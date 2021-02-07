Крутой игрок КХЛ и сборной, который должен был триумфально вернуться в Америку, снова столкнулся с предвзятым отношением и угодил в запас
Дебюты
Григорий Денисенко и Андрей Алтыбармакян провели свои первые матчи в Северной Америке — они вышли в играх чемпионата АХЛ. Оба уезжали за океан с разным багажом. Драфтованный «Чикаго» Алтыбармакян решил перезагрузить карьеру. В России он принадлежит СКА, максимум его отпускали в скрытую аренду в «Сочи», но на серьезный обмен не шли. Можно было остаться, играть в ВХЛ, либо вновь договориться о переезде на Черное море, но хоккеист от всего отказался. В «Вышке» делать нечего, а в южном клубе скорее потеряешь все навыки, чем получишь развитие. Андрей предпочел пропустить почти год. Но если бы турнир в Америке не прерывали в марте, то он бы поехал доигрывать чемпионат.
Денисенко весь последний сезон провел в России с мыслью, что он первый раунд драфта, и наша лига совсем не то место, где надо стараться. В КХЛ он сезон провалил, чуть-чуть был повеселее на молодежном чемпионате мира, но, вернувшись, окончательно забросил работу. Это не могло остаться без последствий. Хоть Григорий и уехал в Америку пораньше, но это ему не принесло пользы. «Флорида» практически сразу поняла, что имеет дело со странным товарищем, нападающего отправили «подучить язык» и «привыкнуть к стилю» в «Сиракьюз».
Первые матчи оба наших героя провели ровно. Правда, Алтыбармакян выделялся, имел голевые моменты, постоянно был на виду, но там и матч был веселый. Центральный дивизион в АХЛ будет очень результативным. Денисенко, выступающий в более солидном Северном дивизионе, заработал голевую передачу, но команда победила 6:1 «Ютику», а не сказать, чтобы наш хоккеист внес большой вклад. Да и свой балл он получил в большинстве, а в равных составах его видно не было.
Проблема
Вратарь «Далласа» Антон Худобин пропустит ближайший матч команды, который состоится вечером в воскресенье. Нормально, когда игрока оставляют в запасе, но тут другой случай. Главный тренер команды официально объявил об этом решении, бросив странную фразу: «у меня не так много правил, но их надо строго придерживаться».
Что именно случилось, никто не пишет, но, вероятно, к вечеру появятся инсайды. Ясно, что это не простое опоздание на тренировку. В «Далласе» как-то отстранили Александра Радулова от игры, но он проспал раскатку. А Худобин уже приехал на тренировку, только вышел работать с неиграющим составом. Видимо, к этому времени уже что-то случилось.
Жаль, что сам Антон не комментирует ситуацию. В голову приходит нарушение режима, но что-то я сомневаюсь в ее правдивости. Сезон только начался, не время для загулов (загулы в современной НХЛ случаются ближе к концу регулярного чемпионата, когда уже все эти поездки сводят с ума, видеть не хочется отели и стадионы). Но тренер тоже с огнем играет. Отстранив Худобина, он ставит команду в трудное положение. Антон же первый номер не потому, что Бишоп постоянно болеет, а потому, что он показывает лучшую игру. А техасцы, напомним, вне зоны плей-офф. И пусть по проценту побед не все так плохо (четвертое место), но теперь попробуй набери очки без основного голкипера. И даже не встанешь ни на чью сторону, не владея информацией. Ждем подробностей.
«We're a family. We'll deal with things internally, but you deal with things by communicating and making your feelings known, what is and what isn't acceptable.»— Dallas Stars (@DallasStars) February 7, 2021
Oettinger set to start against Chicago as Khudobin sits for disciplinary issue.#GoStars https://t.co/dsz12pohLu
Отстранение
Джон Торторелла оставляет в запасе российского нападающего Михаила Григоренко, причем, на пресс-конференции сомневается в своем решении. Метания тренера «Коламбуса» понятны. Михаил в последних двух играх забил и сделал две передачи, но при этом значительно потерял в игровом времени. В первой встрече с «Далласом» он находился на площадке девять минут, через сутки — десять. Торторелла давал Григоренко шанс. В стартовых встречах Михаил действительно играл много, только в протоколе не мог отметиться.
Но была дикая ситуация. По протоколу Григоренко можно было ругать, однако, если смотреть матчи, то претензий Михаилу предъявить нельзя. Он не ленится, старается, создает моменты, возвращается в оборону и старается в единоборствах. Всего этого он не делал до отъезда в ЦСКА, в своем последнем сезоне за «Колорадо». Сейчас в НХЛ вернулся другой хоккеист, уверенный в своем мастерстве и дорожащий работой. Но не идет. Пять матчей без голов, всего одна передача, Григоренко стали спускать по звеньям вниз, лишать игрового времени, а теперь вообще оставили на трибунах. Торторелла, кажется, не там ищет. Может быть, ему надо хорошо подумать и найти место для форварда. Но не исключено, что тренер как раз потому и оставляет Григоренко в запасе. Он должен понять, кого лишается.
5-3 now. Kukan from the top of the zone for his first of the season. Assist to Grigorenko. #CBJ #GoStars pic.twitter.com/Q7lAxth4Aj— Alison (@AlisonL) February 3, 2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю