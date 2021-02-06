Очень странная история из КХЛ. Обиженный хоккеист наехал на успешного тренера и вызвал его на бой

Роман Людучин бросил вызов Андрею Разину.

Зажигал у Ржиги, но закончил карьеру в 32 года

После завершения игровой карьеры каждый хоккеист неизбежно задается вопросом: «А что делать дальше?» Кто-то выбирает самый очевидный вариант и идет работать тренером либо садится в менеджерское кресло. Кто-то, как Андрей Попов, на заработанные деньги открывает свой бизнес и окончательно меняет род деятельности. Некоторые, как Николай Лемтюгов и Сергей Гимаев-младший, становятся экспертами.

А вот бывший нападающий «Спартака» Роман Людучин пошел по самому нетривиальному пути и завел собственный Telegram-канал, в котором делится историями из своей жизни, «рассказывает о том, как устроен мир профессионального хоккея», а главное — пытается раскрутиться за счет конфликта с темпераментным главным тренером «Северстали» Андреем Разиным.

Воспитанник пензенского «Дизеля» никогда не был исключительным талантом и форвардом уровня сборной, но в только-только созданной КХЛ считался качественным крайним нападающим с претензией на первые звенья. В далеком 2008-м, после впечатляющего сезона в «вышке», Людучин уехал из Пензы в «Спартак» Милоша Ржиги, но вполне мог перейти и в «Авангард» с подачи генменеджера омичей Анатолия Бардина. Тогда красно-белые заплатили за трансфер 400 тысяч долларов и сделали его самым дорогим хоккеистом в истории «Дизеля».

В команде легендарного чеха Роман провел четыре года, стал чуть ли не самым популярным игроком у фанатов и именно у Ржиги выдал лучший отрезок в карьере, получив первый и единственный вызов в сборную на Евротур. На этом достижения Людучина заканчиваются. Чуть позже он провалился в возрожденном после авиакатастрофы «Локомотиве», неудачно съездил в Нижнекамск и Нижний Новгород, пару лет отыграл в «Сочи», а в 2016-м окончательно выпал из КХЛ, оказавшись ненужным даже безнадежной «Югре».

Два года назад бывший спартаковец уехал в Корею, однако из-за изменившегося в Азиатской лиге лимита на легионеров и закрытия «Хай1» вновь оказался без команды, переместившись в соседний Казахстан, а текущий сезон начинал в чемпионате Венгрии. За будапештский «Уйпешт» россиянин провел всего три матча, отличившись двумя голами, но в ноябре расторг контракт из-за сложной финансовой ситуации в клубе и всего в 32 года завершил карьеру. Людучин вполне мог бы попылить еще пару-тройку лет, но уровень помолодевшей ВХЛ он уже не тянет, а полюбившаяся многим россиянам Румыния со своим лимитом на легионеров далеко не резиновая.

Стал первым хоккеистом, который завел свой Telegram-канал

Свой канал Роман создал меньше месяца назад, однако на него уже подписано больше 5000 человек. Помогла агрессивная реклама: сначала он анонсировал большое интервью с Домиником Гашеком, который выступал вместе с ним за «Спартак», потом «привет» читателям передал экс-капитан красно-белых Бранко Радивоевич, а чуть позже детище Людучина последовательно прорекламировали почти все популярные хоккейные каналы и топовые журналисты. Причем за рекламу менеджер игрока предлагал некоторым авторам совсем смешные деньги — около тысячи рублей. И если в своих первых публикациях Роман рассказывал о важнейших этапах карьеры и отвечал на вопросы подписчиков, то в последние несколько дней неожиданно решил уничтожить репутацию Андрея Разина.

Людучин не просто рассказал, как тренер «Северстали» систематически гнобит хоккеистов, но и заявил, что у него есть «свидетельства связи Разина с любителями мутных схем по перекачиванию денег из клубных бюджетов в собственный карман».

Сперва показания ему дал неназванный источник, в котором несложно угадать бывшего хоккеиста череповчан Евгения Лапенкова, открыто назвавшего Разина моральным уродом после ухода из клуба. Опытный нападающий, как и герой поста, свой последний матч за «Северсталь» сыграл на Дальнем Востоке против «Адмирала», во втором периоде отдал голевую передачу и привез удаление, которое было реализовано.

Чуть позже владелец канала припомнил историю с открытым письмом игроков «Северстали», требовавших увольнения тренера-тирана, привел в пример Анселя Галимова и Владислава Кару, не заигравших в Череповце в атмосфере постоянного унижения, а спустя день и сам разоблачил изувера, который выжил его в Корею.

Только почему-то Роман забыл упомянуть, что первый после ухода из «Северстали» оказался не нужен «Спартаку» и потух в «Сочи», второй не блистает даже в ВХЛ, а сам он сумел трудоустроиться в России после ухода из «Югры» только в родной Пензе. Виноват во всем, конечно же, деспотичный наставник.

