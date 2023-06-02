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Сегодня, 12:30

«Авангард» исправляет ошибки предыдущего менеджмента. Избавился от двух ветеранов с громким именем

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккеисты «Авангарда» Наиль Якупов и Антон Белов.
Наиль Якупов и Антон Белов.
Фото ХК «Авангард»
Хоккеист Наиль Якупов.
Наиль Якупов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Хоккеист Антон Белов.
Антон Белов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Антон Белов и Наиль Якупов не будут играть за омский клуб.

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов исправил две серьезные клубные ошибки. Новые контракты не предложены нападающему Наилю Якупову и защитнику Антону Белову. Оба и не должны были играть за клуб.

Что делает в КХЛ Наиль Якупов, доподлинно неизвестно. С момента, как его забрали из «Амура» после весьма странного обмена из СКА, он все время считался худшим приобретением клуба. Все, что осталось от первого номера драфта НХЛ, так это неплохой бросок, но чтобы получить выгодную позицию, добраться до шайбы, приходилось делать слишком многое, а он этого не мог.

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Тем удивительней, что в 2021 году ему дали двухлетнее соглашение, да еще и весьма приличное с зарплатой в 35 миллионов (по другим данным — 45 миллионов). Он был не нужен, кроме того, в ковидные времена Наиль серьезно заболел и последствия сильно сказались на его здоровье. В команде, которая еще была в Балашихе, отнеслись к здоровью хоккеиста внимательно, помогли, чем могли, но это не повод дарить контракт.

В прошлом сезоне Якупову платили деньги просто так. Форвард провел только 16 матчей в регулярном чемпионате и отправился в лазарет. Он наслаждался жизнью, не принося никакой пользы клубу. В плей-офф он вообще выступил на уровне игрока ВХЛ, забросив одну шайбу в 14 встречах.

Наиль до сих пор ведет себя, как человек, которого когда-то выбрали высоко в НХЛ, а он все никак не может забыть свой триумф. Играет же при этом как середняк, однако получает довольно внушительные контракты. В Северной Америке про него все поняли давным-давно, а в КХЛ, видимо, новости доходят со значительным опозданием.

Хоккеист Наиль Якупов.
Наиль Якупов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тем удивительней, что за день до расставания с клубом пошли новости о том, что Якупов договорился о новом соглашении, причем с повышением оклада. И, останься на посту менеджера Рашид Хабибуллин, возможно, так бы и случилось. Но в Омске поменялась власть, и отныне формирование состава идет в интересах клуба, а не посторонних лиц. Куда собрался Наиль — никому не интересно. Он уже не помощник, и когда в клубах КХЛ поймут это, то прекратят гнаться за именем.

Вроде бы к защитнику Антону Белову серьезных вопросов по игре не было. В регулярном чемпионате он пропустил только одну встречу, полностью играл в плей-офф. Находился на льду очень много времени, а болельщики отмечали, что рядом с ним рос Семен Чистяков.

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Но все было не так. Чистяков бы прогрессировал гораздо быстрей, если бы рядом с ним не было Белова. А так Семену приходилось учитывать, что его партнер очень медленный, принимающий плохие решения и нужно постоянно контролировать, чтобы Антон все не испортил. Чистяков прокачался в том смысле, что научился выполнять больший объем работы, да еще так, что никто этого особо не замечал.

Белову 36 лет. Он хотел завершать карьеру еще два года назад, но никак не может успокоиться. То получает неожиданный контракт от московского «Динамо». Затем по непонятным причинам оказывается в «Авангарде». Конечно, денег на него потратили немного, зарплата хоккеиста была 25 миллионов рублей. Но не отпускает мысль, что он и закрыл дорогу молодому и талантливому Михаилу Гуляеву. Впрочем, там много кто закрывал, тот же Виктор Сведберг вполне мог играть в другом месте.

Хоккеист Антон Белов.
Антон Белов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Зная, кто агент Белова, есть вероятность, что он снова подпишет с кем-нибудь контракт. Может быть, захочет, как Максим Чудинов, рискнуть здоровьем и полететь на Дальний Восток. Но и в центре России полно клубов, которые дадут ему работу, чтобы потом получить более выгодного клиента от агентской конторы.

«Авангард» же поступил очень правильно, очистив состав от тех, кто ничем не может помочь даже в короткой перспективе.

Антон Белов (хоккей)
Наиль Якупов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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3 Авангард 68 39 29 86
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8 Нефтехимик 68 33 35 72
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