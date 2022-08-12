Шайба убивает. От ее попадания в России зафиксировано 4 смерти за 6 лет

Это уже не случайность, а тенденция. Пора принимать меры.

Вчера всю спортивную Россию потрясла новость: от попадания шайбы в грудь погиб 13-летний игрок СКА Савелий Малков. Во время отработки игры в неравных составах мальчик закрывал вратаря, шайба после щелчка отскочила ему в грудь. Он упал, врач, находившийся во дворце, пришел на помощь сразу. Через 20 минут приехала реанимационная машина — Савелий был еще жив. Скончался он уже в больнице — сердце остановилось, но запустить его уже не удалось.

Всех, кто близок к хоккею, этот первый абзац будет трясти еще долго. Эпизодов с попаданием шайбы в игрока происходит тысячи в день — после прямых бросков и рикошетов. Кто-то играет в хоккей сам, у кого-то занимаются дети, родственники, друзья. Шайба сотни раз на день прилетает в разные части тела, но к травме это приводит редко. Сравните бросок профессионалов и 13-летних подростков, у которых он тоже поставлен, но до силы взрослых еще очень далеко. Нагрудник у Малкова был нормальным, современным, однако он не спас.

Сложно достоверно писать, случались ли такие смерти раньше, во времена, когда не было интернета и трагические случаи не предавали широкой огласке. Про них сейчас могут рассказать лишь непосредственные свидетели. Неизвестно точно, насколько часто такие трагедии происходят в других странах: далеко не все новости попадают в общенациональные. В России смерть от непосредственного попадания шайбы в игрока за последние 6 лет зафиксирована целых 4 раза.

18 марта 2016 года

На льду торгового центра «Город» в Москве проходила так называемая подкатка — дополнительная платная тренировка для игроков 2006 и 2007 годов рождения. Проводивший ее тренер Вячеслав Курочкин попросил ребят собрать шайбы, в том числе лежащие в воротах. Во время того, как один из них — мальчика звали Савелий Манько — собирал шайбы, кто-то бросил в створ и попал ему в шею, что привело к почти мгновенной смерти. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи спасти Савелия уже не могла.

Сперва к тренеру не было претензий, но два года спустя, летом 2018-го, он стал обвиняемым по статье 238.

«В 2016 году на моей тренировке произошла трагедия, перевернувшая всю мою жизнь, — вспоминал Курочкин. — На льду погиб мой воспитанник. В конце тренировки после моего свистка команды стали собирать шайбы, один из мальчишек решил бросить в пустые ворота и по роковой случайности попал в Савелия, собиравшего шайбы. Попал в область шеи ниже шлема. Потом, как выяснилось, у Савы в головном мозге была врожденная амболизиарная артерия, которая разорвалась. Это было несовместимо с жизнью, он умер у меня на глазах.

Скорая, конечно, приехала быстро, но лишь констатировала смерть. В тот момент моя жизнь разделилась на до и после. Практически пять лет я живу с этой болью и опустошением внутри".

Суд приговорил Курочкина к двум годам в исправительной колонии общего режима.

14 января 2016 года

В Новосибирске в матче первенства Юниорской хоккейной лиги «Сибирь» — «Металлург» (Новокузнецк) на последних секундах второго периода игры шайба попала в область шеи капитану «Кузни» Александру Орехову. Он был доставлен в одну из больниц города в состоянии комы, в которой находился по 2 февраля. 16-летний нападающий скончался в больнице. В СМИ мелькала информация, что у Александра не было защиты шеи, что запрещено регламентом. Однако, по многочисленным свидетельствам, она все же была. Но не уберегла от трагического исхода.

13 марта 2021 года

Во время плей-офф МХЛ произошел еще один резонансный случай, так же приведший к трагедии. В игре ярославского «Локо» и петербургского «Динамо» шайба после вбрасывания в зону игроком хозяев попала в голову петербуржцу Тимуру Файзутдинову. Через три дня, 16 марта, он скончался в реанимации.

Снова подвела экипировка. Да, шлем, как известно, спасает от касательных попаданий, но при сильных бросках только амортизирует удар шайбы. Область уха у многих и вовсе остается открытой. Некоторые хоккеисты используют специальную защиту — пластиковую пластину, которая крепится на шлем и прикрывает ушную раковину. Однако многие профессионалы от нее сознательно отказываются: неудобно, плохо слышно партнеров. Не использовал «наушник» и 19-летний защитник петербургского «Динамо». Шайба попала ему в височную область, задев, как позже выяснилось, сонную артерию. Защитник на полсекунды выключился из игры и увидел бросок лишь в последний момент.

4 смерти за последние 6 лет — это уже не случайность, а тенденция. Но какие меры можно предпринять — все перечисленные игроки выходили на лед в современной защите, которая, казалось, должна уберегать... Где-то трагедию списали на халатность тренера, как в первом случае, где-то — на нарушение экипировки, где-то ее причиной стали физиологические особенности организма. Да, можно сколько угодно совершенствовать защиту, но это не даст стопроцентных гарантий. Современные клюшки становятся все легче, шайба из-под их крюка летит все сильнее. Допустим, можно облегчить шайбу, что, конечно, полностью изменит динамику игры. Ясно одно: этот вопрос требует скорейшего обсуждения и в России, и в мире.