«Рома пусть свой живот сначала уберет»

Понятно, почему Людучин решил напомнить о себе конфликтом именно с Разиным. Будь на месте импульсивного тренера «Северстали» чуть более флегматичная и менее эмоциональная фигура, скандал заглох бы практически сразу. Тренер, который в свое время дрался с коллегами и мог превратить любую пресс-конференцию в разрывной моноспектакль, постоянно говорит о том, что стал спокойнее и изменился. Слова Андрея Владимировича о «новом Разине» больше напоминают самовнушение — если раньше он бомбил информационное пространство в пресс-центрах, то сейчас площадкой для самовыражения стал аккаунт в Instagram. Поэтому можно было быть уверенным: слова Романа рано или поздно попадут в цель.

В то, что Разин проигнорирует наезды безработного хоккеиста, верилось с трудом. Однако он не отвечал ровно до тех пор, пока тот не вызвал его на бой по правилам смешанных единоборств. Причем перчатку Людучин бросил в тот момент, когда «Северсталь» играла дома со «Спартаком», а прокомментировать скандальное предложение тренеру пришлось, так как об этом попросили на пресс-конференции:

«Рома пусть свой живот сначала уберет, потом вызывает. В том году Лапенков выступил с заявлением, когда «Северсталь» играла не так хорошо. Тогда было тяжело все это пережить. А сейчас... Смешно, безразлично. Стараются люди. Слава Ольги Бузовой, что ли, мешает? Или Дудь очень популярен.

Я хочу дать совет тем, кто заканчивает с хоккеем. Я прошел этот путь. Идите в детский хоккей. Тренируйте детей, сделайте что-нибудь для нашего хоккея. Если Лапенков-то обиженный еще выступил из-за того, что его выгнали, то Рома Людучин буквально на предсезонке звонил, просился в команду, говорил: «Андрей Владимирович, я понял, что вы лучший тренер». Я его не взял в команду.

Ту часть, что я прочитал... Там есть слова, которых Рома Людучин не знает. Речевые обороты так сказаны, написаны. Я думаю, что это не Роминых рук дело, а врагов моих, что ли. Работай честно, и найдутся люди, которые будут тебя со всех сторон хаять. Если меня ругают, провоцируют, значит, я чего-то добиваюсь. Нормальное явление. Я хоккеистам говорю: «Если вы на льду играете и на вас кричат, значит, вас видят как хоккеистов». И меня видят как тренера. Спасибо Роме. Будем работать дальше", — сказал Разин.

Разин ответил, но не стал ввязываться в клоунаду

Запрос корреспондента «СЭ» прокомментировать ситуацию Людучин проигнорировал, но вновь выступил в своем канале. Однако мы получили комментарий экс-хоккеиста «Северстали», поигравшего у Разина, с альтернативной оценкой тренера. Сам игрок пожелал остаться анонимным:

«У разных людей могут быть разные мнения, но большинство игроков будут за Андрея Владимировича. Да, он очень трудный человек, и кто-то все, что он говорит, воспринимает по-другому. У меня с ним хорошие отношения. Это человек, который может в перерыве жестко нагрубить, перегнуть палку. Но когда игра закончилась, он может подойти к тебе и извиниться за то, что нагрубил. Может подойти и сказать: «Ты же понимаешь, что мне нужно было взбодрить команду. Ничего личного — я так не считаю».

Понятно, что все люди разные: кто-то воспринимает его слова близко к сердцу, кто-то забивает на то, что он говорит, и просто делает то, что он требует. Если он орет на тебя, но ты делаешь свою работу, то он, наоборот, будет продвигать тебя дальше. Да, где-то он может тебя обижать, но это все ерунда. Для игрока главное — это прогресс.

Никакого открытого письма игроков «Северстали» в прошлом году не было. Это вброс! Все всплыло после матча во Владивостоке, когда Лапенков и Разин закусились в раздевалке. Это все фигня, и никто ничего не подписывал. Мы сами обсуждали это в команде, и Разин тогда сказал, что вообще в это не верит.

Если говорить о спаррингах с Разиным, то я даже выходил с ним один на один и надевал перчатки. Все было нормально и по правилам. Причем мы боксировали за два дня до игры. Он, видимо, понял, что я уже тоже кипеть начинаю, и спросил: «Будешь?» Я ответил: «Давай!» В первом раунде мы били только левой, во втором — только правой. Все было в рамках правил и субординации — он уважал меня, я уважал его, — не было какой-то грубости. Это была чисто психологическая разрядка. Разин как тренер очень сильно зациклен на психологии. Он так проверяет людей. Его методы где-то жесткие, но он не хочет тебя обидеть. Если ты ломаешься, то для себя ставит галочку. Если нет, то он будет тебя тащить — это звучит странно, но так и есть", — рассказал наш источник.

Выходить в октагон с Людучиным и лишний раз пиарить его Разин не собирается. Хотя мог бы — на сборах и по ходу сезона он частенько спаррингует с хоккеистами, поддерживает себя в форме, а не так давно отказался от беговых кроссов, заменив их боксом. Сейчас его «Северсталь» без звезд и мастеровитых легионеров идет на шестом месте Запада и прыгает выше головы. Какой смысл ему распыляться перед плей-офф и драться с обиженным сбитым летчиком?