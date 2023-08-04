Главный талант поколения решил сменить амплуа. И это далеко не безумие

Матвей Мичков решил стать центрфорвардом.

Совместное решение

В минувший четверг на берегу Черного моря матчем СКА и «Адмирала» стартовал Sochi Hockey Open — традиционно первый предсезонный турнир в летнем календаре КХЛ. Вот только вчера все обсуждали не столько неожиданное поражение петербуржцев, уступивших в овертайме, ведя 2:0 больше половины игры, сколько абсолютно неожиданное появление некогда чистого крайнего нападающего Матвея Мичкова в центре второго звена.

И первый матч на неродной позиции у главного юниора страны получился вполне себе качественным. Матвей не только забросил и ассистировал другому вундеркинду петербуржцев Ивану Демидову в эпизоде со вторым голом, но и, по словам главного тренера Романа Ротенберга, выиграл больше 50% вбрасываний.

«Матвей обладает лучшим игровым мышлением. Вы прекрасно видели, насколько хорошо он мыслит на льду. Это интересное решение. Мы пообщались с ним и узнали, что он вообще всегда мечтал играть в центре. Он не самый крупный и мощный игрок, но у него есть навыки, которых нет у многих других игроков. Он здорово видит поляну, может отдать передачу, может забить. Если посмотреть статистику, то он был сегодня одним из лучших на вбрасываниях. Это наше будущее. Надеюсь, что это центральный нападающий, которой поможет и СКА, и сборной России. Будем смотреть дальше. Но на сегодняшний день это очень правильное решение.

Мичков обладает очень многими качествами, которые мы видели в советском хоккее, как у Вячеслава Быкова и Игоря Ларионова. У него есть возможность стать очень хорошим центром. Матвей играет в центре с первого дня наших сборов», — сказал главный тренер СКА на пресс-конференции после матча с «Адмиралом».

Подтвердил версию тренера и сам Мичков, рассказавший после игры коллеге Дмитрию Лукашову, что стал центром не из-под палки:

«На самом деле это вызов для меня. Пару игр раньше в центре играл. Мне всегда это нравилось. Вся игра идет через тебя, ты дирижируешь тройкой или всей пятеркой. Мне в целом комфортно. Роман Борисович сказал, что видит меня в центре, я и был только рад. Это совместное решение. Я сам хотел попроситься играть в центре в этом сезоне, но Роман Борисович меня опередил.

При этом Матвей отметил, что он довольно серьезно и скрупулезно готовился к смене позиции — смотрел видео с разбором действий и функционала центральных нападающих, изучал по нарезкам, как играет в обороне Сидни Кросби и регулярно отрабатывал вбрасывания, чтобы в случае чего подменить партнера на точке. Поэтому вчерашнее решение молодого тренера отнюдь не экспромт, который пришел к нему по наитию.

Ставить под сомнение слова Ротенберга о высоком уровне хоккейного IQ и видении площадки Мичкова было бы глупо — в этих компонентах с уральским талантом мало кто сравнится на уровне нынешней КХЛ. Что вызывает настоящие вопросы, так это его игра в зоне обороне, которой на новой позиции у него станет в разы больше. Например, после того же матча с «Адмиралом» питерский коуч отмечал, что Матвей сыграл не по системе и закрыл видимость Юхану Матссону во время голевого броска Алексея Соловьева (см. второе видео).

Но куда больше смущает у 39-го номера СКА довольно скромный для современного хоккея объем катания и невысокий для центра рост (178 см), а главное — не совсем здоровая доля эгоизма, который в идеале должен быть чужд классному центральному. Сможет ли Мичков, который всегда больше забивал, чем отдавал, перестроиться и больше начать играть на партнеров, а также первым мчаться на возврате в свою зону? Пока это кажется сомнительным.

Центральная ось СКА в сезоне 2023/2024:

Александр Кадейкин (29)

Михаил Воробьев (26)

Марат Хуснутдинов (21)

Захар Бардаков (22)

Василий Глотов (25)

Иван Зинченко (21)

Никита Комаров (35)

Кирилл Танков (21)

Матвей Мичков. Фото ХК СКА

Беспроигрышная лотерея

Другой вопрос — зачем эта история Ротенбергу? С одной стороны, понять его мотивы, глядя на раздутую центральную ось СКА, сложновато. Обычно тренерам в КХЛ приходится ухищряться и вынужденно лепить центров из вингеров не от хорошей жизни. Так, в прошлом сезоне в Новосибирске закрыли место второго центра благодаря успешному переводу с фланга канадца Тэйлора Бека, а в Челябинске этим летом пытаются подготовить к новой роли Виталия Кравцова.

Однако петербуржцам жаловаться на дефицит плеймейкеров в нынешних реалиях было бы наглостью — набор из восьми форвардов, о котором многие клубы сейчас могут только мечтать, и так выглядит в глазах болельщиков пиром во время чумы. Даже при том, что Александр Кадейкин из-за травмы колена пропустит первые два месяца регулярного чемпионата, а с кем-то из других представителей комплекта из-за давления потолка зарплат, возможно, придется расстаться. Интересно и то, что еще не так давно армейцы не могли себе позволить заводить талантливую молодежь сразу в центр и чуть было не переквалифицировали в крайнего нападающего Марата Хуснутдинова — лидера молодежной сборной России 2002 года рождения.

Но если взглянуть на ситуацию под другим углом, то от эксперимента с Мичковым никто и ничего не теряет: ни тренер, ни команда, ни сам Матвей, ни даже «Филадельфия», выбравшая его не так давно на драфте. Вернуться на фланг 18-летний форвард всегда сможет без каких-либо проблем — перестраиваться с центра на крайнего в разы проще, чем трансформироваться в обратную сторону. Если же он будет выпадать на неродной позиции, то его всегда смогут подстраховать старшие партнеры, даже если петербуржцы решат подрезать собственную скамейку.

Зато если Мичков действительно сумеет адаптироваться к новой для себя роли и мимикрировать в плеймейкера, то пермский бриллиант засияет еще ярче. Причем выгодоприобретателем в этом случает станет не только СКА и сборная Россию, но и будущая команда Матвея в НХЛ. Сейчас, открыв ростер системы «Флаерз», первым делом можно увидеть зияющую пустоту за спиной Шона Кутюрье и Скотта Лоутона. Так что вряд ли генеральный менеджер «Летчиков» Дэни Бриер, поднявший свои акции в глазах болельщиком желаемым ими выбором российского юниора, должен неодобрительно смотреть на Ротенберга и крутить пальцем у виска. Для канадца, как и для босса питерцев, это беспроигрышная лотерея с нулевым уровнем риска.