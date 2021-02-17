Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в интервью «СЭ» рассказал о задачах челябинского клуба, клубной вертикали и причинах подписания трехлетних соглашений с главным тренером Анваром Гатиятулиным и лидерами команды.

Прошлый сезон стал для Челябинска трагедией

— «Трактор» решил свою основную задачу на сезон и попал в плей-офф. Вас этот результат устроил?

— Мне бы не хотелось, чтобы команда остановилась только на регулярном чемпионате. Игроки у нас амбициозные и хотят выдать свой максимум в кубковых матчах. Сейчас они вместе с тренерским штабом серьезно готовятся к заключительной фазе сезона. У нас не было конечной задачи выйти только в плей-офф. Для всего города чемпионат только начинается. Ажиотаж сумасшедший.

— Вам нравится, как играет «Трактор»?

— Мне нравятся результаты, которые показывает команда в этом году. Отдельные матчи против всех лидеров чемпионата вселяют оптимизм — мы играли с ними на равных и часто побеждали.

— Согласитесь, что стабильности у вашей команды не хватает, особенно в последнее время.

— Это же только первый этап. Самое интересное впереди. Сейчас не так важно, какое будет место по итогам регулярки — пятое или восьмое. Главное, что команда завоевала место в плей-офф.

— Вы в курсе, что «Авангард» и «Ак Барс» молятся на то, чтобы «Трактор» занял седьмое-восьмое место в конференции?

— Ради бога. Давайте дождемся плей-офф. Мы тоже не против встретиться с «Авангардом» в первом раунде.

— Зачем вы сравнили «Авангард» с курицами? Получили за это штраф в 100 тысяч.

— Мы не заплатили штраф. Только обратились в лигу, чтобы оспорить принятое решение в отношении «Трактора». Никаких нарушений регламента с нашей стороны, как считаем, не было. На видеокубе показали фрагмент мультфильма, шедшего в прокате по всему миру с возрастной категорией «0+». Какое он мог нанести оскорбление? В обращении нашего ведущего упоминались Ковальчук и пенсия. Что тут обидного? Я тоже хоккейный пенсионер. (Улыбается.) Илья скоро ко мне присоединится. В этом тоже нет ничего оскорбительного.

— Согласен.

— Мне бы хотелось сказать, что в нынешнем сезоне со стороны «Трактора» были не только мультфильмы с категорией «0+». Клуб реализовал ряд серьезных проектов. Например, вместе с нашим партнером РМК мы развиваем дворовый хоккей и создаем всю необходимую для этого инфраструктуру. Построили коробки, провели на них освещение. Привязали эти площадки к общеобразовательным школам, чтобы в них хоккей был видом спорта номер один.

Осуществили проект «Доброшрифт» — это благотворительная акция на федеральном уровне. Перед стартом сезона провели ребрендинг, создав с нуля фирменный стиль, чего ранее в истории «Трактора» никогда не было. Эти проекты выводят клуб на новый уровень. Мне бы не хотелось, чтобы околохоккейная деятельность нашей организации ассоциировалась только с небольшим приколом в отношении «Авангарда». К этим активностям надо относиться с юмором. Мы пошутили — они сделали что-то в ответ. Если в другом городе поставят песню про синий трактор, то у нас даже никто не станет искать подтекст с намеком на пьянство. Посмеялись — и хорошо. Клуб работает на разную аудиторию, по всем направлениям, чтобы в конечном счете сокращать бюджетное финансирование.

— Я вас ругать за скучный хоккей не буду, помня, что случилось с «Трактором» в прошлом сезоне. Но в следующем году надо развиваться и прибавлять. Может, будете что-то советовать главному тренеру Анвару Гатиятулину и подберете других хоккеистов?

— Нам хочется, чтобы «Трактор» играл более зрелищно. Мы к этому идем и уже сейчас иногда выдаем отрезки, когда и болельщики, и эксперты довольны качеством игры. Но пока на первом месте стоит результат, поскольку прошлый год для Челябинска стал сродни трагедии. Хоккей — спорт номер один в нашей области, и когда «Трактор» завершает сезон вне зоны плей-офф и на таком низком месте, с этим сложно смириться.

