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Сегодня, 12:15

Большой несчастный случай. Трагедия, на которую невозможно было повлиять

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Шайба.
Фото Global Look Press
Спенсер Фу.
Фото Global Look Press
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Обзор дня Алексея Шевченко.

Турнир

В Магнитогорске завершился традиционный турнир, к которому команды подошли в разном состоянии. Для хозяев это были первые матчи летом, выглядели они разобранными, но порадовало, как команда Илья Воробьева прогрессировала от игры к игре. Между первым и третьим матчем разница была колоссальная. И пусть в заключительной встрече «Автомобилист» все равно победил, на итоговый не стоит обращать внимания.

В хорошем смысле порадовал «Автомобилист». Пусть и не все идеально у главного тренера Николая Заварухина, но это совсем не та команда, что была в прошлом году. Серьезно улучшилась игровая дисциплина, в обороне все стало стройней. Причем видно, что форварды больше не смотрят, как атакуют их ворота, а бегут помогать им. С первым звеном до сих пор не определились. В ударную тройку пробовали Патриса Кормье, Данила Романцева, Кертиса Волка. Главный-то информацию получил, но мы не можем догадываться, какие выводы он сделал. Но теперь у Заварухина появились варианты, а это уже говорит о многом.

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Победителем турнира стал «Трактор». Приятно, но радоваться пока рано. Все равно челябинцы не выглядят командой, которая готова повторить хотя бы результат прошлого сезона. Слишком много проблемных линий и связок. Очень большие вопросы по вратарской линии, не решена ситуация с атакующим защитником. Ждем решений от менеджеров.

О проблемах и успехах хабаровского клуба мы говорили накануне, заключительная встреча как раз подтвердила тезис о том, что успехи «Амура» будут достигаться только с помощью строгой дисциплины. Хабаровчане действовали четко и забили на одну больше, чем соперник. И помните, что матчи в первой половине августа — это не про хоккей, а про тренировки. Глобальных выводов сделать не получится, зато появилось лишь много мелкой информации.

Спенсер Фу. Фото Global Look Press
Спенсер Фу.
Фото Global Look Press

Игроки

«Куньлунь» объявил о подписании контракта с еще двумя игроками. Продолжат карьеру в клубе Спенсер Фу и Кори Кейн. Признаться, очень сильно удивлен, что клубы КХЛ не обратили внимание на Спенсера после прошлого сезона. Учитывая сложности с приглашением легионеров, Фу мог бы стать серьезным усилением для большинства команд лиги. Тем более он охотно едет в Россию, никаких проблем с тем, чтобы играть в турнире, у него не было. Да, он бы считался легионером, но посмотрите, какие люди приехали. Фу — точно не худший. Если бы не он, то китайская команда набрала бы гораздо меньше очков в прошлом сезоне. Спенсер стал лучшим бомбардиром худшего клуба, набрав 33 балла при 14 заброшенных шайбах. Главное, что он один из немногих, кто реально старался на площадке. Ни разу с ним не говорил, но было ощущение, что он действительно расстраивался из-за поражений. Про многих других такого сказать нельзя. Фу — отличный крайний, не удивлюсь, если он не доиграет в «Куньлуне» до декабря и переберется в какой-нибудь другой клуб.

Кори Кейн хоть и проведет в КХЛ шестой сезон, но только в первый год был убедителен. Не самый результативный центральный нападающий, со слабым процентом выигранных вбрасываний. Ни разу его показатель в сезоне не превышал 49 процентов. У Кейна китайский паспорт, он сыграл за сборную уже на двух турнирах, но в КХЛ выступает только из-за своего гражданства. За плечами Кори три сезона в АХЛ, но только перед отъездом в Европу его не отправляли в ECHL. И в КХЛ стало понятно, почему это происходило.

В субботу китайский клуб проведет первый летний матч, но в какой форме они подошли к игре с «Витязем», никто не знает. Вряд ли в хорошей.

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Трагедия

В Санкт-Петербурге во время тренировки погиб Всеволод Малков, мальчишка, которому было 14 лет. Трагический эпизод уже можно посмотреть в Сети. Все могут убедиться, что произошел несчастный случай.

Никакой акцентированной агрессии, никакой грязи. Врачи сработали оперативно, но ничем помочь не смогли. Это большая трагедия для родителей Всеволода, для его друзей, да и для всей хоккейной общественности. Люди не должны гибнуть, когда занимаются таким прекрасным спортом. Но все равно случаются подобные эпизоды. Вряд ли какие-то нарушения увидят и после доследственной проверки. Вы уже могли прочитать экспертные мнения докторов, которые считают, что полностью застраховаться от таких эпизодов невозможно. С экипировкой все было в порядке, но есть стечение обстоятельств. Один из врачей сказал, что смерть мальчишки стала совокупностью трех факторов. И просто так совпало, что все они сошлись именно во время хоккейной тренировки. Тут даже никаких выводов не сделаешь, лишь слезы на глазах из-за того, что Сева умер на площадке.

Министр спорта Олег Матыцин заявил о том, что необходимо усилить контроль за здоровьем детей после трагедии, но вряд ли это принесет какой-то результат. Нет-нет, если будут еще тщательней следить за ребятишками, которые приходят заниматься спортом, то это здорово. Тут никаких вопросов. Но только ситуация с Малковым — это не про слабый контроль с чьей-то стороны. Это большой несчастный случай. Остается только надеяться, что больше такого не произойдет никогда.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА
ХК Трактор
Олег Матыцин
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Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
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