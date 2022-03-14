Спасибо, «Северсталь»! Разин удивил, но дальше идут фавориты

Когда «Северсталь» выиграла первые два матча серии у московского «Динамо», казалось, что сенсация необычайно близка. Команда с Шипачевым, Войновым, Галиевым в составе не могла ничего сделать с череповчанами — яркими в атаке, быстрыми и знающими, что делать в любой точке площадки. Притом что вратари не всегда выручали «Северсталь», гости спокойно взяли два матча в Москве. Но дома что-то пошло не так.

Хоккей. Плей-офф КХЛ. Запад. 1/4 финала конференций

Седьмой матч

«Динамо М» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Игумнов — 2 (Е.А. Зайцев, Фисенко), 5:56 — 1:0. Войнов — 5 (бол., О`Делл, Шипачев), 18:50 — 2:0. Морозов — 2 (Стенквист, Гуслистов), 41:07 — 2:1.

Вратари: Еременко — Подъяпольский (59:35). Штраф: 18 — 14.

Броски: 39 (18+11+10) — 19 (4+7+8). Судьи: Беляев, Юдаков.

14 марта. Москва. «ВТБ Арена».

Счет в серии: 4-3.

С большинством динамовцев справиться у команды Андрея Разина все-таки не получилось — в третьей и четвертой играх москвичи трижды реализовали численный перевес, после чего уверенно выиграли пятый матч. В Череповце «Северсталь» показала сумасшедшую заряженность и вернула серию в Москву. Шансы выбить «Динамо» были, но дальше прошел фаворит.

Огромный задел хозяева совершили в первом периоде: сначала отличился Иван Игумнов, а в концовке стартовой двадцатиминутки Вячеслав Войнов реализовал большинство. «Северсталь» же дважды играла в большинстве в первые 20 минут, но за этот отрезок нанесла всего четыре броска в створ — полный провал.

Во втором периоде гости задвигались, но все угрозы предотвращал легендарный Александр Еременко — в 41 год он продолжает тащить. И удивительно, как каждый год к плей-офф в роли основного вратаря подводят Ивана Бочарова, но Еременко его регулярно переигрывает. При этом и «Динамо» могло увеличить преимущество, но в противоположных воротах не менее хорош был Подъяпольский.

Только начался третий период, как «Северсталь» отыграла одну шайбу. И именно это подарило шикарную концовку! А уж когда Ведин за пять минут до конца основного времени отправился на скамейку штрафников, у ворот Еременко стало совсем жарко. Но «Динамо» выстояло, а удаление Макара Хабарова за две с половиной минуты до завершения матча поставило крест на надеждах «Северстали». А ведь сенсация была так близка.

Череповчанам, безусловно, респект: команда Андрея Разина с минимальным бюджетом едва не выбила очень мощное по составу «Динамо» с главной звездой лиги Шипачевым. «Северсталь» выиграла первые два матча на выезде, но команде не хватило опыта — в ключевые моменты сказалось мастерство Войнова, Шипачева, Галиева и остальных звезд москвичей.

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Разочарованиями первого раунда стали «Локомотив» и «Ак Барс». Ярославцы не зацепили ни одного матча в серии с ЦСКА, который не был таким уж очевидным фаворитом в этой паре. Игоря Никитина уволили из армейского клуба прошлым летом, но отомстить ему не удалось — ярославцы выглядели блеклыми и окончательно потухли после поражения в третьей игре, исход которой решился в четвертом овертайме.

Казанцы же начали камбэк после 0-3, но провели совершенно безвольный шестой матч в Балашихе: «Авангард» выбил «Ак Барс» из плей-офф во втором сезоне подряд. Это поражение с высокой долей вероятности будет стоить работы главному тренеру казанцев Дмитрию Квартальнову — до финала «Ак Барс» ему довести так и не удалось.

Впереди — полуфиналы конференций, в которых очевидных фаворитов уже не будет. Стартует второй раунд в четверг, 17 марта, с матчей ЦСКА — «Динамо» и «Трактор» — «Салават Юлаев». На следующий день первые матчи проведут пары «Металлург» — «Авангард» и СКА — «Спартак».