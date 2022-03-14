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Сегодня, 22:20

Спасибо, «Северсталь»! Разин удивил, но дальше идут фавориты

Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» и последним вышло в четвертьфинал плей-офф КХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в
14 марта 2022. Москва. «Динамо» — «Северсталь» — 2:1. Хоккеисты «Северстали» после поражения.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Московское «Динамо» сыграет с ЦСКА во втором раунде.

Когда «Северсталь» выиграла первые два матча серии у московского «Динамо», казалось, что сенсация необычайно близка. Команда с Шипачевым, Войновым, Галиевым в составе не могла ничего сделать с череповчанами — яркими в атаке, быстрыми и знающими, что делать в любой точке площадки. Притом что вратари не всегда выручали «Северсталь», гости спокойно взяли два матча в Москве. Но дома что-то пошло не так.

Хоккей. Плей-офф КХЛ. Запад. 1/4 финала конференций
Седьмой матч
«Динамо М» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Игумнов — 2 (Е.А. Зайцев, Фисенко), 5:56 — 1:0. Войнов — 5 (бол., О`Делл, Шипачев), 18:50 — 2:0. Морозов — 2 (Стенквист, Гуслистов), 41:07 — 2:1.
Вратари: Еременко — Подъяпольский (59:35). Штраф: 18 — 14.
Броски: 39 (18+11+10) — 19 (4+7+8). Судьи: Беляев, Юдаков.
14 марта. Москва. «ВТБ Арена».
Счет в серии: 4-3.

С большинством динамовцев справиться у команды Андрея Разина все-таки не получилось — в третьей и четвертой играх москвичи трижды реализовали численный перевес, после чего уверенно выиграли пятый матч. В Череповце «Северсталь» показала сумасшедшую заряженность и вернула серию в Москву. Шансы выбить «Динамо» были, но дальше прошел фаворит.

Огромный задел хозяева совершили в первом периоде: сначала отличился Иван Игумнов, а в концовке стартовой двадцатиминутки Вячеслав Войнов реализовал большинство. «Северсталь» же дважды играла в большинстве в первые 20 минут, но за этот отрезок нанесла всего четыре броска в створ — полный провал.

Во втором периоде гости задвигались, но все угрозы предотвращал легендарный Александр Еременко — в 41 год он продолжает тащить. И удивительно, как каждый год к плей-офф в роли основного вратаря подводят Ивана Бочарова, но Еременко его регулярно переигрывает. При этом и «Динамо» могло увеличить преимущество, но в противоположных воротах не менее хорош был Подъяпольский.

Только начался третий период, как «Северсталь» отыграла одну шайбу. И именно это подарило шикарную концовку! А уж когда Ведин за пять минут до конца основного времени отправился на скамейку штрафников, у ворот Еременко стало совсем жарко. Но «Динамо» выстояло, а удаление Макара Хабарова за две с половиной минуты до завершения матча поставило крест на надеждах «Северстали». А ведь сенсация была так близка.

Череповчанам, безусловно, респект: команда Андрея Разина с минимальным бюджетом едва не выбила очень мощное по составу «Динамо» с главной звездой лиги Шипачевым. «Северсталь» выиграла первые два матча на выезде, но команде не хватило опыта — в ключевые моменты сказалось мастерство Войнова, Шипачева, Галиева и остальных звезд москвичей.

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Разочарованиями первого раунда стали «Локомотив» и «Ак Барс». Ярославцы не зацепили ни одного матча в серии с ЦСКА, который не был таким уж очевидным фаворитом в этой паре. Игоря Никитина уволили из армейского клуба прошлым летом, но отомстить ему не удалось — ярославцы выглядели блеклыми и окончательно потухли после поражения в третьей игре, исход которой решился в четвертом овертайме.

Казанцы же начали камбэк после 0-3, но провели совершенно безвольный шестой матч в Балашихе: «Авангард» выбил «Ак Барс» из плей-офф во втором сезоне подряд. Это поражение с высокой долей вероятности будет стоить работы главному тренеру казанцев Дмитрию Квартальнову — до финала «Ак Барс» ему довести так и не удалось.

Впереди — полуфиналы конференций, в которых очевидных фаворитов уже не будет. Стартует второй раунд в четверг, 17 марта, с матчей ЦСКА — «Динамо» и «Трактор» — «Салават Юлаев». На следующий день первые матчи проведут пары «Металлург» — «Авангард» и СКА — «Спартак».

Кубок Гагарина. Кубок Гагарина-2022: расписание и результаты всех матчей

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
Андрей Разин
Кубок Гагарина
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
1. СКА - Спартак
0 - 0
2. СКА - Спартак
0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
1. Металлург - Авангард
0 - 0
2. Металлург - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Металлург
0 - 0
4. Авангард - Металлург
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
2. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
3. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
2. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
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4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
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3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
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21.03
14.03 19:30
Динамо М – Северсталь
 2 : 1
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