Крутой игрок КХЛ и сборной, который должен был триумфально вернуться в Америку, снова столкнулся с предвзятым отношением и угодил в запас

Обзор дня Алексея Шевченко.

Дебюты

Григорий Денисенко и Андрей Алтыбармакян провели свои первые матчи в Северной Америке — они вышли в играх чемпионата АХЛ. Оба уезжали за океан с разным багажом. Драфтованный «Чикаго» Алтыбармакян решил перезагрузить карьеру. В России он принадлежит СКА, максимум его отпускали в скрытую аренду в «Сочи», но на серьезный обмен не шли. Можно было остаться, играть в ВХЛ, либо вновь договориться о переезде на Черное море, но хоккеист от всего отказался. В «Вышке» делать нечего, а в южном клубе скорее потеряешь все навыки, чем получишь развитие. Андрей предпочел пропустить почти год. Но если бы турнир в Америке не прерывали в марте, то он бы поехал доигрывать чемпионат.

Денисенко весь последний сезон провел в России с мыслью, что он первый раунд драфта, и наша лига совсем не то место, где надо стараться. В КХЛ он сезон провалил, чуть-чуть был повеселее на молодежном чемпионате мира, но, вернувшись, окончательно забросил работу. Это не могло остаться без последствий. Хоть Григорий и уехал в Америку пораньше, но это ему не принесло пользы. «Флорида» практически сразу поняла, что имеет дело со странным товарищем, нападающего отправили «подучить язык» и «привыкнуть к стилю» в «Сиракьюз».

Первые матчи оба наших героя провели ровно. Правда, Алтыбармакян выделялся, имел голевые моменты, постоянно был на виду, но там и матч был веселый. Центральный дивизион в АХЛ будет очень результативным. Денисенко, выступающий в более солидном Северном дивизионе, заработал голевую передачу, но команда победила 6:1 «Ютику», а не сказать, чтобы наш хоккеист внес большой вклад. Да и свой балл он получил в большинстве, а в равных составах его видно не было.

Проблема

Вратарь «Далласа» Антон Худобин пропустит ближайший матч команды, который состоится вечером в воскресенье. Нормально, когда игрока оставляют в запасе, но тут другой случай. Главный тренер команды официально объявил об этом решении, бросив странную фразу: «у меня не так много правил, но их надо строго придерживаться».

Что именно случилось, никто не пишет, но, вероятно, к вечеру появятся инсайды. Ясно, что это не простое опоздание на тренировку. В «Далласе» как-то отстранили Александра Радулова от игры, но он проспал раскатку. А Худобин уже приехал на тренировку, только вышел работать с неиграющим составом. Видимо, к этому времени уже что-то случилось.

Жаль, что сам Антон не комментирует ситуацию. В голову приходит нарушение режима, но что-то я сомневаюсь в ее правдивости. Сезон только начался, не время для загулов (загулы в современной НХЛ случаются ближе к концу регулярного чемпионата, когда уже все эти поездки сводят с ума, видеть не хочется отели и стадионы). Но тренер тоже с огнем играет. Отстранив Худобина, он ставит команду в трудное положение. Антон же первый номер не потому, что Бишоп постоянно болеет, а потому, что он показывает лучшую игру. А техасцы, напомним, вне зоны плей-офф. И пусть по проценту побед не все так плохо (четвертое место), но теперь попробуй набери очки без основного голкипера. И даже не встанешь ни на чью сторону, не владея информацией. Ждем подробностей.

«We're a family. We'll deal with things internally, but you deal with things by communicating and making your feelings known, what is and what isn't acceptable.»



Oettinger set to start against Chicago as Khudobin sits for disciplinary issue.#GoStars https://t.co/dsz12pohLu — Dallas Stars (@DallasStars) February 7, 2021

Отстранение

Джон Торторелла оставляет в запасе российского нападающего Михаила Григоренко, причем, на пресс-конференции сомневается в своем решении. Метания тренера «Коламбуса» понятны. Михаил в последних двух играх забил и сделал две передачи, но при этом значительно потерял в игровом времени. В первой встрече с «Далласом» он находился на площадке девять минут, через сутки — десять. Торторелла давал Григоренко шанс. В стартовых встречах Михаил действительно играл много, только в протоколе не мог отметиться.

Но была дикая ситуация. По протоколу Григоренко можно было ругать, однако, если смотреть матчи, то претензий Михаилу предъявить нельзя. Он не ленится, старается, создает моменты, возвращается в оборону и старается в единоборствах. Всего этого он не делал до отъезда в ЦСКА, в своем последнем сезоне за «Колорадо». Сейчас в НХЛ вернулся другой хоккеист, уверенный в своем мастерстве и дорожащий работой. Но не идет. Пять матчей без голов, всего одна передача, Григоренко стали спускать по звеньям вниз, лишать игрового времени, а теперь вообще оставили на трибунах. Торторелла, кажется, не там ищет. Может быть, ему надо хорошо подумать и найти место для форварда. Но не исключено, что тренер как раз потому и оставляет Григоренко в запасе. Он должен понять, кого лишается.