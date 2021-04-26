«Авангард» в шаге от первого Кубка Гагарина в истории. У ЦСКА больше нет права на ошибку

Армейцы остались без главного лидера и не смогли забить дома.

КХЛ. Кубок Гагарина-2021. Финал. Пятый матч

ЦСКА — «Авангард» (Омск) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Шарипзянов — 3 (Каблуков, Семенов), 24:23 — 0:1. Буше — 8 (мен.), 34:23 — 0:2.

Вратари: Юханссон (57:50 — 58:12, 58:27) — Грубец.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (9+8+9) — 23 (8+13+2).

Судьи: Оленин, Раводин.

26 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 7272 зрителя.

Счет в серии: 2-3.

Подброшу дров в костер бурного обсуждения дисквалификации Максима Шалунова и соглашусь с коллегой Михаилом Зислисом, назвавшим решение СДК «политической близорукостью». Санкции постфактум к форварду ЦСКА не следовали из духа серии. Финал — время сильнейших игроков. Конечно, это не повод подвергать индульгенции лидеров и закрывать глаза на откровенную грязь и подлость с их стороны. Прием лучшего снайпера плей-офф действительно тянул на большой штраф — судьи в поле верно оценили эпизод. Шалунов сам виноват, что в не располагающей к такому удару ситуации встретил Андрея Стася в голову.

Но злого умысла в действиях Максима не было. Форвард понес справедливое наказание, отправился отдыхать до конца матча, и на этом нужно было ставить точку. СДК же дисквалифицировал Шалунова на стратегически важную пятую игру, подтолкнув Игоря Никитина, который остался без первого снайпера, к перестановкам в сочетаниях.

Сегодня у армейцев вернулся в состав Никита Сошников, заскучавший в запасе с 18 апреля. Константина Окулова соединили с Александром Поповым и Андреем Локтионовым. По понятным причинам попал в заявку и швед Марио Кемпе. Его тройка с Антоном Слепышевым и Бренданом Лайпсиком смотрелась продуктивнее всех в первом периоде. ЦСКА начал матч на привычно высоких скоростях, с прессингом на чужой половине площадки и большим объемом катания. Разве можно было ожидать от команды Никитина чего-то другого?

«Авангард» чуть дольше хозяев вкатывался в игру — только благодаря куражу Шимона Грубеца на табло после 20 минут горели нули. ЦСКА чаще владел шайбой и при любой возможности доставлял ее до чеха. Не хватало нападающего на пятаке, способного побороться на подборе и сыграть на добивании. Ближе к середине периода омичи пришли в себя, и уже чаще в деле мы видели Ларса Юханссона. Хороший момент не использовал Арсений Грицюк, проверивший на прочность нагрудник шведа с близкой дистанции.

По ходу всего плей-офф у «Авангарда» появляются неожиданные герои. Это один из признаков команды, созревшей для больших побед. Вытащить 16 кубковых матчей только на плечах лидеров невозможно. Тем более чтобы превзойти такого монструозного соперника, как ЦСКА, требуются баланс по всем линиям и полная отдача от каждого игрока.

Одним из творцов победы в четвертом матче стал Дамир Шарипзянов, который вывел омичей вперед в третьем периоде. Из-за травм ведущих защитников нижнекамский воспитанник получил больше игрового времени и набрал в плей-офф столько же очков, сколько и в регулярке. Если кто забыл, летом руководство «Авангарда» выиграло борьбу за хоккеиста у других топ-клубов, заплатив компенсацию «Нефтехимику». Дамир совершенно точно отрабатывает каждый вложенный в него рубль. Сегодня Шарипзянов подключился в атаке и откликнулся на передачу вернувшегося в состав Кирилла Семенова, поставив в тупик Юханссона. Эта шайба и стала победной.

Рисунок игры после первого гола не изменился. ЦСКА больше контролировал шайбу в атаке, но омичи идеально выстраивали позиционную оборону. Получить чистый лед и выбраться на убойную позицию — практически нереально против парней Боба Хартли. Защитники традиционно принимали на себя уйму бросков. Разница по блокам во втором периоде — 12:1 в пользу гостей. Шанс растянуть оборону москвичи получили в большинстве (уже третьем сегодня). Хозяева двигали шайбу по зоне «Авангарда», а Окулов не остановил ее возле борта. Ровно как и в овертайме прошлого матча, чего уж говорить, практически на той же позиции. Позавчера с ошибки Константина начался результативный забег Павла Дедунова, сегодня — Рида Буше. Второй матч подряд ЦСКА пропускает в большинстве — поразительно.