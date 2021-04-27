Отлаженный механизм ЦСКА забарахлил в самый важный момент. Но он не отдаст кубок просто так

Эту прекрасную серию может сделать лучше только седьмой матч.

КХЛ. Кубок Гагарина-2021. Финал. Пятый матч

ЦСКА — «Авангард» (Омск) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Шарипзянов — 3 (Каблуков, Семенов), 24:23 — 0:1. Буше — 8 (мен.), 34:23 — 0:2.

Вратари: Юханссон (57:50 — 58:12, 58:27) — Грубец.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (9+8+9) — 23 (8+13+2).

Судьи: Оленин, Раводин.

26 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 7272 зрителя.

Счет в серии: 2-3.

«Авангарду» осталось сделать один шаг до вожделенного трофея, который много лет уплывал у него из-под носа. Именно после пятой игры финала титул для «ястребов» обрел вполне реальные очертания. Дело совсем не в счете. В истории КХЛ бывали случаи, когда команда, ведя 3-2, оставалась с пустыми руками. Например, «Локомотив», который в дебютном сезоне уступил «Ак Барсу». Сам «Авангард» тоже опростоволосился в 2013-м, хотя имел еще более явное преимущество в серии с московским «Динамо» (3-1). Сейчас «ястребы» меньше всего похожи на команду, способную дрогнуть и посыпаться в последний момент.

В нынешнем плей-офф им везет, как никогда раньше. Уж очень своевременно «Авангарду» удается забивать в неочевидных ситуациях — после дальних бросков и потерь соперника. Хотя персональный шедевр от Рида Буше тянет на звание самой-самой шайбы нынешнего Кубка Гагарина. Если смотреть глубже, то за успехами команды стоит не самая изощренная игровая модель, основанная на дисциплине и терпении, плюс великолепное большинство. Причина трех побед заключается не только в этом. Назвать их случайными язык не поворачивается. Они заслужены потом, кровью, подорванным здоровьем и безвозвратно потерянными нервными клетками.

О том, насколько хороша в своей простоте без особых изысков команда Боба Хартли, говорит всего одно наблюдение. Стальной, неуязвимый, машиноподобный ЦСКА начал барахлить, словно разработчик его программы когда-то отвлекся на секунду и сделал маленькую ошибку в коде. Два удаления до конца матча в прошлой игре и три гола подряд (два из них при игре в большинстве!), полученные после своих же ошибок на чужой синей линии. Хартли и «Авангард» запустили страшную цепную реакцию, которую Игорь Никитин пока не способен остановить.

26 сейвов, 28 (!) блокшотов.



Это достойно победы. pic.twitter.com/51284W5NTu — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 26, 2021

Поверить в то, что армейцы потрясены до глубины души текущим сценарием и не смогут больше собраться, все-таки сложно. Это лучшая команда КХЛ последних лет. Списывать ее со счетов раньше времени я бы не спешил. Визуально их игра смотрится симпатично, моменты возникают, на следующий матч в состав вернется самый ценный нападающий команды в плей-офф — Шалунов.

А есть еще персональный момент. С самого начала мне хотелось увидеть в решающей серии все семь матчей. После нескольких сезонов предсказуемости и скуки КХЛ нужна огромная доза интриги пополам с драматизмом. Сейчас, когда финал Кубка Гагарина смотрится по интересу на равных с главным футбольным дерби России, желательно выжать из сложившейся ситуации максимум.