Биография Даниса Зарипова: карьера пятикратного обладателя Кубка Гагарина
Данис Зиннурович Зарипов
Дата рождения: 26 марта 1981
Место рождения: Челябинск, СССР
Рост: 184 см
Вес: 89 кг
Вид спорта: хоккей
Детские годы и юность
Будущий пятикратный обладатель Кубка Гагарина появился на свет в семье рабочих. Родители Зарипова всю жизнь трудились на заводе. А сам Данис, по словам его мамы, интересовался хоккеем с самых ранних лет — уже держал клюшку в руках, толком не научившись ходить.
«Ложась спать, всегда клал шайбу под подушку, поэтому — да, хоккей был с детства моим видом спорта, моим любимым делом. Я везде и всегда ходил с клюшкой, гулять, даже в магазин за хлебом ходил с клюшкой, только в школу не пускали с ней», — рассказал Данис в интервью «СЭ».
Родители поддерживали будущего чемпиона, который с семи лет посвятил себя хоккею, вплоть до того, как он подписал свой первый профессиональный контракт и начал самостоятельную жизнь.
Клубная карьера
С 15 лет хоккеист начал играть в челябинском клубе «Челмет» (который на тот момент назывался «Мечел»). Затем Зарипов некоторое время провел в чебаркульской «Звезде» и клубе Западной хоккейной лиги (WHL) «Свифт Каррент Бронкос». И уже в 2001 году нападающий оказался в «Ак Барсе» — главном клубе своей биографии.
Заиграть Данис смог далеко не сразу — лишь в сезоне-2005/06 ему удалось проявить себя. Его звено с Алексеем Морозовым и Сергеем Зиновьевым помогало команде набирать важнейшие очки, а он сам стал вторым бомбардиром, набрав 62 (32+30) балла за результативность в 53 матчах.
В составе «Ак Барса» Зарипов выступал с 2001 по 2013 год и завоевал несколько медалей чемпионата России, в том числе золотую в 2007 году, а также дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Однако после 11 сезонов в казанском клубе Данис принял решение перейти в «Металлург». По словам его агента, присутствие в магнитогорском клубе друга хоккеиста Сергея Мозякина оказало влияние на его решение.
«Мы учитывали множество факторов. Понимали, что «Магнитка» ставит перед собой высокие цели. Плюс в этой команде выступает добрый друг Даниса — Сергей Мозякин. Убеждены, что новый этап в карьере Зарипова будет столь же интересным, как предыдущие», — заявил «СЭ» агент Юрий Николаев.
Вместе с 'Металлургом" Зарипов дважды завоевал Кубок Гагарина. И по словам Мозякина, вклад Даниса был основательным.
«Когда приехал Данис, что-то и получилось. В команду пришел человек, который выиграл два Кубка Гагарина. Он научил нас, как добираться до кубка», — заявил «СЭ» Мозякин.
В 2017 году Зарипов принял решение вернуться в «Ак Барс» и выступал за казанский клуб вплоть до окончания карьеры в 2023 году.. Данис стал первым и на данный момент единственным в истории пятикратным обладателем Кубка Гагарина.
Зарипов также был капитаном «Ак Барса» и рекордсменом клуба по количеству набранных очков.
Карьера в сборной России
После успехов в сезоне-2005/06 хоккеист получил приглашение в сборную России и выступил на чемпионате мира-2006. Хотя как кандидата в национальную команду его рассматривали еще в 2003 году.
Вместе с российской сборной Зарипов трижды становился чемпионом мира (2008, 2009, 2014), по разу завоевывал серебро (2015) и бронзу (2007) мирового первенства.
Допинговый скандал
В 2017 году хоккеист попал в крайне неприятную ситуацию — одна из его допинг-проб дала положительный результат почти сразу после подписания контракта с «Ак Барсом». В образцах Зарипова нашли сразу два запрещенных вещества — псевдоэфедрин и гидрохлортиазид. Первое снижает потребность во сне и повышает концентрацию внимания, а второе помогает маскировать использование допинга.
Зарипов в итоге расторг соглашение с «Ак Барсом» по взаимному согласию. Однако в ноябре того же года суд постановил, что хоккеист не принимал запрещенные вещества намеренно, а стал жертвой ошибки. Таким образом, его двухлетняя дисквалификация была сокращена до полугода. А уже в конце месяца он смог вернуться на лед.
