Фейл дня в КХЛ: чешский вратарь потерял шайбу и дал забить в пустые ворота!

Куда смотрел Коварж?

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Белоусов — 9 (бол., Коварж, Геноуэй), 27:03 — 0:1. Рассказов — 10 (Заседа), 41:27 — 1:1. Йордан — 8 (Голубев), 63:18 — 2:1.

Вратари: Лангхамер — Коварж.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 40 (9+15+14+2) — 38 (17+9+12+0).

Судьи: Бондарь, Щенев.

16 февраля. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена». 2708 зрителей.

«Ак Барс» после победы над рижским «Динамо» досрочно выиграл дивизион Харламова и забронировал себе место в топ-2 на «Востоке». С большей вероятностью казанцы останутся в лидерах всей конференции — очень уж велик их отрыв от омского «Авангарда».

Дальше в таблице ничего не решено. «Магнитка» и «Салават Юлаев» сражаются за третье место. Пока преимущество у «сталеваров» — они опережают уфимцев на два очка. Но куда ожесточеннее борьба начиная с пятого места. Кубковая восьмерка определилась еще 5 февраля, когда «Сибирь» дома уступила «Барысу» и потеряла шансы на выход в плей-офф. Теперь же главная интрига оставшейся части регулярки: кого из четырех команд («Трактор», «Торпедо», «Автомобилист» и «Барыс») судьба сведет в первом раунде с «Ак Барсом»?

Пока основным кандидатом на поездку в Казань остается клуб из Нур-Султана. Но у «Автомобилиста», занимающего седьмую строчку, сегодня утром было всего на одно очко больше. Отличный шанс улучшить турнирное положение екатеринбуржцам представился в выездном матче с «Амуром». Соперник лишен кубковой мотивации, и, уверен, большинство игроков мысленно уже собирают чемоданы в отпуск. Однако дальневосточники дали бой коллективу Билла Питерса.

Причем начиналось для «Автомобилиста» все оптимистично. Гости доминировали в первом периоде, но с реализацией отложили до 28-й минуты. Георгий Белоусов реализовал четвертое большинство в матче, а ассистировал ему голкипер Якуб Коварж. Для чеха эта передача стала уже пятой (!) в сезоне — не все полевые игроки могут похвастаться такой статистикой. Но вряд ли Коварж представлял, что это достижение, как и 37 сейвов в основное время, обесценится после необъяснимой ошибки в овертайме.

Впечатляемся передачей Чарлза Геноуэя и поздравляем Якуба Коваржа — вратарь @IHCAvtomobilist набирает 5-е очко в сезоне (0+5). pic.twitter.com/c2N33m0Ck7 — КХЛ (@khl) February 16, 2021

«Амур» сравнял счет на 42-й минуте — заскучавший на пятаке Кирилл Рассказов расстрелял Коваржа. Основного времени для выявления победителя оказалось недостаточно, а в овертайме произошло самое интересное.

Хоккей в формате «три на три» дарит уйму опасных моментов и стремительных контратак. Когда одна команда не реализует свой выход, обратно получает куда более острый момент. Так же и сегодня: у Анатолия Голышева не прошел поперечный пас, и «Амур» понесся забивать вторую.

Защитник «Автомобилиста» Хольцер попытался перехватить передачу Голубева, но только дезориентировал Коваржа. Голкипер будто бы на несколько секунд оказался в нокауте и потерял шайбу из вида. Этим и воспользовался Михал Йордан. Чешский защитник, кажется, и сам сначала не понял, что изобразил его соотечественник.

При всей необычности ситуации, нужно отдать должное Михалу Йордану: прервал пас соперника в выходе 2 в 1, а потом сам забил победный гол! pic.twitter.com/CtrxVxpFDu — КХЛ (@khl) February 16, 2021

Каким бы забавным ни казался эпизод, Коваржу сейчас точно не до смеха. Из-за его ошибки «Автомобилист» улетает из Хабаровска только с одним баллом, чем осложняет свое положение в таблице. С другой стороны, часто такие курьезные шайбы заводят голкиперов, и в последующих матчах они выдают феноменальную игру. Этого сейчас и ждут в Екатеринбурге от Коваржа, особенно перед стартом плей-офф, где топовые вратари должны обеспечивать разницу.