— Когда вас утвердили гендиректором, то я подумал следующее — утвердили челябинского человека, чтобы в него летели все молнии, а люди, на самом деле управляющие клубом, сидели спокойно.

— Я бы не принял это предложение, если бы у меня не было полномочий принимать самостоятельные решения. Не хочу быть чьей-то марионеткой. Мне сделал предложение губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В процессе обсуждения у меня создалось впечатление, что он искренне заинтересован в том, чтобы с моим приходом «Трактор» сделал рывок вперед — не только в плане хоккейной части, но и показав эффективность проекта во всех направлениях.

— Ваш предшественник Борис Видгоф остался в клубе?

— Он один из членов совета директоров. Решения принимаются коллегиально. В таком клубе они не могут зависеть только от субъективного мнения гендиректора.

— Что у вас делает в клубе Олег Усачев?

— Занимает пост вице-президента по хоккейным операциям и также входит в совет директоров.

— Но ведь решение приобрести условного Оберга один человек продавливает?

— Я или кто-то еще из членов совета директоров выходит на всех и озвучивает условия. Потом мы уже все вместе обсуждаем и решаем, нужен нам этот игрок или нет. Работаем оперативно, поэтому процесс никак не мешает нашей трансферной политике.

— Так и меня можно взять в совет директоров, если ни за что не отвечать.

— Если общее собрание клуба проголосует за тебя, Алексей, то включим.

Результат нужен здесь и сейчас

— Прошлым летом вы пугали тем, что постоянно рисовали таблицы и графики, говорили о стратегии.

— Это ориентир, к которому «Трактор» должен прийти. Большой, серьезный клуб с 70-летней историей. Мы были обязаны выставить ориентир. Разложили деятельность клуба по всем направлениям — спортивное, финансовое, маркетинговое. В истории с проработкой стратегии нет ничего удивительного. Хотя само слово, понимаю, тебя раздражает.

— Точно.

— Пусть будет ориентир. Мы тщательно проработали инструменты, с помощью которых собираемся достигать поставленных целей. «Трактор» не может жить каждый год без понимания того, куда идти. Клуб — это не только 60 минут хоккейной игры. Это неотъемлемая часть жизни нашего города.

— Меня смутило подписание новых трехлетних контрактов с чехами Седлаком и Гикой.

— Мы хотим обезопасить этим и клуб, и самих ребят. «Трактор» счел целесообразным, видя их игру и самоотдачу, оценив потенциал, подписать чешских нападающих здесь и сейчас. Это проверенные хоккеисты, они отлично влились в коллектив и вместе со всеми формируют культуру поведения внутри команды. Решение было абсолютно логичным и оправданным. Во многом благодаря им команда сейчас находится на высоком месте. Проблем с мотивацией у ребят точно нет. Седлак и Гика уже стали любимцами челябинской аудитории.

— Вы не рисковали, подписав длительное соглашение с Гатиятулиным, вспоминая при этом только о далекой бронзе 2018-го?

— Мы руководствовались не только тем результатом. Анвар состоялся как тренер и способен вывести «Трактор» на лидирующие позиции в КХЛ. А что плохого в трехлетнем контракте? Могу пойти от обратного и сказать, что когда тренер меняется каждые полгода, то постоянно меняется и стиль игры. Под это должна подстраиваться вся наша система, включая ВХЛ и МХЛ. Меня такой расклад приводит в ужас. Лучше, когда вся вертикаль работает несколько лет, придерживаясь единой философии. Думаю, что и сам Гатиятулин будет развиваться.

— Но кто ему поможет в этом и подтолкнет к креативу?

— Тренерский штаб был сформирован исходя из его пожеланий. Подбор игроков сейчас получше, чем в «бронзовом» сезоне. Соответственно, больше возможностей для роста. Философия Гатиятулина строится от надежной обороны. Ему хочется сначала сделать прочный фундамент. Но я бы не стал утверждать, что он играет только от обороны. Пытается сделать так, чтобы хоккей был и активным, и сбалансированным. Уверен, что мы к этому придем.

