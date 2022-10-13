Главный бомбардир России стремительно гаснет. Что происходит с Шипачевым

Переход в звездный «Ак Барс» пока не помогает центрфорварду. На счету Вадима всего 6 (3+3) очков в 16 играх.

В прогнозе перед сезоном КХЛ смело предсказал Вадиму Шипачеву победу в гонке бомбардиров регулярного чемпионата. Предпосылок к этому было предостаточно. Форвард стабильно набирал очки за московское «Динамо». Перешел в «Ак Барс», где собрали звездную дрим-тим и пригласили тренера Олега Знарка. Предполагал, что рядом с Кагарлицким, Галиевым, Радуловым и дирижирующим на синей линии Войновым Шипачев как минимум сохранит привычный график результативности. Как бы не так.

За 16 матчей Вадим разжился скромными 6 (3+3) очками. Меньше, чем Илья Сафонов и Станислав Галиев. Притом что у Шипачева — худший показатель полезности в «Ак Барсе» («-7»). Почему же главная звезда КХЛ не феерит в казанской банде?

Вадим Шипачев. ХК «Ак Барс»

Что не так у Шипачева?

Поверхностная причина плохого старта Шипачева — возраст. В марте Вадиму исполнится 36 лет. Нападающий не молодеет, теряет скорость и мобильность. Мягкие руки и интеллект никуда не делись, но исключительно на технике не разберешься с резвыми соперниками, которые вгрызаются в шайбу на каждом участке площадки. Показатель, отражающий снижение опасности Шипачева, — фолы против игрока. Чем больше хоккеист угрожает воротам, находит свободный лед и ставит защитников в тупик, тем чаще на нем фолят. Вы удивитесь, но за 16 матчей Вадим не заработал на себе ни одного удаления игрового характера (задержка, толчок, подножка).

В прошлом сезоне за «Динамо» соперники 14 раз сфолили на Шипачева. Два года назад Вадим принес бело-голубым 17 попыток для розыгрыша большинства. Личный рекорд форварда (с сезона-2014/15, так как ранее этот показатель не подсчитывали) — 36 заработанных удалений в регулярке-2015/16, когда Шипачев зажигал в СКА с Гусевым и Дадоновым. К Вадиму есть оправданные претензии не только по результативности, но и по качеству игры. На точке Шипачев никогда не блистал. Больше 50 процентов вбрасываний форвард выигрывал, только выступая за армейцев. Сейчас у Вадима 48,8 процента — это лучший результат с регулярки-2016/17.

34 попытки понадобились «Ак Барсу», чтобы реализовать первое большинство в сезоне. Кошмарная статистика для команды, собравшей летом рок-н-ролльную банду. Причастен к застою и Шипачев — первый центр казанцев и дирижер атак. Пока у Вадима не клеится ни с помощью партнерам, ни с реализацией моментов. Последний раз форвард забивал 29 сентября. После затих на пять матчей, ограничившись лишь одной передачей. Причем Шипачев играет много — в среднем по 18 минут. Выходит в большинстве и меньшинстве. Из форвардов больше доверяют только Александру Радулову, который набирает очки чаще.

Вадим Шипачев. ХК «Ак Барс»

Проблемы Шипачева = проблемы «Ак Барса»

«Ак Барс» на старте регулярки не играет и наполовину от собственного потенциала. Сочетания не работают. Отсутствует система, которая приносила бы результат, когда не блещут звезды первого порядка. К чести казанцев, тренеры не сидят сложа руки и не ждут, когда звенья оживут сами по себе. От матча к матчу ротируют состав. Ищут эффективные тройки нападающих. Перед сезоном Шипачева наигрывали с Радуловым и Кагарлицким. Знарок быстро понял, что сочетание не работает: убрал Александра во второе звено и повысил в первое Дмитрия Тарасова. Последний долго не продержался в ведущей тройке. С Шипачевым пробовали Петрова и Галимова, но оба форварда не оживили партнеров. В последнем матче с «Магниткой» Артема вовсе использовали в центре, передвинув Вадима на фланг. Тренер объяснил это тем, что у Галимова лучше шла игра на вбрасываниях.

Знарка почти на каждой пресс-конференции спрашиваю о Шипачеве. От лидера казанцев оправданно ждут большего, особенно в важных матчах. Вадим должен вести команду за собой и помогать переворачивать неудачно складывающиеся игры. Как делал это в «Динамо» и СКА. Согласен с тренером казанцев, что в низкой полезности Шипачева виноват не только сам форвард. Проблемы «Ак Барса» влияют и на Вадима. Невозможно самоустраниться от давления, под которое попали лидеры клуба. Хочешь не хочешь — начинаешь копаться в себе, искать причины неудач. Вадим честно относится к хоккею — уверен, самого форварда не устраивает отсутствие прогресса.

Шипачев в «Динамо» и Шипачев в «Ак Барсе» — два разных игрока. Вадим привык к роли единоличного лидера бело-голубых. В Казани же приходится делить авторитет и внимание с Александром Радуловым. Вероятно, за предсезонку и полтора месяца регулярки новые партнеры спелись не до конца. Поэтому творческие игроки, от которых ждут праздника на льду, остаются в тени.

Неправильно объяснять проблемы Шипачева однополярно. Не верю, что Вадим настолько сдал за лето, что за 16 матчей набрал лишь шесть очков. Причины плохого старта лидеров кроются глубже. Ведь начало чемпионата провалил не только Шипачев. Большего ждали от Кагарлицкого, Галиева и Войнова. Галимов и Воронков (до травмы) вспыхивают эпизодами. «Ак Барс» проиграл четыре матча подряд — и непонятно, за счет чего команда преобразится в ближайших играх.

Селекция казанцев летом вызывала опасения. Подписания суперзвезд и назначение тренера-чемпиона не гарантируют место в финале Кубка Гагарина. Трудности Шипачева связаны с проблемами всего «Ак Барса». Только через старания креативным форвардам сложно раскрыть потенциал. Значит, не работают схемы, предложенные тренерами. Впереди много игр, чтобы исправить положение. И чем быстрее Знарок придумает, как реанимировать команду, тем лучше для самого тренера и звездных лидеров.