скатывается к мутным временам. В клуб возвращается Зинэтула Билялетдинов. Формально он будет советником, ему поручили наблюдать за хоккейной вертикалью, но нет сомнений, что Билялетдинов сосредоточится на помощи главной команде в победе в ближайшем розыгрыше Кубка Гагарина. Все, что было, забыто. И то, как бывший тренер подписывал необоснованно высокие контракты с клиентами своего родственника, и то, что при нем было загублено немало молодых и талантливых игроков. Уже, видимо, никто и не помнит, что при Билялетдинове «Ак Барс» считался клубом, застрявшим в средневековье.

Но это назначение говорит и о другом. Видимо, в «Ак Барсе» отчетливо понимают, что совершили серьезную ошибку, назначив на пост главного тренера Олега Знарка. И многие не уверены, что этот специалист, кувыркавшийся в «Спартаке», действительно способен на победы, особенно без своего верного помощника Харийса Витолиньша. Теперь взяли на подмогу ветерана, который последние несколько лет не работал. Занимался внуком в Монреале, изредка ходил на матчи КХЛ и не выражал ни малейшего желания возвращаться в хоккей, наслаждаясь спокойной жизнью. Все это прикрывается громкими лозунгами, болельщикам напоминают о победах Билялетдинова, о его заслугах. Никто не должен задавать лишних вопросов. Но возвращение Билялетдинова в систему «Ак Барса» говорит о том, что опять поменялось руководство. Прежним уже не доверяют, возвращаются старые времена. Ничего хорошего в этом нет.

Двусторонняя игра ХК «Сочи». ХК «Сочи»

Матч

В «Сочи» состоялась двусторонка, на которой Андрей Назаров показал сочетания троек. И хорошо, что клуб не скрыл их, а дал возможность порассуждать, в какую сторону двигается тренер.

Сразу видно, что с обороной проблема. Да, пока нет Джо Морроу, но когда он присоединится к команде, то сильно лучше не станет. Есть пара Никита Пивцакин — Данила Галенюк, Морроу могут поставить с Юрием Александровым, а уже в третьей паре Назарову придется гадать с выбором. Интересно, как покажет себя опытный Никита Ушнев из питерского «Динамо». Но к 28 годам у него за плечами нет матчей в КХЛ. Может, осознает, что время уходит. Ушнев будет биться за место с такими ребятами, как Юрий Паутов, Никита Зоркин, Владислав Валенцов, и молодежью. Но всех их объединяет отсутствие стабильности.

С атакой гораздо веселее. Известно, что главный тренер сочинцев любит играть в три звена, четвертое иногда может пропустить весь матч, эпизодически появляясь на площадке. И три интересные тройки у Назарова есть. Дмитрия Завгороднего и Андрея Алтыбармакяна поставили к Никите Точицкому. Проблема лишь в том, что Завгородний хоть и показал себя на тестах, но прошлый сезон провел слабо, как за «Стоктон», так и за черноморцев. Нет возражений против звена Артур Тянулин — Василий Глотов — Никита Феоктистов, да и в тройке Артем Николаев — Амир Гараев — Кирилл Петьков тоже соблюден баланс. Пока нет места Егору Бабенко. Но он перенес операцию, еще неизвестно, в каком физическом состоянии хоккеист. У Назарова есть и два интересных четвертых звена. Наверняка у агрессивного Артема Иванюженкова больше шансов попасть в состав, а за место центрального побьются Ринат Алиев и Илья Круглов. Осталось дождаться хотя бы выставочных матчей, чтобы понять, как все работает.

Игорь Устинский. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Завершение

Игорь Устинский завершил спортивную карьеру и стал тренером вратарей в «Ермаке». Между прочим, двукратный бронзовый призер молодежных чемпионатов мира. Михаил Варнаков, возглавлявший в то время сборную, без сомнения приглашал Устинского в команду, но хоккеисту отчаянно не везло с конкурентами. В 2012 году он попал под Андрея Василевского, который сейчас один из лучших в НХЛ, и Андрея Макарова, в то время котировавшегося в юниорской лиге Северной Америки. Не было шансов и через год. Василевский остался, а вторым был очень перспективный Иван Налимов. Игорь же ни разу не появился на площадке в официальных встречах турнира.

Уроженец Тюмени все прекрасно понимал и не сдавался. В Магнитогорске, куда он перебрался в 2012 году, в него не поверили и отпустили в Екатеринбург. И пусть он там не стал безусловно первым номером, но провел в КХЛ больше 50 матчей, причем смотрелся неплохо. Перед сезоном-2018/19 на Игоря всерьез рассчитывали в «Автомобилисте». Но тут случилось большое несчастье. Попав в больницу с аппендицитом, Устинский задержался в медицинском учреждении надолго. Говорят, что доктор оказался неквалифицированным и загубил простую операцию, да так сильно, что голкипер едва выжил. Ему пришлось пропустить сезон, а без последствий такие паузы не обходятся.

И хотя Устинский вернулся в хоккей, поезд уже ушел. Вратарь провел еще два сезона в Высшей лиге без особых успехов и своевременно решил, что пора заканчивать. В 28 лет есть возможность начать жизнь сначала. Игорь и в прошлые годы проводил мастер-классы, а теперь решил полностью сосредоточиться на тренерской работе. Он многое повидал, умеет объяснять, должен стать хорошим специалистом.