Завершение карьеры
По ходу сезона-2022/23 хоккеист в возрасте 41 года объявил о завершении карьеры. Свой последний матч он провел 24 февраля 2023 года против «Металлурга» (3:6). «Ак Барс» принял решение вывести номер Зарипова из обращения — Данис стал единственным в истории клуба, кто удостоился подобной чести.
Легендарный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов тепло отозвался об игроке с уникальной биографией.
«Слова благодарности Зарипову, который долгие годы играл за нас. Это легенда, он много сделал для Татарстана и всей страны, спасибо ему за это», — заявил тренер «СЭ».
«Как бы я ни оттягивал это время, все-таки с возрастом болячки и другие ситуации не позволяют набрать оптимальную форму. Болезни, травмы, паузы в чемпионате подвели меня к мысли: «Данис, все, стоп, хватит». Всегда говорил, что как только пойму, что некомпетентен на льду, не могу помочь команде выигрывать и давать результат, который от меня ждут, то закончу», — так объяснил «СЭ» свое решение сам Зарипов.
Прощальный матч
9 августа 2023 года в Казани прошел прощальный матч хоккеиста. В игре приняли участие Александр Овечкин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Сергей Мозякин, Василий Кошечкин и многие другие известные хоккеисты. В первом периоде встречи Зарипов играл за команду звезд «Ак Барса», во втором — России. Тренерами стали два главных специалиста его клубной карьеры — Зинэтула Билялетдинов и Илья Воробьев. Победу одержали «Звезды России», а сам Данис забросил три шайбы в этой встрече.
После матча Зарипов поделился своими планами на будущее.
«Спать до 11 часов утра и ничего не делать — много ума не надо. На самом деле, есть чем заняться, наконец-то пришло время, которое можно полностью посвятить себе и провести его дома с комфортом, без суеты и спешки. Ты понимаешь, насколько это интересно, только после карьеры», — заявил хоккеист.
Достижения Даниса Зарипова
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Заслуженный мастер спорта России
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Шестикратный чемпион России (2006, 2009, 2010, 2014, 2016, 2018)
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Пятикратный обладатель Кубка Гагарина (2009, 2010, 2014, 2016, 2018)
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Четырехкратный серебряный (2002, 2007, 2017, 2020) и двукратный бронзовый (2004, 2021) призер чемпионата России
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Обладатель Кубка европейских чемпионов (2007)
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Обладатель Континентального кубка (2008)
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Трехкратный чемпион мира (2008, 2009, 2014)
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Серебряный (2015) и бронзовый (2007) призер чемпионата мира
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Заслуженный работник физической культуры и спорта Татарстана
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Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
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Орден Почета
Зарплата
По данным «СЭ», в сезоне-2022/23 хоккеист заработал 10 миллионов рублей. Цифра указана без учета бонусов.
Семья и личная жизнь
Хоккеист трижды вступал в брак. Первую супругу Зарипова зовут Татьяна. В семье родился сын, которого назвали Артур. Он пошел по стопам отца и также стал хоккеистом.
Второй женой Даниса стала девушка по имени Алла. У супругов есть общая дочь, которую зовут Ариана. После расставания бывшая супруга хотела добиться лишения хоккеиста родительских прав.
В 2021 году Зарипов женился в третий раз — его избранницей стала Альбина Ахметова. В январе 2022 года в семье родился сын — мальчика назвали Диас.
Деятельность вне спорта
У хоккеиста, помимо профессиональной спортивной карьеры, есть свой бизнес. Он является совладельцем завода по производству хоккейных клюшек из композитных материалов компании ООО «ЗаряД» в городе Набережные Челны. Также Зарипов открыл в Казани хоккейную школу.
О тренерской карьере Данис не думал, пока продолжал играть в хоккей.
«Такие вопросы мне задают чуть ли не каждый день, но я сейчас не хочу об этом задумываться. Сначала нужно доиграть в хоккей, и пока у меня есть одно направление в жизни, которое я развил, и надеюсь, оно после игровой карьеры даст мне хорошее начало для чего-то нового», — заявил Зарипов в 2021 году.
Социальные сети Даниса Зарипова
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