У нас в клубе хорошая коммуникация. Нет проблем подойти к Анвару и высказать мнение относительно игры в целом или действий конкретного хоккеиста. Недавно мы провели большую совместную встречу, включая тренеров и спортивный блок, подведя промежуточные итоги, и проанализировали ряд моментов в действиях команды.

— Вы говорите про вертикаль, но команды МХЛ, ВХЛ и КХЛ играют по-разному.

— Когда ребята попадают из детского хоккея в молодежный, то мы даем им свободу в плане творчества и не ограничиваем серьезными рамками. По мере прогресса игроков поднимают в «Челмет». Там жесткие требования, которые помогают лучше подготовиться к КХЛ. Я не вижу ничего зазорного в этом подходе. Задача стоит таким образом, чтобы игрок пришел в «Трактор» не для набора мастерства, а сразу усиливать команду. Результат нужен здесь и сейчас. Никого не интересует, сколько в команде выходит человек с челябинской пропиской, если она будет проигрывать. При этом моя святая задача как руководителя состоит в том, чтобы игроки, прошедшие через клубную систему, были достойны выходить в «Тракторе».

Скорее всего, Кравцов уедет в «Рейнджерс»

— Что вы сделали с Кравцовым, который вдруг здорово заиграл в этом сезоне?

— В смысле «вдруг заиграл»? Виталий проделал огромный объем работы, пашет как папа Карло каждую смену и тренировку. Для меня его выступление закономерно. Я бы удивился, если бы он так не заиграл. Мне сложно сказать, что с ним было в «Тракторе» раньше, до моего прихода. Сейчас он работает очень профессионально.

— Его зарплата по меркам КХЛ очень низкая — всего пять миллионов рублей за сезон.

— Все большие контракты у Виталия еще впереди. Поймите, что нам спонсоры не могут давать столько денег, сколько нам хочется, и мы тоже вынуждены работать в ограниченном режиме.

— Он уедет в «Рейнджерс» после окончания сезона?

— Этот вопрос лучше задать самому Виталию. Хотя я думаю, что, скорее всего, поедет. Никаких препятствий мы ему чинить не будем.

— Как проходили переговоры с Щербаком, который отказался от предложения в 10 миллионов?

— Мы сделали предложение, посчитав, что оно соответствует требованиям рынка. Но Щербак сделал выбор в пользу Северной Америки.

— Почему не получил шанс приобретенный у «Металлурга» Дорофеев, который решил уехать в фарм-клуб «Вегаса»?

— Его привлекали в «Трактор», но решение по нему все-таки принимает тренерский штаб, а не я. Павел очень хорошо выступал последнее время в «Челмете». Он захотел поменять обстановку, поэтому мы ему позволили уехать в «Вегас».

— Вот вы говорите про коллегиальное решение, но ведь именно Гатиятулину стали не нужны Дорофеев, Лещенко, Берглунд.

— Определение состава на игру не может быть коллегиальным. Это прерогатива тренерского штаба. И вопрос о том, почему в состав не попадал тот же Лещенко, лучше переадресовать Гатиятулину и его помощникам. Внутри команды есть конкуренция, возможно, этот нападающий не смог выполнять все тренерские требования. После окончания сезона мы обязательно проанализируем принятые решения по каждому направлению.

— А Берглунд?

— Он не всегда был в тонусе, оставаясь в запасе. Ему были нужны две-три игры, чтобы набрать форму. В итоге и приняли решение отойти от концепции с шестью легионерами. С самим нападающим проблем не возникло. Он честный парень, работал и старался.

— Останется ли Оберг на следующий сезон?

— По конкретным фамилиям разговора пока не было. Для нас важнее понять, какие игроки и на какие позиции соответствуют нашим требованиям, а потом уже можно смотреть на ситуацию по рынку.

— Стоп, но ведь команды на будущий сезон формируются уже в феврале.

— У нас не так много проблемных позиций. Работа ведется в первую очередь по анализу текущего состава с проекцией на следующий сезон.

— Устраивает ли вас работа спортивного директора Романа Беляева?

— Селекционная работа была проделана на очень хорошем уровне. Игроки, пришедшие к нам в команду, оказались классными парнями — и непосредственно как хоккеисты, и по человеческим качествам. Это делает «Трактор» сильнее как коллектив.