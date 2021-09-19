Один из лучших легионеров КХЛ получил тяжелую травму, и клуб расторг с ним контракт. Похоже, он покинул лигу навсегда

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

Вряд ли у матча «Нефтехимик» — «Витязь» была большая зрительская аудитория. Параллельно «Локомотив» играл за тренера с «Торпедо», а «Ак Барс» мучился с «Сочи». Кому же тут будет интересна встреча двух самых непопулярных российских команд КХЛ? Тем более, оба забуксовали в последнее время. Нижнекамцы потерпели три поражения подряд, у подольского клуба — серия из пяти неудачных матчей.

Но очень сильно заинтересовал состав хозяев. Олег Леонтьев решил оставить в запасе трех легионеров. Игру пропускали вратарь Туохимаа, а также нападающие Секстон и Гудачек. И, знаете, «Нефтехимик» внезапно стал гораздо лучше. Бежали все четыре звена, старались, угрожали. Не было никакого равнодушия. Егору Попову надо что-то доказывать, он выбрался из ВХЛ и не хочет туда возвращаться, как и Евгений Митякин, пересидевший в фарм-клубе «Автомобилиста». Мотивация иностранцев связана лишь с пополнением своего банковского счета, но при гарантированном контракте волноваться об этом не стоит. В итоге победа ниженкамцев со счетом 5:2, воскресенье они начинают на пятой строчке в Восточной конференции. Выше, чем «Автомобилист» и «Авангард».

Субботний вечер нам удался! ? pic.twitter.com/4xmafRjvRW — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) September 18, 2021

Мы часто оцениваем качество менеджеров по тому, каких иностранцев они привозят в условиях ограниченного бюджета. Но, наверное, это не самый правильный критерий. Игоря Варицкого из «Витязя» сейчас хвалят за Одетта и Оямяки. Да, иностранцы регулярно набирают очки, но у команды шесть поражений подряд. Леонтьев поступил по-другому. Наказал тех, кто не приносит результат. Дэн Секстон в этом году отличился только один раз, поразив пустые ворота «Куньлуня». На счету Либора Гудачека лишь одна голевая передача. Леонтьев даже не рискнул, а поступил правильно и только выиграл от этого. Гудачек и Секстон первые игры провели в одном звене, затем их связку разбили, но в итоге стали проседать сразу две тройки. Надеюсь, что Олег Леонтьев послал сигнал своим коллегам.

Разрыв

Вратарь Якуб Коварж покидает КХЛ. Есть шансы, что он вернется в российский хоккей следующим летом. С 1 мая екатеринбуржцы потеряют права на хоккеиста, чех волен вести переговоры с кем угодно, но что-то я сомневаюсь, что клубы в нем будут заинтересованы. Даже если он будет полностью готов, то все будут помнить о ненадежности здоровья легионера. Сюрпризы случаются, но в данном случае в это верится с трудом. Якубу чуть-чуть не хватило, чтобы преодолеть отметку в 500 матчей в КХЛ. Он бы сделал это в нынешнем сезоне.

Всю карьеру, за исключением сезона-2016/17 голкипер провел в Екатеринбурге. За это время только один раз преодолевал с командой первый раунд плей-офф, не выиграв ровным счетом ничего, но при этом лишь раз завершил чемпионат досрочно: в Череповце не помог клубу занять место в восьмерке.

Так хороший легионер у нас был восемь лет или плохой? Как оценивать-то? Наверное, все-таки весьма приличный. Дело в том, что «Автомобилист» только последние три сезона стал стучаться в клуб элитных команд, а до этого был типичным середняком, который входил в сезон с задачей «попасть в восьмерку». Коварж всегда старался, никогда не устраивал забастовок, хотя у него были трудные периоды в карьере. Например, не нашел общего языка с Андреем Разиным в «Автомобилисте». При этом Коварж очень прилично знает русский язык, его любят болельщики и журналисты. Якуб, например, совсем не похож на своего брата, у Яна тяжелый характер. В лиге работал хороший вратарь, при этом иностранец не бегал за деньгами, не искал лучших вариантов, а его переезд в Череповец был вынужденным. Жаль, что Якуб уходит, мы будем по нему скучать.

Серия

«Йокерит» одержал шестую победу подряд. И пусть в последних двух встречах команде понадобился овертайм и буллиты, чтобы получить два очка, сути это не меняет. Финны начали сезон ужасно. Приехав в Татарстан, они получили 0:3 от «Ак Барса» и 2:4 от «Нефтехимика». Но в обеих встречах команда не выглядела разобранной. Было видно, что еще просто не готовы, прежде всего, психологически. Лаури Марьямяки объяснял это тем, что команда сыграла очень мало выставочных матчей, не имея серьезных соперников. Был лишь вопрос, насколько долгим будет адаптация к серьезному турниру.

К счастью, она не затянулась. Уже в первом домашнем матче «Йокерит» нанес единственное поражение в сезоне «Трактору», а потом пошло и поехало. Жертвами стали «Авангард», «Локомотив», клубы, которые не скрывают своих амбиций. Последние две игры показали, что у финнов весьма зрелищная команда, которая делает ставку на большое количество заброшенных шайб, а не сидит в обороне, как было последние сезоны. Разбежался Ииро Пакаринен, после возвращения в строй Никласа Енсена заработало первое звено, ведь на его счету три шайбы в двух матчах. Очень здорово выглядит оборона.

Круто, появился еще один сильный клуб? Но финны ведь никогда не проваливались в чемпионатах, как другие иностранные команды. Их регулярно подводила короткая скамейка. Отсутствие полноценного фарм-клуба, молодежной команды, сказывается на «Йокерите» сильней всего. Плюс в Европе совершенно другие принципы комплектования, которые в нашей лиге не работают. Финны не берут игроков «для глубины состава», они по максимуму используют всех, кто есть. Однако, провести ровно турнир с короткой скамейкой невозможно. Впрочем, сейчас «Йокерит» в полном порядке и надо просто зафиксировать момент.