Интервью нападающего «Ак Барса».

Александр Бурмистров перед этим сезоном вернулся в родной клуб из «Салавата Юлаева». Казанцы уверенно заняли первое место в Восточной конференции в регулярном чемпионате, но в финале конференции в драматичной серии уступили «Авангарду» (3-4).

В интервью «СЭ» Бурмистров рассказал о причинах поражения в серии и скандалах, которые ее окружали, прокомментировал ситуацию с новым контрактом с «Ак Барсом» и сравнил Даниса Зарипова с Майклом Джорданом.

20 лет и 214 дней. Дмитрий Воронков — самый молодой игрок «Ак Барса», оформивший дубль в плей-офф КХЛ pic.twitter.com/44MV9NuhYF — ХК Ак Барс (@hcakbars) April 13, 2021

Воронков — пацан оголтелый

— Прошла неделя после поражения от «Авангарда» и вылета из плей-офф. Для себя уже поняли причины?

— Все понимают, что это не «Авангард» выиграл, а мы проиграли. Мы были сильнее, но удача была на их стороне.

— Четыре матча дома — четыре поражения. Это давление трибун сказалось, волнение дополнительное?

— Не знаю, давления никакого не было. Дома и стены помогают, как говорится. Просто не фартануло.

— Мне показалось, что эта серия — настоящая война. Было «Зеленое дерби», но оно быстро прошло. С «Авангардом» же постоянно скандалы возникали.

— Что касается меня, я за три года игр тридцать сыграл против «Авангарда». Серия была достойна финала. Так, как ребята ложились под шайбы, до вратарей шайба вообще не доходила. Сильная серия была.

Все не вспомнить. Посмотреть на ребят после игры — чтобы кто-то сидел без льда, такого я не видел. Все с травмами.

— Воронков вас удивил? Он вышел с переломом челюсти и в седьмом матче набрал два очка.

— Он пацан оголтелый, меня это совсем не удивило. Ему сделали операцию на следующий день после травмы, поставили шину. Он все равно сказал, что будет играть.

— Из-за чего убрали иностранцев из состава по ходу серии, на ваш взгляд?

— Сложно сказать, решение принимали не игроки, а тренерский штаб.

— По Доусу все видели, что человек переживает, пропало везение. Подбадривали его как-нибудь?

— Конечно, и иностранцы, и русские. Многие выигрывали Кубок и знают, какие эмоции ты при этом испытываешь. Пытались настроить ребят на победу.

— Скобы от строительного степлера в вашей раздевалке в Балашихе действительно были?

— Да, но мы даже не подумали, что это «Авангард» сделал. Кто-то в раздевалке растягивался на резинке и увидел узор из скоб. Подумали, что команда до нас была, может, ковер какой прибивали. Это было, но я не обвиняю в этом «Авангард». Может быть, это и они сделали, но тогда пусть это будет на их совести.

— Ситуация, которая была в начале серии с Алексеем Емелиным, как на вас подействовала?

— Когда он попал в больницу, все начали переживать. Наверное, это подстегнуло «Авангард».

— Сейчас смотрите финал, за кого-то болеете?

— Я болею персонального за моего друга Артема Сергеева, он играет в ЦСКА, еще не выигрывал кубок, я за него переживаю. Хочу, чтобы он выиграл.

— «Авангард» выиграл первый матч в финале. Думали, что вы должны быть на их месте?

— Первую игру тяжело было смотреть. По первому периоду я думал, что серия будет 4-0 в пользу ЦСКА. Хотелось быть там, конечно.

Александр Бурмистров. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Все понимают, что перемены в «Ак Барсе» неизбежны

— В целом, если смотреть на сезон, как можете его оценить? Вернулись в родной клуб, стали играть в большинстве.

— Тяжелый сезон, в первой части было трудновато — новая система, новые требования. Потом все наладилось, я стал забивать, потом была травма, полтора месяца пропустил, но к плей-офф втянулся в игру. Спасибо тренерам, смогли «разбудить» меня по ходу сезона.

— Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сказал, что в клубе хотят вас оставить. Были переговоры уже? Насколько близки к подписанию контракта?

— Я сказал агенту, чтобы вел диалог, что я хочу остаться в клубе, хочу играть дома. Предложения от других клубов есть, но я надеюсь, что получится с руководством «Ак Барса» договориться.

— По сравнению с прошлым сезоном, когда появилось 3-4 человека, в этом году, судя по всему, будут серьезные изменения. Насколько важно сохранить костяк команды?

— Это очень важно, была хорошая команда, хотелось бы это все сохранить. Но все понимают, что перемены неизбежны.

— Вчера агент сказал, что уходит Галиев, который четыре года был в клубе. Для вас есть какое-то объяснение его уходу?

— Я с ним еще не разговаривал по поводу этого. Журналисты пишут, что он уходит в «Динамо», это его родной клуб, он никогда не играл в Москве. Плюс у него маленький ребенок растет, в этом плане я понимаю, почему есть слухи о его уходе.

— Агент Фисенко сказал, что Михаил недоволен своим положением в команде. У вас была конкуренция в команде: вас ставили в состав — его убирали, его ставили — вас убирали. У вас ощущалось какое-то личное соперничество?

— Нет, такого не было, в раздевалке все поддерживали друг друга, особенно в плей-офф. Тренерам виднее, кто сильнее на данный момент, и вопросов ни у кого не возникало.

