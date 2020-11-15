Обзор дня Алексея Шевченко

Кризис

«Витязь» потерпел третье поражение подряд, пропустив в этих встречах 17 шайб, а два последних матча закончились неудачами — 1:8 и 3:7. Пока в таблице этот кризис не очень заметен, ведь команда Михаила Кравеца на восьмой строчке, но у девятого «Йокерита» семь матчей в запасе. И нет сомнений, что, когда все финны вылечатся и придут в себя, они рванут вверх. Но что же с обладателем Кубка мэра? Командой, которая по потенциалу должна не решать задачу попадания в плей-офф, а находиться на 4-5-м месте? Ведь бывали у этого клуба отличные дни. Они громили динамовцев из Москвы 5:1, «Ак Барс» — 4:0, брали вверх в основное время над «Салаватом Юлаевым» и дожимали в серии буллитов «Авангард». Плохая команда, не готовая к турниру, не сумела бы показать такой результат.

Как ни парадоксально звучит, но именно победы во встрече с заведомо более сильными соперниками разрушительно действуют на команду сейчас. У «Витязя» весь сезон были такие качели: победив в Казани, они отдавали свои матчи «Нефтехимику» и рижанам. Обыграв Уфу, они ложились под «Сочи». Рано или поздно такое пренебрежительное отношение к соперникам, которых подмосковные хоккеисты подсознательно считали слабее себя, привело бы к таким последствиям. Спасение «Витязя» в том, чтобы прыгать выше головы каждый день, как делает это «Северсталь» или «Трактор», но этого не происходит. А состав-то отличный. После неудачи в субботу главный тренер не выдержал и стал публично удивляться, почему он должен настраивать своих хоккеистов на игры, с какого перепугу он вообще должен обращать внимание на этот аспект. И не нашел ответа. Но если он не знает, что делать, то и мы советом не поможем. Такие вот у нас спортсмены в КХЛ.

Матч дня

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов удивительно подходит к резюме матча на пресс-конференциях. Он пересказывает игру. То есть буквально сообщает, кто открыл счет, кто сравнял, а кому удалось забросить победную шайбу. Можно вообще не смотреть — тренер нарисует полную картину. Но когда начинают задавать специфические вопросы, то получить ответ не удается. Весь предыдущий месяц после неудачных игр болельщики слышали ссылку на травму Владимира Брюквина, а также на то, что ушел Андре Петтерсон. Брюквин вернулся (а Петтерсон, понятно, не вернется), а главный внезапно стал жаловаться на физическое состояние, отсутствие полноценных сборов и прочие неприятности.

В середине ноября на пандемию могут ссылаться только два клуба. «Йокерит» прямо сейчас переживает кризис, а рижские динамовцы провели лишь пару полноценных тренировок в полном составе. У московских динамовцев и пандемия давно закончилась, и даже была пауза на Евротур, которую тот же Владимир Крикунов обещал потратить с умом. Но ничего не происходит. Очевидная проблема в системе. Менеджеры, выразив поддержку главному тренеру, взяли на себя ответственность, но на этом нельзя останавливаться. Срочно надо усиливать тренерский штаб, быстрее искать тренера вратарей, а также других помощников Крикунову, которые бы давали правильные советы и лучше контролировали происходящее на льду. Без этого команда и дальше будет так барахтаться. Сейчас бело-голубые на четвертом месте, но все же понимают, что с такой игрой плей-офф завершится слишком рано.

Гол

Нападающий «Динамо» (Рига) Геннадий Столяров забросил свою первую шайбу с февраля 2019 года. Закончилась безумная серия из 57 матчей без голов. Это стоило ему досрочного прекращения контракта со «Спартаком», а также привело к отсутствию интереса со стороны клубов КХЛ. Свою главную ошибку Геннадий совершил именно летом 2019 года, когда отверг предложение подольского клуба и пошел в «Спартак». Но его звал лично Олег Знарок, что-то обещал, и форвард поверил. Тот случай, когда хоккеист стал искать лучшее, имея хорошее, но проиграл. В этом сезоне только Илья Каблуков держит марку, не забивая более 100 матчей. Ближе всего из нападающих (защитников все-таки не считаем) подбирался Булат Шафигуллин из «Нефтехимика», но и он открыл счет своим голам. Долго не мог забить Андрей Локтионов — спасибо вратарям «Металлурга».

Теперь остановился и Столяров. Ближайшие преследователи Каблукова теперь не такие известные. Данила Квартальнов перешел в «Сочи» из «Витязя», и у него 53 игры без заброшенных шайб. Пошла черная полоса у Александра Торченюка из «Сибири», а ведь в его карьере было 11 шайб за сезон в Екатеринбурге. Илья Аркалов из «Спартака» на третьем месте (40 матчей), но он свои одну-две за сезон всегда забивает. Столяров же поразил ворота «Автомобилиста», а рижское «Динамо» потерпело 12 поражений подряд, и это мы не считаем два технических поражения от «Витязя» и «Металлурга». Но, судя по вчерашнему бою, который дали Екатеринбургу, через какое-то время у Петериса Скудры наладится.