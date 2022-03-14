Спасибо, «Северсталь»! Разин удивил, но дальше идут фавориты
Когда «Северсталь» выиграла первые два матча серии у московского «Динамо», казалось, что сенсация необычайно близка. Команда с Шипачевым, Войновым, Галиевым в составе не могла ничего сделать с череповчанами — яркими в атаке, быстрыми и знающими, что делать в любой точке площадки. Притом что вратари не всегда выручали «Северсталь», гости спокойно взяли два матча в Москве. Но дома что-то пошло не так.
Хоккей. Плей-офф КХЛ. Запад. 1/4 финала конференций
Седьмой матч
«Динамо М» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Игумнов — 2 (Е.А. Зайцев, Фисенко), 5:56 — 1:0. Войнов — 5 (бол., О`Делл, Шипачев), 18:50 — 2:0. Морозов — 2 (Стенквист, Гуслистов), 41:07 — 2:1.
Вратари: Еременко — Подъяпольский (59:35). Штраф: 18 — 14.
Броски: 39 (18+11+10) — 19 (4+7+8). Судьи: Беляев, Юдаков.
14 марта. Москва. «ВТБ Арена».
Счет в серии: 4-3.
С большинством динамовцев справиться у команды Андрея Разина все-таки не получилось — в третьей и четвертой играх москвичи трижды реализовали численный перевес, после чего уверенно выиграли пятый матч. В Череповце «Северсталь» показала сумасшедшую заряженность и вернула серию в Москву. Шансы выбить «Динамо» были, но дальше прошел фаворит.
Огромный задел хозяева совершили в первом периоде: сначала отличился Иван Игумнов, а в концовке стартовой двадцатиминутки Вячеслав Войнов реализовал большинство. «Северсталь» же дважды играла в большинстве в первые 20 минут, но за этот отрезок нанесла всего четыре броска в створ — полный провал.
Во втором периоде гости задвигались, но все угрозы предотвращал легендарный Александр Еременко — в 41 год он продолжает тащить. И удивительно, как каждый год к плей-офф в роли основного вратаря подводят Ивана Бочарова, но Еременко его регулярно переигрывает. При этом и «Динамо» могло увеличить преимущество, но в противоположных воротах не менее хорош был Подъяпольский.
Только начался третий период, как «Северсталь» отыграла одну шайбу. И именно это подарило шикарную концовку! А уж когда Ведин за пять минут до конца основного времени отправился на скамейку штрафников, у ворот Еременко стало совсем жарко. Но «Динамо» выстояло, а удаление Макара Хабарова за две с половиной минуты до завершения матча поставило крест на надеждах «Северстали». А ведь сенсация была так близка.
Череповчанам, безусловно, респект: команда Андрея Разина с минимальным бюджетом едва не выбила очень мощное по составу «Динамо» с главной звездой лиги Шипачевым. «Северсталь» выиграла первые два матча на выезде, но команде не хватило опыта — в ключевые моменты сказалось мастерство Войнова, Шипачева, Галиева и остальных звезд москвичей.
Разочарованиями первого раунда стали «Локомотив» и «Ак Барс». Ярославцы не зацепили ни одного матча в серии с ЦСКА, который не был таким уж очевидным фаворитом в этой паре. Игоря Никитина уволили из армейского клуба прошлым летом, но отомстить ему не удалось — ярославцы выглядели блеклыми и окончательно потухли после поражения в третьей игре, исход которой решился в четвертом овертайме.
Казанцы же начали камбэк после 0-3, но провели совершенно безвольный шестой матч в Балашихе: «Авангард» выбил «Ак Барс» из плей-офф во втором сезоне подряд. Это поражение с высокой долей вероятности будет стоить работы главному тренеру казанцев Дмитрию Квартальнову — до финала «Ак Барс» ему довести так и не удалось.
Впереди — полуфиналы конференций, в которых очевидных фаворитов уже не будет. Стартует второй раунд в четверг, 17 марта, с матчей ЦСКА — «Динамо» и «Трактор» — «Салават Юлаев». На следующий день первые матчи проведут пары «Металлург» — «Авангард» и СКА — «Спартак».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|14.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|2 : 1