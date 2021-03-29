Большая перемена

В руководство московского «Спартака» пришли новые люди.

После вылета «Спартака» от ЦСКА команда Олега Знарка вновь оказалась в центре внимания. Оно и понятно: слишком велики были ожидания перед стартом сезона, слишком большой и успешный бэкграунд у человека, второй сезон возглавлявшего столичный клуб. Когда журналисты анализировали выступление красно-белых, рядом с названием команды часто шло по соседству существительное «провал», рядом с фамилией главного тренера — глагол «закончился». Меньше всего хотелось бы выступать адвокатом — и команды, и Олега Знарка лично. Понятно, что универсальную формулу «игра забудется, результат останется», никто не отменял. И от «Спартака» совершенно точно ждали другого результата.

Но хочется спросить: много ли назовете с ходу российских тренеров (именно российских, ведь в клубе после возрождения предпочитают использовать ресурсы отечественной школы), кто смог бы за десять дней четыре раза обыграть этот ЦСКА? Команду, чей уровень исполнителей даже после потери нескольких лидеров прошлым летом на порядок сильнее, чем у «Спартака»? Да, закономерно можно парировать: не занимай в регулярке восьмое место и не будешь играть с ЦСКА. Всё так. Но давайте к фактам.

На два месяца Знарок остался без Лехтери, игравшего до травмы по графику «больше очка за игру»; на два месяца — без ведущего защитника Вишневского; весь сезон мучился с травмами второй центр Зубов; почти не играл опытный Кутейкин со своей «пушкой»; слабее себя самого образца прошлого сезона выглядел Гудачек... Мало кто обратил внимание на фразу Олега Знарка после завершения серии с ЦСКА: спартаковский главный сказал, что средний уровень игроков в КХЛ серьезно упал.

Когда такие слова публично произносит один из самых успешных тренеров в новейшей истории, это повод задуматься. Задуматься над тем, как развивается наша лига, откуда уже начали уезжать хоккеисты, тот самый средний уровень хоть как-то сохранявшие. То есть раньше, в ХК МВД и «Динамо», «незвездные» игроки Знарка могли выполнить тренерский план на игру, а сейчас их набор индивидуальных качеств сделать это не позволяет.

Что еще? Выкинутая на помойку предсезонка по известной всем причине. А для системы работы Знарка, у которого за долгие годы работы есть четкий план буквально на каждый день и игра которого заточена на «физухе», летняя подготовка имеет первостепенное значение. Но тут все планы идут прахом, когда у тебя на тренировке всего 7-8 человек, когда тебя выгоняют с базы в Новогорске из-за вспышки ковида и ты до начала августа не можешь найти в Москве приемлемые условия для подготовки.

Наконец, надо понимать: в карьере любого большого тренера случаются неудачные сезоны. Из недавнего: Дэн Байлсма стал чемпионом с «Питтсбургом», потом получал приз лучшему тренеру, был главным тренером сборной США на Олимпиаде. Но сейчас уже третий год трудится помощником в Детройте — одной из худших команд НХЛ. А все потому, что после чемпионского 2009 года «Питтсбург» под руководством Байлсмы смог выиграть всего 4 серии плей-офф из 9 в период с 2010 по 2014 год. Или Майк Бэбкок, живая легенда. В ноябре 2019?го провалился с «Торонто». Это к тому, что рано отправлять Знарка на пенсию. Такие люди нужны КХЛ. Но и решение «Спартака» не продлевать контракт со Знарком вполне объяснимо: ожидаемого всплеска командных результатов не произошло. И в таких случаях тренера меняют.

Да, спортивные результаты «Спартака» его болельщиков радовать не могут. Но с точки зрения маркетинга клуб и этот пандемийный сезон отработал на твердую пятерку! Ведь наверняка можно было все списать на жесткие ограничения и «забить» на развлечения болельщиков — мол, их на трибунах раз-два и обчелся. Но гораздо продуктивнее продолжать это делать на постоянной основе, даже когда есть куча всяких «но» и «если».

В «Спартаке» очень успешно смогли ассимилировать к нашим условиям североамериканскую модель работы со зрителями, когда болельщики приходят на хоккей, независимо от того, на каком месте в таблице располагается команда. Приходят, чтобы просто хорошо провести три часа своей жизни. Два ретроматча подряд, как всегда, прошли с размахом; клуб запустил по ходу сезона современное мобильное приложение; усовершенствованный билетный сервис; активно откликается на все новые тренды в соцсетях. Например, перед плей-офф «Спартак» провел в клабхаусе прямой эфир с Сергеем Широковым, быстро оседлав волну популярности нового сервиса. Или, к примеру, предложением руки и сердца на хоккейном матче уже никого не удивишь, однако если подойти к этому делу творчески и пригласить резидентов Comedy Woman, то получается совсем не банально. Так что в «нехоккейном» зачете «Спартак» вот уже шесть сезонов сохраняет за собой желтую майку лидера.

Этой весной в «Спартаке» появились новые люди. Уже объявлено, что председателем наблюдательного совета стал Олег Усачев. Он не первый сезон работает в клубах КХЛ, хотя всегда предпочитал оставаться в тени. Теперь ему вместе с новым спортивным директором Романом Беляевым предстоит собирать новый «Спартак». Стартовая позиция у них очень удачная.

Очевидно, что гораздо тяжелее приходить в клуб, отметившийся каким-то громким успехом: твою работу будут соизмерять по достижениям предшественников. «Спартак» же может похвастаться пока лишь успешным выходом в плей-офф на протяжении четырех сезонов, так что прохождение первого раунда мгновенно поднимет акции Олега Усачева. Но для этого красно-белым надо будет ювелирно сработать на трансферном рынке. У Усачева такой опыт есть. В общем, этой весной красно-белые точно не окажутся на информационной обочине, следить за «Спартаком» будет интересно.