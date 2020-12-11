«Игрок интеллекта. Сравнил бы с Дацюком». Большой российский талант ушел из жизни в 38 лет

Не стало нападающего Артема Чернова.

Артем Чернов

Родился 28 апреля 1982 года в Новокузнецке.

Воспитанник новокузнецкого «Металлурга», нападающий.

Задрафтован «Далласом» в 2000 году под 162-м номером.

Выступал за «Кузню» (1999-2001, 2017-18, 2019-20), «Авангард» (2001-03), «Спартак» (2004), минскую «Юность» (2004-06), ХК МВД (2006-08), московское «Динамо» (2010-12), «Торпедо» (2012-13), «Автомобилист» (2013-14), «Атлант» (2014-15), «Салават Юлаев» (2015-16), «Нефтехимик» (2016), «Витязь» (2016-17), «Торос» (2018-19).

Обладатель Кубка Гагарина (2012). Серебряный призер ЮЧМ-2000. Участник МЧМ-2001.

Скончался 11 декабря 2020 года из-за проблем с сердцем.

Сегодня в Уфе в возрасте 38 лет скончался Артем Чернов. Первой об этом у себя в инстаграме сообщила Светлана Кольцова — супруга известного в недавнем прошлом российского защитника Кирилла Кольцова, который сейчас работает детским тренером в школе «Салавата Юлаева».

Чернов был близким другом семьи. Уроженец Новокузнецка считался одним из самых талантливых игроков России в начале 2000-х, но из-за проблем с наркотиками не смог полностью раскрыть свой потенциал. Он завершил карьеру минувшей весной в составе родного «Металлурга» в ВХЛ и планировал стать детским тренером. У него даже состоялись предварительные переговоры с руководством школы «Салавата Юлаева». По одной из версий, проблемы с сердцем спровоцировали последствия перенесенного коронавируса.

У Чернова была длинная карьера, в которой было все — и хорошее, и плохое. Он очень ярко дебютировал в Суперлиге в 17 лет.

— Мы приехали в Новокузнецк в 1999 году своей «московской группой», — вспоминает заслуженный тренер России Юрий Новиков, входивший тогда в штаб «Металлурга» как ассистент Сергея Николаева, и приведший команду к бронзовым медалям. — Молодого Чернова привлечь к работе с основным составом нам посоветовал Витя Лаухин (этот специалист тогда возглавлял вторую команду — прим. «СЭ»). Сказал, что парень самобытный, нестандартный. Я запомнил один случай. На тренировке шайба сильно попала ему в ногу и он после этого стал немного ныть и жаловаться. Но как сибиряк — тихо и по большей части про себя.

Кто-то из руководителей даже сказал, что Чернов ленится и не хочет выкладываться. Я же всегда пытался отталкиваться от позитива и не искать сразу только плохое. Мне не верилось, что молодой игрок отлынивает от матчей и тренировок. Эта история тянулась месяца два. До конца не уверен в точности медицинских формулировок, но у Артема стали отмирать мышцы в костной ткани. Началась мышечная гангрена. При этом он играл и делал это хорошо. К счастью, врачи в итоге разобрались, в чем дело и решили проблему. Иначе ему грозила ампутация ступни.

Чернов считался одним из сильнейших нападающих страны 1982 года рождения. В Новокузнецке многие его оценивали выше, чем Сергея Зиновьева и Кирилла Капризова. Его в пятом раунде на драфте-2000 выбрал «Даллас». Участие в юниорском и молодежном чемпионатах мира. Ярчайший второй сезон в «Металлурге» (32 очка в 44 матчах) в тройке с Евгением Лапиным и Сергеем Шаламаем. Скандальный переход в «Авангард» — юного таланта отпускать из клуба не хотели. В Омске Чернов играл в тройке с олимпийскими чемпионами — чехами Павлом Патерой и Мартином Прохазкой.

— Артем хорошо катался, у него была широкая обводка, длинная клюшка, как я всегда люблю, — продолжает Новиков. — Не знаю, мог ли он вырасти в звезду НХЛ. Для этого должно было сойтись много факторов. Артем точно был очень талантливым и самобытным нападающим. Я мог бы сравнить его с Дацюком. Игрок интеллекта. Их вообще на моей памяти было считанное количество. Чернов один из них. При этом он был коренастым, физически крепким.

Конец 90-х-начало 2000-х оставались для рабочего города смутным временем с криминальной аурой. Несколько хоккеистов, включая капитана «Металлурга» Вадима Морозова, подсели на тяжелые наркотики. Борьбу с героином выиграть почти невозможно. Морозов не справился и рано ушел из жизни.

Чернов после нескольких лет борьбы все-таки вырвался из лап этой болезни, пропустив полностью два сезона — с 2008 по 2010 годы. Еще до этого он пытался найти себя в Белоруссии, потом неплохо играл за ХК МВД в Суперлиге. Позднее Чернов, которого вернул в большой хоккей Андрей Сафронов, зацепил чемпионство с «Динамо», сменил еще несколько клубов, отметившись в «Салавате Юлаеве», «Атланте», «Автомобилисте». Те, кто общался с ними в те годы, запомнили Артема как спокойного, скромного и очень воспитанного человека, о котором нельзя вспомнить плохого слова. У него остались вдова и маленький ребенок.

Соболезнования родным и близким Артема Чернова от «СЭ».