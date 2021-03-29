«Автомобилист» хочет переманить лучшего форварда КХЛ. В «Динамо» не готовы платить Шипачеву прежние деньги

Обзор дня Алексея Шевченко.

Финал

В финал Восточной конференции выходят первая и вторая команда по итогам регулярного чемпионата. Так будет сложно убедить людей тратить деньги на игры регулярного чемпионата в сезоне-2021/22. Но теперь уже ничего не поделаешь. Думать надо было на стадии обсуждения регламента. Тем не менее команды из Казани и Балашихи справедливо вышли в финал. «Ак Барс» не уступил ни в одном из матчей, одержав восемь побед подряд, изящно разобравшись с «Салаватом Юлаевым». Путь «Авангарда» был чуть трудней и извилистей, но он был сильнее «Автомобилиста», да и никто не назовет победу над «Металлургом» случайной. Теперь-то мы уже понимаем, что скорее поражение от магнитогорцев со счетом 1:7 было форс-мажором, срывом, который иногда просто случается.

У «Ак Барса» хорошие шансы выйти в финал. Хотя бы потому, что до сих пор не слишком были заметны лидеры команды Найджел Доус и Стефан да Коста. Если они все-таки включатся, то это сделает казанцев еще сильней. Плюс в составе команды играет Дмитрий Воронков, один из сильнейших российских центрфорвардов, у которого энергии больше, чем у любого. Не забываем, что в команде лучшая тройка разрушителей, довольно стабильная защита и эмоциональный тренер. Но «Авангард» тоже имеет свои козыри. Например, ждем, когда проснется Илья Ковальчук, не может же он так долго находиться в тени. Но и без него есть убийственное большинство, хорошие легионеры, отличные защитники. С вратарями у команд примерно одинаково. Но Адам Рейдеборн — один, заменить его некем. А если поплывет Шимон Грубец, то рядом сидит мотивированный Игорь Бобков. Уверен, что короткой эта серия не будет, но нам это только в радость. Неважно, кто победит, пусть хорошего хоккея будет больше.

Вылет

В ближайшее время главному тренеру Илье Воробьеву придется выслушать о себе много неприятных вещей, но его оскорбляли и во время регулярного чемпионата, так что он уже привык. Просто если в сезоне можно было заткнуть скептиков результатами, то сейчас ничего не поделаешь — поражение от «Авангарда», прекращение борьбы за Кубок. Считаю, что ничего страшного не произошло. Да, проиграли, но это спорт, такое бывает. Всегда найдутся соперники, которые в какой-то момент сильней.

Не забывайте, что «Металлург» только в этом сезоне стал серьезно строить команду. Ошибки были, но такие, которые случаются со всеми. Не угадали с легионерами. Но никогда не знаешь, как иностранцы поведут себя в том или ином клубе. Это большая лотерея, чем буллиты. Но при этом у команды третье место в регулярном чемпионате и второй круг плей-офф. Мало? Да, но в Магнитогорске привыкли к победам, забывая, что Кубок один, а претендентов — несколько.

Подвели ветераны — Василий Кошечкин, Сергей Мозякин, Николай Кулемин. Заменить-то их было тяжеловато, учитывая, что в Америку сейчас уезжают даже те, кто только на коньках научился стоять. Плюсов все равно больше. Расцвел Андрей Чибисов (хотя и провалил плей-офф), мало вопросов к защитникам, у клуба есть куда прогрессировать, в Магнитогорске сейчас не выжженная долларами земля, как было при Величкине, кроме того, есть Данила Юров, Илья Николаев и еще пара человек в «Стальных Лисах». Изменения требуются не слишком и большие, но даже при двух серьезных проблемах общий результат неплохой. Конечно, всем хотелось Кубок Гагарина. Но и «Металлург» вместе с Сергеем Ласьковым и Ильей Воробьевым сделали все для этого.

Слух

Вадим Шипачев может переехать в Екатеринбург. По крайней мере, именно «Автомобилист» будет основным претендентом на нападающего «Динамо», чей контракт с московским клубом завершится 30 апреля. Правда, тут не все так просто. Известно, что бело-голубые предлагают форварду двухлетнее соглашение, но с понижением зарплаты, весьма существенным, учитывая, что сейчас у хоккеиста 120 миллионов. Екатеринбург готов повторить нынешние деньги, но при этом речь ведется о годичном контракте. Хоккеист точно задумается. В Москве ему комфортно, дети в школе, он привык к столице, у нынешней команды задачи. Главная проблема — в сумме контракта, Вадим должен значительно «подвинуться», проведя довольно сильный сезон. И именно от его контракта хотят отщипнуть, чтобы привезти легионеров.

Деньги важны, но переезд на Урал к странному Биллу Питерсу и к менеджерам, которые не стесняются вслух говорить о том, что селекционный отдел не нужен, — серьезный риск. Тут уж надо решать, что важней: сейчас 120 или большая сумма за два года. Все же «Динамо» ближе к титулу, чем Екатеринбург. Но и динамовцам Шипачев нужен. Даже если освободятся 120 миллионов, то найти применение этим деньгам будет непросто. На российском рынке никого нет. Можно побороться только за Константина Окулова, но представляете, во сколько это обойдется! Хорошо бы попытаться вернуть Михаила Григоренко, но ведь он уехал не за деньгами, а по семейным обстоятельствам. Вариантов не так и много. Однако, в первую очередь «Динамо» надо срочно определяться с тем, кто поведет клуб в следующий сезон. И сейчас это важней.