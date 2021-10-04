Драка и разгромное поражение в первом же матче. Каким будет «Сочи» при Назарове?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч дня

На Северную Америку шла трансляция игры «Ак Барс» — «Салават Юлаев», но надо было показывать встречу между «Динамо» и «Металлургом». Пожалуй, это лучший матч с начала турнира, с которым вряд ли что-то может сравниться. Обе команды подошли к игре на пике формы, с большой серией побед и мы должны были понять, как они будут противостоять друг другу. Уральцы за несколько часов до матча потеряли тренера. Тест Ильи Воробьева оказался позитивным, он ушел на изоляцию и ничем не мог помочь команде. А Воробьев не просто дает установку на игру, но и на скамейке поддерживает определенный градус. Хорошо, что у него в помощниках Марк Френч — один из сильнейших североамериканских специалистов, которые работали в нашей лиге.

Что мы поняли о «Динамо»? Болельщики требуют от менеджеров усиления, но и сами они не понимают, хоккеист какого амплуа нужен команде. Теперь уже очевидно, что самая слабая линия — оборона. Когда три звена атаки творили на льду все, что хотели, то эти проблемы не так бросались в глаза, но стоило встретиться с мощным соперником, как стали очевидны проблемы. И в первую очередь нужен игрок обороны, который хорошо разрушает, с подключениями в атаку справляются и те, кто есть сейчас. Конечно, неудача обидная, но проецировать это на плей-офф странно — слишком рано. Да еще и Вадим Шипачев был удален до конца игры. Зависимость от Вадима все-таки очень сильная, но уберите главную звезду из любой команды, то возникнут проблемы. Был отличный хоккей, победил сильнейший, но назвать игру бело-голубых разочарованием нельзя. Зато теперь хочется понять, как именно можно победить «Металлург».

Первая игра Назарова

В «Сочи» поменяли тренера, а Андрей Назаров сам поставил себя в непростое положение, заявив, что команда при нем не будет унылой. Там были еще и другие слова, цитировать их не будем. Важно то, что он сразу взял на себя ответственность, хотя никто от него не требовал обещаний.

Что же изменилось в игре против минского «Динамо»? К Евгению Ставровскому было много претензий, но никому в этом сезоне 3:7 он не проигрывал. Конечно, может быть, смотреть это было и весело, в основном белорусским болельщикам, но ведь смысл тренерской работы, чтобы побеждала твоя команда, а не соперники. Нельзя требовать от Назарова сразу многого. Но звенья он перетасовал знатно, ни одной привычной тройки с последнего матча против «Авангарда» мы не увидели. Правда, и особых изобретений не было, например, тренер вернул тройку Николаев — Гараев — Жабреев, видимо, помощники вспомнили, что у этих парней неплохо получалось. Жаль, но молодые парни провели свой худший матч.

Было заметно, что Назаров посоветовал больше сил уделять атаке. Но и Ставровский этого не запрещал, однако, требовал от всех форвардов хорошей работы в обороне. Сейчас жесткое требование ушло, и сразу же получили семь шайб. Добавила команда и в жесткости. Никто не прокатывался, соперников били. Команда сразу стала выделяться, но подобный стиль требует очень много сил, а черноморцы — одна из самых негабаритных команд страны. И уже на что-то другое не хватало здоровья. Ждали, что Джей Си Лайпон будет биться, но он словами задирал соперников, однако от всех потасовок уклонился. Бой все-таки состоялся, но перчатки сбросил Иван Мищенко, к этому моменту уже все было понятно, думаю, что такая потасовка возникла бы и при прежнем тренере. Теперь Назаров обещает, что уж в следующей игре будет лучше.

В фарм-клуб

Еще два российских игрока начнут сезон в АХЛ, пробиться в основу у них не получилось. «Оттава» отправила в фарм-клуб Егора Соколова. Конечно, после того, как он сказал, что уже является почти канадцем, писать про него должна североамериканская пресса, но, думаю, что Соколов просто сказал это в порыве эмоций. Он ведь и дома, кажется, уже больше года не был.

В пандемию застрял в Канаде, этим летом тоже не успевал вырваться.