Герой чемпионата мира получил шанс в КХЛ. Его сборная чуть не выкинула Канаду с турнира до матча с Россией

«Барыс» определился со вторым вратарем, три клуба претендуют на игрока из чемпионата Белоруссии, а рижане сделали логичное приобретение.

Обмен

«Барыс» приобрел вратаря Никиту Бояркина из «Сарыарки». Участник последнего чемпионата мира будет бороться с Йони Ортио за место в составе, получать необходимый опыт, чтобы на следующем ЧМ помочь команде сохранить место в группе сильнейших. Бояркину 22 года, в этом сезоне он попал в тройку лучших хоккеистов страны, где были два представителя КХЛ — Роман Старченко и Никита Михайлис. Организаторы голосования оценили игру голкипера на чемпионате мира в Риге. Напомним, что казахстанцев подвел Хенрик Карлссон, отказавшись от выступления в Латвии из-за того, что его не устроило новое контрактное предложение «Барыса». Он поступил плохо, но когда раздаешь паспорта непонятно кому, то нужно быть готовым к подобной ситуации.

Бояркин получил свой шанс и воспользовался им. Если поначалу Никита и волновался, то быстро пришел в себя. Именно он стал главным героем победных матчей над США и Финляндией, волнение не помешало здорово отработать на буллитах во встрече с Латвией. Казахстан едва не попал в плей-офф (вместо Канады), поражение от Норвегии было не вратарским, так что Никита заслужил лестные слова.

Новичок «Барыса» — чемпион ВХЛ, правда, в сезоне-2018/19 провел только один матч в плей-офф за «Сарыарку». Нехватка опыта — главная проблема. Сверкнуть на чемпионате мира может любой, но стать вратарем уровня КХЛ гораздо тяжелей, а Бояркин до этого момента метался между высшей лигой и чемпионатом Казахстана. Но все равно пусть лучше свой набирается опыта, чем ждать какого-то иностранца и вручать ему паспорт. Бояркин не кинет в последний момент, кроме того, ему всего 22 года, если все пойдет отлично, Казахстан получит сильного вратаря на долгие годы.

Интерес

Российские клубы внезапно обратили внимание на белорусский рынок. Местный турнир никогда не считался популярным, более того, отъезд в Экстралигу приравнивался к завершению российского этапа карьеры. Вернуться на высокий уровень (да даже в чемпионат ВХЛ) было практически невозможно, единичные случаи лишь подтверждали правило. Считалось, что у минского «Динамо» есть монопольное право на то, чтобы забирать лучших из турнира. Но это не так — теперь сразу в два российских клуба сватают Андрея Феклистова. Нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата, набрав 52 очка в 44 играх. Он же стал лучшим снайпером регулярки, забросив 23 шайбы.

Впрочем, Андрей — российский хоккеист, уроженец Санкт-Петербурга. Он начинал карьеру в «Серебряных львах», от этой команды ездил на матч звезд молодежной лиги. За плечами форварда два сезона в ВХЛ, но за это время Феклистов выступал в четырех командах. Более или менее удалось проявить себя в Самаре, но после этого хоккеист уехал за границу. Все три сезона, что Андрей провел в другой стране, были результативными. Неплохо выступил за «Металлург» из Жлобина, затем перебрался в Солигорск и два сезона подряд набирал по 60 баллов, включая игры плей-офф. Чемпионом с «Шахтером» стать не получилось, но у Феклистова два комплекта наград.

Считается, что на Андрея претендуют «Сочи» и «Адмирал», есть вариант с минским «Динамо». Все три варианта — прекрасные для игрока, который начнет в КХЛ с нуля. Осталось сделать правильный выбор. Наверняка соглашение с «Динамо» будет означать и получение белорусского гражданства. Странно, что Феклистову раньше не предложили выступать за сборную.

Новичок

Рижское «Динамо» продолжает комплектоваться. В это межсезонье всё совсем не так, как было раньше. Кажется, что у менеджеров и главного тренера Сергея Зубова есть план, большинство приобретений понятны и логичны. Сначала взяли вратарей, и мы сейчас не будем оценивать то, как эти парни проведут сезон, дело не в этом. Затем набрали защитников. У рижан десять игроков обороны, не считая молодых ребят из системы, которые в конце концов тоже могут побороться за место в составе. Потихоньку закрываются позиции в нападении.

Очередным новичком стал финский центрфорвард Петер Тиивола. И в этом приглашении есть смысл. В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Эссят», причем в одном звене с другим приобретением динамовцев Себастьяном Ваннстремом, а последний стал лучшим снайпером финской лиги. Конечно, эта связка в условиях нашего чемпионата может не сработать (помните неудачные попытки Магнитогорска сделать звено друзей из Финляндии?), но задумка понятна. Уже есть готовая пара, найти к ним третьего форварда будет гораздо проще.

Тиивола всю жизнь провел в родном чемпионате, ему 27 лет, а прошлый сезон оказался самым удачным в карьере. Петер впервые в своей жизни попал в национальную сборную, причем сразу на чемпионат мира. В Риге Тиивола сыграл лишь в двух матчах, но успел набрать результативный балл. Его последний значимый успех на клубном уровне был восемь лет назад, когда он стал победителем молодежного первенства Финляндии. Фактически нападающий остался дома, до родного Хельсинки из Риги всего час на самолете.