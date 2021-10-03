ЦСКА не захотел ждать его прогресса, а теперь он второй русский бомбардир КХЛ. Но феерит уже в другом клубе

Николай Голдобин тащит «Магнитку»

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» М (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Минулин — 1 (Зернов, Голдобин), 1:37 — 0:1. Клинкхаммер — 1 (бол., О`Делл, Шипачев), 22:53 — 1:1. Голдобин — 6 (Земченок), 27:39 — 1:2. Голдобин — 7 (Лайпсик), 42:09 — 1:3. Клинкхаммер — 2 (мен., Ефремов), 54:40 — 2:3. Голдобин — 8, 57:08 — 2:4.

Вратари: Бочаров — Олкинуора.

Штраф: 35 — 10.

Броски: 28 (5+14+9) — 39 (17+8+14).

Судьи: Оленин, Раводин.

3 октября. Москва. «ВТБ Арена».

Нервное, но не слишком зрелищное «зеленое дерби» в Казани, веселый дебют Андрея Назарова в «Сочи» с большим количеством заброшенных шайб и зрелищной дракой, очередной гол спартаковского канадца Джейка Виртанена, удаление до конца матча за удар клюшкой лучшего бомбардира чемпионата Вадима Шипачева — воскресенье в КХЛ получилось богатым на события. Если обращать внимание на индивидуальные достижения, то круче всех проявил себя нападающий «Металлурга» Николай Голдобин. Он набрал 4 (3+1) очка в победном матче с московским «Динамо» (4:2), забросив при этом пару очень красивых шайб, и поднялся на пятое место среди самых результативных игроков в текущем сезоне. Из русских игроков выше только Шипачев.

«Магнитка» по состоянию на сегодняшний день — лучшая команда лиги с 12 победами в 13 встречах. Даже без приболевшего главного тренера Ильи Воробьева уральцы очень уверенно взяли верх над одним из лидеров Западной конференции. Отличная игра Голдобина заставила вспомнить минувший декабрь, когда мы с Алексеем Шевченко брали интервью у Игоря Есмантовича. Армейцы вернули прошлым летом Николая из Северной Америки, но после трех месяцев в нем разочаровались, обменяв в «Металлург». Специально отыскал цитату президента ЦСКА. «Вы же начинаете разговор, почему мы не стали ждать Голдобина, — подчеркнул Есмантович. — У нас Капризов в победном матче Кубка Гагарина с «Авангардом» играл в четвертом звене со Светлаковым и Телегиным. И забил первый гол со вбрасывания, когда мы горели 0:2. ЦСКА никогда никого не ждет. У нас идет серьезная спортивная работа, которая приводит к определенному результату. Мы не та организация, где кого-то будут ждать. Это не метро, где двери могут подождать. У нас все по-другому».

ЦСКА мое уважение за то, что по ходу прошлого сезона спокойно отпустили Голдобина, которого на тот момент не видели в основном составе. Игрока на рынке предлагали многим клубам, но сомнения относительно его дальнейших перспектив были большими. В системной команде, как правильно заметил Есмантович, нападающему пришлось тяжеловато. Возможно, это отпугивало остальных. «Магнитка» рискнула. Поначалу у Голдобина не все получалось и в новой команде. Первый вице-президент уральского клуба Сергей Ласьков, известный своей категоричностью, был откровенен. «Пока он оставляет двоякое впечатление, — говорил функционер Sport24. — Не совсем безнадежный. Нужно работать и работать над «физикой». Нужно начинать делать черновую работу. А так руки у него хорошие, и понимание тоже».

В ЦСКА Голдобин набрал 11 очков в 21 игре, в «Металлурге» — 8 в 19. Только в серии первого раунда плей-офф с «Барысом» у него стало что-то более-менее получаться. Восемь очков в шести матчах — хороший показатель. Однако против «Авангарда» Николай был почти незаметен. Летом он поначалу не торопился продлевать контракт с «Магниткой», надеясь дождаться хорошего предложения из НХЛ. Кроме того, к нему проявляли интерес несколько клубов Западной конференции. «Металлург» вел себя бескомпромиссно, сохранил игрока в составе и не прогадал.

За годы работы я много раз убеждался в том, что успех в хоккее очень часто становится следствием доверия и терпения. После возвращения на родину российским игрокам, цеплявшимся за свой шанс в НХЛ и проводившим много времени в АХЛ, не сразу удается проявить себя. Сейчас, например, потерялся в «Тракторе» Виталий Абрамов. В «Локомотиве» пока не очень заметен защитник Александр Елесин. Ранее далеко не сразу пошли дела у Антона Слепышева, Михаила Григоренко, Алексея Марченко, Сергея Толчинского. В «Магнитке» дотерпели и теперь получают дивиденды, раскрыв Голдобина как одного из самых ярких и зрелищных игроков КХЛ.