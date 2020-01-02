«Он просто моральный урод». Бывший хоккеист «Северстали» жестко высказывался о тренере команды

Экс-форвард «Северстали» Евгений Лапенков раскритиковал методы работы главного тренера команды Андрея Разина. Он поделился своим мнением в интервью каналу «Хоккей в курсе» бывшего хоккеиста Антона Королева.

— Андрей Разин — известный персонаж, который позволяет себе очень многое, говорит нелицеприятные вещи в адрес, — сказал Лапенков. — Это неприемлемо, я считаю. И на этого человека, получается, нет никакой управы. Ему никто не может сказать: «Слушай, друг, тебе пора бы угомониться и заниматься своими прямыми обязанностями». Заниматься хоккеем, результатами команды, а не переходить на личности и оскорблять людей, не выбирая выражения. Он не тиран. Его нельзя назвать тираном. Он просто моральный урод. Нельзя с людьми так поступать. Нельзя говорить: «Слушай, ты сегодня, блин, так плохо играл, тебя за надо за такую игру поставить раком и надругаться всей командой над тобой». Как это вообще? Что надо делать с ним после этого?" А парень молодой, 22 года, привлекается в олимпийскую сборную. На последнем турнире ему дали ассистента капитана. Да, Андрей Разин ему доверяет, пытается давать играть, но как он с ним разговаривает... Да и не только с ним. Про него очень много нелестной информации, как он оскорблял людей, давал неадекватные пресс-конференции. В отношении Владимира Васильевича Крикунова он говорил, чтобы он заборы строил, потом говорил, чтобы Крикунов девочек по попке хлопал. Судью называл «геем» из-за того, что у него фамилия Гамалей. Как ты имеешь право высказываться о человеке, который обслуживает матчи КХЛ? Как ты можешь человеку говорить твареныш, тварь или предатель? В последнем сезоне я столкнулся со шквалом критики в своей адрес с его стороны и посчитал нужным ответить этому человеку. И я ему ответил. В нормально форме, кстати, не стал опускаться до его уровня. Объяснил ему, что он нехороший человек, моральный урод. Когда человек практикует розовые майки за плохую игру и на них фамилии Пенкин, Киркоров, Басков, Галкин — что он хочет этим имеет в виду? Что с ним вообще? Может быть, у него нетрадиционная ориентация, раз он так часто заостряет на этом внимание?

46-летний Андрей Разин возглавляет «Северсталь» с 2018 года. Ранее он также тренировал «Адмирал», «Югру», «Ижсталь» и «Кристалл».