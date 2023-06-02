СКА больше чем на 300 миллионов превышает потолок зарплат. Кого еще придется убрать?
В нынешнее межсезонье СКА обсуждают больше, чем любой другой клуб КХЛ. Останется ли в клубе Дмитрий Яшкин? Подпишут ли армейцы Сергея Толчинского? Получится ли забрать из «Авангарда» Арсения Грицюка? На эти и многие другие вопросы мы уже получили ответ, но платежная ведомость армейцев на данный момент слишком раздута — и тут не поможет даже отказ от подписания нового контракта с лучшим бомбардиром прошлого сезона Яшкиным и уход Дамира Жафярова.
На данный момент зарплатная ведомость СКА составляет больше 1,2 миллиарда рублей — при потолке в 900 миллионов. При этом пока официально не подписан контракт с канадским нападающим Бренданом Лайпсиком. От кого должны отказаться в СКА, чтобы не нарушить регламент?
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Жафяров, зарплата которого в следующем сезоне должна была составить 80 миллионов рублей в год, продолжит карьеру в «Ак Барсе». Вряд ли к Дамиру могут быть существенные претензии: он стабильно провел регулярку, а в плей-офф проявить себя ему помешала травма. Главный тренер СКА Роман Ротенберг уже официально подтвердил, что клуб расстается с Жафяровым: «В условиях потолка зарплат нам нужно в первую очередь думать о команде, о том, как усилиться и сохранить финансовый баланс. Наше общее решение — Дамиру будет лучше продолжить карьеру в другой команде».
На обмен выставлен и защитник Игорь Ожиганов, который только прошлым летом заключил четырехлетний контракт с клубом. В чемпионате-2022/23 его зарплата составляла 40 миллионов, но в трех оставшихся по контракту сезонах она увеличится до 65. Один из претендентов — московское «Динамо», но для переезда в Москву Ожиганову нужно существенно понизить зарплату.
Могут покинуть СКА защитники Михаил Пашнин (45) и Роман Рукавишников (40), и на этом фоне странно смотрится подписание еще одного игрока обороны Артема Земченка. Бывший защитник «Магнитки» — неплохой хоккеист, но 45 миллионов кажутся завышенным контрактом. При этом по подписанию Артема Сергеева из ЦСКА за те же деньги вопросов быть не может: защитник два года подряд выигрывал Кубок Гагарина и был важной частью чемпионской команды.
Одним из главных кандидатов на уход среди нападающих — центрфорвард Николай Прохоркин, который входит в тройку самых дорогих игроков команды с зарплатой 70 миллионов. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы, а только вернувшись, получил еще одну. В высоком уровне Николая мало кто сомневается, но с кем-то СКА должен расстаться, а на позиции Прохоркина есть кому играть — Хуснутдинов, Кадейкин, Воробьев, Бардаков сейчас точно не слабее.
Очевидно, покинет команду и один из вратарей. При этом это может быть как Владислав Подъяпольский (45), так и не порадовавший Ротенберга в плей-офф и турне сборной Дмитрий Николаев (45). Однако на аналогичный контракт в СКА придет шведский голкипер Юхан Маттсон, так что сэкономить тут не получится.
Суммарно контракты Прохоркина, Ожиганова, Пашнина и Рукавишникова обходятся в 220 миллионов, так что даже избавления от этих игроков не хватит. Поэтому в зоне риска нападающие Галимов (40), Швец-Роговой и Моисеев (по 35), Алтыбармакян (20). Получается, что для того, чтобы уложиться в потолок зарплат, СКА придется существенно сократить резерв. Впрочем, игроков в системе клуба вполне хватит для того, чтобы пройти 68-матчевый марафон регулярки.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3