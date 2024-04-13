В супербитве «Востока» будет седьмой матч! «Автомобилист» безжалостно наказал «Магнитку» за провалы в обороне
КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Шестой матч
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:3 (1:0, 4:2, 0:1)
Голы: Трямкин — 1 (Эберт, Романцев), 5:38 — 1:0. Каштанов — 1 (Романцев, Денежкин), 26:16 — 2:0. Макеев — 5 (Голышев, Зборовский), 27:23 — 3:0. Юров — 5 (Петунин, Орехов), 30:40 — 3:1. Баранцев — 2 (Хрипунов, Романцев), 31:32 — 4:1. Да Коста — 6 (Голышев, Трямкин), 37:18 — 5:1. Зернов — 9 (Акользин, Карпов), 38:52 — 5:2. Канцеров — 4 (Силантьев), 41:01 — 5:3.
Вратари: Галкин — Набоков (Смолин, 27:23, 59:02).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 25 (12+10+3) — 43 (13+13+17).
Судьи: Гашилов, Оленин.
13 апреля. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.
Счет в серии: 3-3.
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин уже удивлял вратарской ротацией в серии с «Металлургом». Неожиданный выход Владимира Галкина стоил команде быстрых 0:2 в четвертом матче. От огня критики наставника спас Евгений Аликин. Основной голкипер вернулся в ворота, и «Автомобилист» перевернул игру. К перестановкам Заварухин прибег и перед шестым матчем, который мог завершить сезон уральцев. В старте снова вышел Галкин, вот только Аликин даже не попал в заявку. Не оказалось в составе и Сергея Широкова, но, несмотря на серьезные изменения, екатеринбуржцы продлили серию.
«Автомобилист» начал матч так, чтобы Галкин спокойно вошел в игру и почувствовал шайбу. До ворот Ильи Набокова доходило больше бросков. Во многом они стали следствием удачных контратак хозяев. Дома и стены помогают — эту давнюю мудрость прочувствовал на себе Никита Трямкин. Габаритный защитник «Автомобилиста» отыгрался с бортом и поставил в тупик Набокова неожиданным подключением на пятак. Екатеринбуржцы заслуженно повели в счете. Первый период прошел без удалений, но даже в равных составах хозяева знатно напрягли «Магнитку». Пожалуй, это были лучшие 20 минут для «Автомобилиста» в серии в хоккее «пять на пять».
Скромный на голы и моменты первый период не предвещал обилия заброшенных шайб и ошибок во втором отрезке. Особенно много их допустили игроки «Металлурга». Невообразимым образом команда Разина рассыпалась и позволила «Автомобилисту» поиздеваться над вратарями. Набокова пришлось заменить после третьего гола — но вины голкипера в том, что счет к 28-й минуте стал 0:3, нет. Хозяева с эталонным хладнокровием реализовали моменты, которые вытекали из ошибок обороны «Магнитки». Первой шайбой в плей-офф КХЛ отметился даже 19-летний Артем Каштанов.
Со второго периода у «Металлурга» перестал выходить капитан Егор Яковлев. Пассивность защитника привела к первой шайбе Трямкина, но и без Яковлева дела в обороне не наладились. Вышедший на замену Набокова Александр Смолин быстро пропустил, когда на пятак удачно подключился Денис Баранцев. Провалы в обороне продолжились. Даже когда Смолин спасал в тяжелых ситуациях, защитники не помогали вратарю — за это «Автомобилист» безжалостно наказывал соперника. Второй гол от Дениса Зернова на 39-й минуте еще оставил надежду на камбэк «Магнитки», а на старте третьего периода Роман Канцеров отыграл еще одну шайбу.
Похвалим гостей за третий период. После гола Канцерова «Металлург» продолжил гонять шайбу по зоне «Автомобилиста». По несколько смен подряд гости проводили у ворот Галкина, но команда Заварухина стойко держалась и старалась облегчить жизнь своему вратарю. Екатеринбуржцы не стеснялись отбрасываться по ситуации. Позиционный контроль «Магнитки» ни к чему не привел. Не помогла Разину и замена Смолина на шестого полевого игрока. Спастись гости не успели — в главной серии «Востока» будет седьмой матч — 15 апреля в Магнитогорске.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
|3 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|13.04
|14:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|5 : 3