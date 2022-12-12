КХЛ уходит с телевидения? Матч звезд не показали на ТВ
Лиге и всем людям, ответственным за проведение Матча звезд в Челябинске, есть чем гордиться. Лично я готов долго расписывать собственные впечатления от четкой организации и прекрасной атмосферы по итогам звездных выходных. Это была очень качественная работа во всех отношениях.
Из природной скромности не берусь утверждать, что нынешний Матч звезд стал самым-самым. Но лучше этого мероприятия за все время существования КХЛ точно не было.
Почти на сто процентов уверен, что ни один из болельщиков, посетивших челябинскую арену в эти дни, не пожалел о проведенном времени. Разница между просмотром вживую и по телевизору огромная, особенно если дело касается Матча звезд. В данном случае положительные эмоции от соучастия в шоу всегда важнее чисто спортивной составляющей.
Один важный фактор, который помешал идеальному проведению праздника, живо обсуждался уже в субботу. Увидеть конкурсы и матчи на тематических телеканалах лиги было нельзя — только в записи. КХЛ продала права на прямой показ звездного уик-энда онлайн-кинотеатру «Кинопоиск», принадлежащему «Яндексу».
Для подавляющего большинства болельщиков этот ход стал неожиданностью. Пользоваться всеми благами интернета в России умеют даже пенсионеры. Однако без своевременного оповещения и грамотного продвижения в полной мере гордиться прекрасно завершившимся Матчем звезд нельзя.
Далеко не все смогли проследить от и до за яркими событиями, происходившими на арене в Челябинске. Найти трансляцию можно было только при большом желании.
Этот недостаток — сиюминутная проблема, которая в будущем больше не должна возникать.
Основной вывод из текущей ситуации видится в другом. Уход хоккея с телевизионных каналов в онлайн-кинотеатры в самое ближайшее время неизбежен. Для КХЛ и «Яндекса» нынешняя история — это попытка присмотреться друг к другу. Велика вероятность, что сотрудничество продолжится в следующем сезоне в более глобальном объеме.
Когда тебе не требуется даже вставать с дивана, чтобы получить доступ к всевозможным развлечениям, которые только существуют на планете, возникает логичный вопрос о значимости такого нишевого продукта, как чемпионат КХЛ. Однако с учетом политической ситуации, приведшей к уходу западных фильмов, сериалов и спортивных лиг, «Яндекс» будет браться за любую возможность разнообразить линейку своих программ.
В мае прошлого года коллеги с «Чемпионата» сообщали об интересе со стороны «Окко Спорта» к приобретению прав на показ чемпионата КХЛ. Речь тогда якобы шла о возможности пятилетнего соглашения с ежегодной выплатой миллиарда рублей.
Сотрудники лиги оптимистично рассказывали, что с появлением возможности смотреть матчи через «Кинопоиск» рейтинги подросли. Аудитория у хоккея, несмотря на все попытки омолодить ее, достаточно возрастная и, соотвественно, очень консервативная. Ей не так просто сменить свои привычки. Это мнение тоже надо учитывать, чтобы сохранить всех болельщиков.
В августе 2022-го КХЛ и федеральный спортивный телеканал продлили договор о показе трансляций на ближайшие три сезона. Потребителю удобнее получать контент в одном месте, чем прыгать с одного места на другое. Возникает логичный вопрос, как лиге удастся в равной мере сочетать сотрудничество с онлайн-кинотеатрами и тематическими телеканалами. Это огромный вызов. Крайне интересно будет наблюдать за тем, как лига с ним справится.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|41
|33
|8
|69
|2
|Локомотив
|40
|24
|16
|54
|3
|ЦСКА
|38
|24
|14
|53
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|Динамо М
|40
|21
|19
|49
|6
|Спартак
|41
|20
|21
|46
|7
|Витязь
|40
|18
|22
|44
|8
|Динамо Мн
|40
|17
|23
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|41
|14
|27
|32
|11
|Сочи
|38
|5
|33
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|39
|28
|11
|59
|2
|Металлург
|39
|24
|15
|52
|3
|Сибирь
|42
|24
|18
|51
|4
|Сал. Юлаев
|39
|21
|18
|49
|5
|Адмирал
|40
|22
|18
|49
|6
|Авангард
|39
|21
|18
|46
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|38
|16
|22
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|17
|22
|35
|11
|Трактор
|41
|15
|26
|35
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -