Разобрали всех россиян в текущем сезоне заокеанской лиги.

В НХЛ в нынешнем сезоне сыграли 53 российских хоккеиста — последний раз так много представителей нашей страны было 17 лет назад, в сезоне-2003/04. «СЭ» провел исследование эффективности российских школ, которые подготовили игроков для североамериканской лиги.

Важное примечание — воспитавшей хоккеиста мы считали школу, в которой он провел наибольшее количество времени в возрасте от 10 до 17 лет.

Воспитанники российских клубов в НХЛ в сезоне-2020/21. Фото «СЭ»

Безусловный лидер нашего рейтинга — челябинский «Трактор». Это совсем неудивительно, ведь в этом уральском городе всегда появлялось много звездных хоккеистов что в советское время (Вячеслав Быков, Сергей Макаров, начинавший карьеру Сергей Гончар), что в российское (Вячеслав Войнов, Евгений Кузнецов). Вот и в этом сезоне в НХЛ сыграло сразу воспитанников «Трактора».

Только начинают свою карьеру в НХЛ защитник Егор Замула (Филадельфия) и нападающий Виталий Кравцов (Рейнджерс), а Яков Тренин закрепился в основе «Нэшвилла». Уже давно в лиге Кузнецов, Евгений Дадонов и Валерий Ничушкин. Но двоих представителей в НХЛ «Трактор» в следующем сезоне потеряет — Виталий Абрамов вернулся в челябинский клуб, а Никита Нестеров подпишет контракт с ЦСКА.

Сразу проясним ситуацию с Артемием Панариным, которого многие считают воспитанником челябинского хоккея. В 13 лет он, не получив серьезного шанса в «Тракторе», переехал в Подмосковье, поэтому вырастившей его школой стоит считать «Витязь». В отличие от защитника «Тампы» Михаила Сергачева, который выступал за эту команду с 14 до 16 лет. Он — из Нижнекамска, и с 10 до 14 лет играл за школу «Нефтехимика». Да и сам Сергачев всегда подчеркивает, что он — нижнекамский воспитанник.

«Локомотив» дает топовых защитников, «Кузня» и «Магнитка» — вратарей

На втором месте — ярославский «Локомотив». Здесь выделяются два защитника, которые вышли на лидирующие роли в своих клубах — Иван Проворов (Филадельфия) и Владислав Гавриков (Коламбус). А «Айлендерс» к финалу ведет вратарь Семен Варламов. Скорее всего, покинет НХЛ Артем Анисимов, который по ходу сезона нередко оказывался в запасе «Оттавы». Но количество представителей ярославской школы может не измениться, если до основы «Эдмонтона» доберется подписавший контракт новичка Илья Коновалов.

Школа московского «Динамо» представлена в НХЛ только нападающими. Про главного воспитанника в истории клуба все давно знают — Александр Овечкин даже занимание официальный пост советника генерального директора «Динамо». Закончил эту московскую школу и еще один обладатель Кубка Стэнли — Иван Барбашев из «Сент-Луиса». Только начинают свою карьеру в НХЛ одноклубник Барбашева Клим Костин и Иван Чехович, которые приехали в «Динамо» в 12-13 лет из Пензы и Екатеринбурга соответственно.

А вот два «Металлурга», магнитогорский и новокузнецкий, стабильно снабжают НХЛ вратарями. Из четырех воспитанников «Магнитки» (Антон Худобин в 13 лет переехал на Урал из Усть-Каменогорска) сразу трое выступают именно на этой позиции. Правда, Артему Загидулину удалось сыграть только один матч.

«Кузня» воспитала на одного вратаря меньше, но берет свое качеством — Илья Сорокин очень уверенно проводит свой дебютный сезон за океаном, а Сергей Бобровский дважды выигрывал «Везина Трофи». Двое других воспитанников также в НХЛ надолго — про Дмитрия Орлова из «Вашингтона» и лучшего новичка сезона Кирилла Капризова можно подробно не рассказывать. Жаль только, что после исключения клуба из КХЛ на подходе и близко нет таких талантов из Новокузнецка.

В НХЛ все больше питерцев

СКА принято обвинять в массовой закупке талантливых игроков со всей страны. В последние годы армейцы действительно активно подписывают лучших юниоров России, но и воспитанники местных школ начинают потихоньку захватывать НХЛ. Особенно полюбились петербуржцы «Сан-Хосе», где закрепились защитник Николай Кныжов из «Серебряных львов» и нападающий Александр Барабанов из «СКА-Петергофа», а также дебютировал вратарь Алексей Мельничук.

Несмотря на давнее отсутствие во взрослом хоккее, продолжает приносить плоды школа «Крыльев Советов»: в этом сезоне, например, в НХЛ заиграл ее воспитанник Александр Романов. Трех хоккеистов дала лучшей лиге мира и небольшая московская школа «Русь» — особо отметим Александра Волкова, который выиграл от обмена из «Тампы» в «Анахайм».

Школа «Ак Барса» представлена в НХЛ братьями Свечниковыми — Андрея уже можно называть лучшим воспитанником в истории казанского клуба. В следующем сезоне количество представителей «барсов» может увеличиться — в Северную Америку переехали вратарь Амир Мифтахов (Тампа-Бэй) и нападающий Максим Марушев (Вегас), неплохо котируются в системах «Миннесоты» и «Сан-Хосе» соответственно Александр Хованов и Артемий Князев.

Два игрока представляют и ЦСКА, вот только Михаил Григоренко возвращается в родной клуб в это межсезонье. Но это не означает, что Никита Задоров будет в одиночестве представлять легендарную школу — скорее всего, во «Флориду» вернется нападающий Максим Мамин.

Увеличится представительство в НХЛ и школы действующего обладателя Кубка Гагарина «Авангарда». К Илье Михееву из «Торонто» присоединится в «Мэйпл Лифс» Кирилл Семенов, а Владимир Ткачев подписал контракт с «Лос-Анджелесом».

Несмотря на большое разнообразие школ, отсутствие некоторых в списке удивляет. Например, нет в НХЛ воспитанников московского «Спартака», «Автомобилиста», «Торпедо».

На россиянах за океаном мы не остановимся — на очереди более глобальное исследования школ и их представителей в клубах КХЛ.