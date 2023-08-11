Лимит и политика — не помеха. Американцы и канадцы все равно едут в КХЛ

Изучаем, кого из легионеров подписали наши клубы за последнее время.

Стремвалль — минус, О'Делл — плюс

В прежние времена мы особого внимания легионерам не уделяли. Ну, то есть радовались, когда приезжал крутой иностранец. Огорчались, если какой-нибудь менеджер не угадывал с хоккеистом, но понимали, что можно, в конце концов, расстаться с ним и привезти нового. Сейчас все не так. Подписание любого чужеземца в клуб КХЛ — событие.

Правда, не очень хорошо получилось с Мальте Стремваллем, который вместо Уфы оказался в Швеции. Но не спешите ругать директора «Салавата» Рината Баширова за медлительность или неумение вести переговоры. Прекрасно понимаю, почему это произошло и, наоборот, радует, что у уфимского клуба руководитель — не авантюрист, а разумный человек. Если он захочет, то сам расскажет, но я лишь намекну — ситуация в клубе не самая лучшая, менеджер не хочет рисковать? Зачем? Чтобы потом быть опозоренным? Дело не в уровне иностранца, там совсем другие мотивы.

Зато «Динамо» стало еще сильней. Вроде бы, приехал лишь Эрик О'Делл, который выступал за бело-голубых до этого, но его значимость невозможно переоценить. У Алексея Кудашова сразу стало три звена, способных решать различные задачи, а конкуренция за попадание в состав стала невероятной. Осталось только распорядиться этим богатством.

В прошлом сезоне Эрик не слишком хорошо расстался с «Динамо». Во-первых, у него было повреждение, которое мешало тренироваться и играть в полную силу. Во-вторых, он стал требовать какого-то безумного контракта, что в клубе не согласились на его требования изначально. Форвард думал, что легко найдет работу в КХЛ, появится клуб, который удовлетворит его требования, но все оказалось не так просто. Явным претендентом был «Локомотив», но, подумав, в клубе отказались от такого варианта.

В «Динамо» внимательно следили за перемещениями О'Делла, анализировали, а главное изучали его медицинскую карту. Вроде бы нападающего даже привезли на футбольную базу бело-голубых, где есть самое современное медицинское оборудование. Там изучили каждую клеточку и дали заключение — играть может, проблемы не катастрофические, но риск рецидива всегда есть, правда, он невысокий. К августу у хоккейного клуба денег больше стало, но в итоге договорились. Хороший урок для Эрика. У нас тут рынок довольно маленький, и очень мало клубов, готовых предложить мощный контракт за хоккеиста с подозрительной медкартой.

Жан-Себастьян Ди. Фото Global Look Press

«Барыс» и минчане закупаются, как в прежние годы

Как известно, в «Металлурге» главный тренер поссорился с агентом, у которого много иностранных игроков, а потому пришлось искать легионера окольными путями. Выбор пал на Жана-Себастьяна Ди. Все уже с подозрением обсудили его габариты и не слишком выдающуюся карьеру. Но все упускают одну деталь — Андрей Разин изучал хоккеиста, с которым клуб подписал контракт.

Разин, наученный в Череповце считать каждую копейку и не ошибаться в тратах, по привычке выбирает игрока, который бы идеально подошел под его концепцию. Может быть, когда-нибудь все изменится. Например, отменят лимит на легионеров, иностранцы будут стремиться приехать в Россию, а у уральцев будет много денег на покупки и расторжения. И тогда Разин будет тыкать пальцем, мол, статистика крутая, проверим. Но сейчас все не так. Я уверен, что Ди придется ко двору. Риск есть, но так можно сказать про любого иностранца. Например, Жан-Себастьян увидит Магнитогорский металлургический комбинат и в обморок упадет. Всякое бывает.

Но лучше всех показали себя «Барыс» и минское «Динамо». По каким-то причинам им легче договариваться с иностранцами. Легионеры, которые боятся ехать в Россию, почему-то спокойно смотрят на Астану и Минск, как бы «забывая», что это КХЛ.

Казахстанский клуб привозит Райли Барбера, набравшего 70 очков в непростом дивизионе АХЛ, где выступает «Техас». Минчане удивляют вратарем Диланом Фергсюсоном. Это же невероятно, уверен, что за ними охотились и российские клубы, но по каким-то причинам у них не вышло.

Так что не все так плохо в КХЛ с легионерами. А руководство лиги делает все, чтобы в следующем сезоне снова играло пять иностранцев. И уровень турнира заметно повысится.