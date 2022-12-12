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12 декабря, 14:00

КХЛ уходит с телевидения? Матч звезд не показали на ТВ

Михаил Зислис
Обозреватель
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Матч звезд КХЛ.
Фото Павел Табарчук, photo.khl.ru
Никита Нестеров.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
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Лига продала права онлайн-кинотеатру.

Лиге и всем людям, ответственным за проведение Матча звезд в Челябинске, есть чем гордиться. Лично я готов долго расписывать собственные впечатления от четкой организации и прекрасной атмосферы по итогам звездных выходных. Это была очень качественная работа во всех отношениях.

Из природной скромности не берусь утверждать, что нынешний Матч звезд стал самым-самым. Но лучше этого мероприятия за все время существования КХЛ точно не было.

Почти на сто процентов уверен, что ни один из болельщиков, посетивших челябинскую арену в эти дни, не пожалел о проведенном времени. Разница между просмотром вживую и по телевизору огромная, особенно если дело касается Матча звезд. В данном случае положительные эмоции от соучастия в шоу всегда важнее чисто спортивной составляющей.

Матч звезд КХЛ 2022. КХЛ все-таки нужен Матч звезд. Вот основные причины

Один важный фактор, который помешал идеальному проведению праздника, живо обсуждался уже в субботу. Увидеть конкурсы и матчи на тематических телеканалах лиги было нельзя — только в записи. КХЛ продала права на прямой показ звездного уик-энда онлайн-кинотеатру «Кинопоиск», принадлежащему «Яндексу».

Для подавляющего большинства болельщиков этот ход стал неожиданностью. Пользоваться всеми благами интернета в России умеют даже пенсионеры. Однако без своевременного оповещения и грамотного продвижения в полной мере гордиться прекрасно завершившимся Матчем звезд нельзя.

Никита Нестеров. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Никита Нестеров.
Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

Далеко не все смогли проследить от и до за яркими событиями, происходившими на арене в Челябинске. Найти трансляцию можно было только при большом желании.

Этот недостаток — сиюминутная проблема, которая в будущем больше не должна возникать.

Основной вывод из текущей ситуации видится в другом. Уход хоккея с телевизионных каналов в онлайн-кинотеатры в самое ближайшее время неизбежен. Для КХЛ и «Яндекса» нынешняя история — это попытка присмотреться друг к другу. Велика вероятность, что сотрудничество продолжится в следующем сезоне в более глобальном объеме.

Когда тебе не требуется даже вставать с дивана, чтобы получить доступ к всевозможным развлечениям, которые только существуют на планете, возникает логичный вопрос о значимости такого нишевого продукта, как чемпионат КХЛ. Однако с учетом политической ситуации, приведшей к уходу западных фильмов, сериалов и спортивных лиг, «Яндекс» будет браться за любую возможность разнообразить линейку своих программ.

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В мае прошлого года коллеги с «Чемпионата» сообщали об интересе со стороны «Окко Спорта» к приобретению прав на показ чемпионата КХЛ. Речь тогда якобы шла о возможности пятилетнего соглашения с ежегодной выплатой миллиарда рублей.

Сотрудники лиги оптимистично рассказывали, что с появлением возможности смотреть матчи через «Кинопоиск» рейтинги подросли. Аудитория у хоккея, несмотря на все попытки омолодить ее, достаточно возрастная и, соотвественно, очень консервативная. Ей не так просто сменить свои привычки. Это мнение тоже надо учитывать, чтобы сохранить всех болельщиков.

В августе 2022-го КХЛ и федеральный спортивный телеканал продлили договор о показе трансляций на ближайшие три сезона. Потребителю удобнее получать контент в одном месте, чем прыгать с одного места на другое. Возникает логичный вопрос, как лиге удастся в равной мере сочетать сотрудничество с онлайн-кинотеатрами и тематическими телеканалами. Это огромный вызов. Крайне интересно будет наблюдать за тем, как лига с ним справится.

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4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 40 18 22 44
8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 41 14 27 32
11 Сочи 38 5 33 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 39 28 11 59
2 Металлург 39 24 15 52
3 Сибирь 42 24 18 51
4 Сал. Юлаев 39 21 18 49
5 Адмирал 40 22 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 38 16 22 38
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11 Трактор 41 15 26 35
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Металлург – Амур
 - : -
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 - : -
19.12 17:00
Трактор – Сибирь
 - : -
19.12 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 - : -
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Локомотив – Сочи
 - : -
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