«Спартак» выменял из «Магнитки» самого техничного игрока лиги. И получил головную боль

Что стоит за трейдом Николай Голдобин — Данила Квартальнов.

Обмен Николая Голдобина из «Металлурга» в «Спартак» не должен никому казаться удивительным. Конечно, когда техничного и довольно сильного форварда отдают в другую команду, то возникают вопросы. Тем более взамен клуб получает не какую-то фантастическую компенсацию, а хоккеиста третьего-четвертого звеньев — Данилу Квартальнова. Но к спорту эта сделка не имеет отношения.

Нет, если бы Николай подписал контракт с «Металлургом», то его бы не поменяли. В прошлом году красно-белые тоже просили отдать хоккеиста, но в Магнитогорске никак не реагировали на предложения. Но сейчас действующего контракта нет, квалификацию Николай отверг и ждал, когда договорятся менеджеры.

Николай Голдобин. Фото ХК «Металлург»

Этот обмен имени Геннадия Величкина. Дело в том, что когда-то он «задолжал» то ли председателю наблюдательного совета клуба Олегу Усачеву, то ли руководителям выше по рангу. Истинный повод никто не говорит, но речь шла если не о «жизни и смерти», то близко к этому. Видимо, знал про это и Виктор Рашников, который согласился, что пришло время вернуть долг. При этом «Спартак» не наглел и даже предложил довольно неплохую денежную компенсацию за Николая, но в Магнитогорске деньги не нужны. Решили взять хотя бы Квартальнова, тем более с центрами у уральцев совсем все плохо, а спартаковец довольно неплохо умеет разрушать, обороняться и легко закроет, например, меньшинство.

Голдобин же практически сразу после окончания сезона декларировал желание уехать в Северную Америку, но так, видимо, давал понять, что не останется в Челябинской области. Конечно, мысли об НХЛ — это смешно, игры Голдобина в прошлом сезоне все видели и даже 38 (21+17) очков в 70 матчах не могли никого обмануть. С такой вопиющей нестабильностью за океаном делать нечего.

Но источники утверждают, что Николай всерьез и не планировал ехать в Америку. Он женился, супруга не слишком-то хотела отправляться в Магнитогорск, а тут еще и долг «Металлурга» перед «Спартаком». Так что решили договориться полюбовно. Смущает немного, что агент игрока сетовал на предложенные условия в «Магнитке». Дело в том, что красно-белые тоже не дают больших контрактов, предлагая заработать бонусами большие суммы. Но уверен, что агент больше не заикнется о маленькой зарплате.

Данила Квартальнов. Фото ХК «Спартак»

Формально «Спартак» усилился. Пришел Павел Порядин, остались Александр Хохлачев и Шейн Принс, прогрессирует Максим Цыплаков. Но, будь я тренером «Спартака», особо бы не закладывался на то, что Николай будет приносить большую пользу команде. Нет, крест на нем никто не ставит. Еще два сезона назад Голдобин был в символической сборной по итогам чемпионата. Статистика у него там была лучше, но главное, что он зажигал в плей-офф, набрав 18 очков, а команда дошла до финала.

В прошлом чемпионате мы о Голдобине писали только в связи с тем, что его вывели из состава, хоккеиста не было видно на льду, а когда он все-таки приходил в себя и показывал возможный уровень, то скорее грустили и гадали, на какой срок Николай теперь уйдет в тень.

Ему даже в команде говорили, мол, не ценишь Илью Воробьева, а если он уйдет, то другой тренер не будет тебе прощать то, что прощает он. Голдобин, правда, все это делал не со зла. Он добрый парень, но уж очень зависит от настроения. Если встал с той ноги, то это сильнейший нападающий наравне с Владимиром Ткачевым (из «Авангарда») или Вадимом Шипачевым. Но последние два играют круто 80 процентов матчей, а не 20, как Николай.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов и отвечающий за форвардов Алексей Ковалев получили одновременного и сильного игрока, и большую проблему. Не удивлюсь, если кто-то из них позвонит Илье Воробьеву. Только и тот вряд ли может подсказать что-то дельное. Он и сам не понимал, как управлять хоккеистом.