— В командах есть иностранцы, такие как Патрис Кормье, Иржи Секач, которые хорошо вливаются в коллектив. Но в основном легионеры держатся отдельно. Есть в российском хоккее такая проблема?

— Что я заметил, когда играл в предыдущих клубах, — это то, что иностранцы держатся отдельно, а в Казани такого нет совершенно. Думаю, это еще с давних времен пошло — с Морозова, Степанова. У нас все в команде равны, никогда не будет такого, чтобы игроки где-то собрались, а иностранцев нет.

— Есть ли в НХЛ такое?

— Нет, в НХЛ хоккей — работа, на тренировки ходят как в офис, приехал, потренировался и уехал. В России как-то больше все друг с другом общаются. Понятное дело, есть «Вашингтон», где много русских ребят, они каждый праздник собираются вместе, но там, где я играл, вся команда собирается только на День благодарения и Супербоул посмотреть. Бывают иногда какие-то тимбилдинги, в «Аризоне» в гольф еще ездили играть.

— Ходила информация, что за Да Косту никто не хотел вступаться, когда его не поставили в состав.

— Нет, такого не было. Мы не вмешивались в вопросы состава.

— С кем комфортнее работается в «Ак Барсе»: с Билялетдиновым или Квартальновым?

— Я не могу сказать, потому что это совсем два разных тренера, и с тем и с тем комфортно. Думаю, что хоккей, который дает Квартальнов, мне подходит больше.

— Я знаю, что перед тем, как вы оказались в «Ак Барсе», Знарок звал вас в «Спартак». Почему отказались, ведь до этого работали со Знарком, и у вас было довольно успешное сотрудничество?

— Дом. Взвесил все за и против и понял, что мне будет лучше в Казани.

— Для тебя лично, в человеческом плане: насколько комфортно ты себя чувствовал после возвращения в Казань?

— Очень комфортно мне тут. Живу дома. Семья здесь, друзья здесь, много факторов, но нет ни одного, почему мне было бы некомфортно в Казани. Я очень люблю этот город.

— Последний раз, когда Россия выиграла чемпионат мира, вы были в составе, тренером как раз был Знарок. Что в первую очередь выделяло ту команду?

— Коллектив. Все ребята были друг за друга.

— Сейчас ждали вызова в сборную?

— Честно, нет. И даже если бы меня вызвали, то врачи не отпустили бы в сборную, потому что у меня сейчас есть травмы и перед следующим сезоном надо восстановиться.

Данис Зарипов и Оливер Каски (№67). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Зарипов из себя не выводит, но поддушить может

— Насколько вообще этот сезон был необычным?

— Тяжело было. Приезжаешь куда-нибудь играть, а там болельщиков нет, тишина, как будто на тренировку вышел.

— Что вам помогает после поражений отвлечься, чтобы не забивать себе голову?

— Семья, жена, больше времени с ней провожу. Друзья поддерживают. Еще было бы классно, если бы гольф был открыт, мне это очень помогает отвлечься.

— Чем в поездках занимаетесь в основном?

— В основном Netflix, сериалы люблю смотреть, или компьютер беру, в Counter-Strike люблю поиграть.

— Какой последний сериал тебе понравился?

— «Последний танец», я его раза три уже посмотрел.

— Можно сравнивать Джордана и Зарипова?

— Конечно, можно, почему нет. Это две легенды. Мало людей, которые выиграли столько, сколько Зарипов выиграл.

— Сериал показывает, что Джордан был тяжелым человеком. Зарипов такой же?

— Не, он намного легче. Из себя не выводит, но поддушить может, конечно.

— Вы выиграли Кубок Гагарина, чемпионат мира, играли в НХЛ. Какие цели ставите перед собой в дальнейшем?

— Выигрывать каждый год.

— Победы не приедаются?

— Нет, конечно. Чувство победы — незабываемое, всегда хочется его повторить.

— Как относитесь к введению жесткого потолка зарплат в КХЛ, что привело к снижению доходов многих игроков?

— Я так понял, что главная цель была — выровнять уровень команд. Мы увидели, что в регулярке было больше интриги, хотя за кубок опять играют те же команды.

— Многие ведь были очень недовольны и высказывались в прессе по этому поводу. Понимаете же, что для большинства людей это дико выглядит?

— В принципе я не люблю, когда игроки говорят про деньги, особенно жалуются на понижение. Мы занимаемся любимым делом, получая за это немалые деньги.

— Бывают ситуации, что спортсмены быстро тратят все свои заработанные деньги и становятся нищими по окончании карьеры. Как этого не допустить?

— Во-первых, надо головой соображать, откладывать что-то, вкладывать. У меня есть человек, которому я доверяю полностью, он ведет мои финансы.

— Ты вникаешь, или у него полная свобода?

— Нет, я тоже занимаюсь своими деньгами, вникаю, у него консультируюсь.

— Все помнят историю про Сергея Федорова, когда мошенники лишили его всех сбережений. Не страшно было доверять кому-то свои финансы?

— Конечно, все хоккеисты всегда вспоминают ту историю, поэтому и опасаются вкладывать деньги. Но я уверен в своем человеке.

— На что еще открылись глаза после НХЛ?

— Профессионализм работников клуба там намного выше, и мне радостно, что Казань сейчас приближается по уровню к Северной Америке.

— Чему вас научила история с фразой «КХЛ — лига пенсионеров», которую до сих пор часто припоминают?

— Во-первых, это урок для молодых ребят, нужно следить, что говоришь. А во-вторых, надо перечитывать интервью и только потом согласовывать его выпуск.