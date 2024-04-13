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Сегодня, 16:40

В супербитве «Востока» будет седьмой матч! «Автомобилист» безжалостно наказал «Магнитку» за провалы в обороне

«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина
Михаил Скрыль
Корреспондент
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«Автомобилист» сравнял счет в серии с «Металлургом» — 3-3.
Фото ХК «Автомобилист», hc-avto.ru
Андрею Разину даже пришлось заменить основного вратаря Илью Набокова после трех пропущенных шайб.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Шестой матч
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:3 (1:0, 4:2, 0:1)
Голы: Трямкин — 1 (Эберт, Романцев), 5:38 — 1:0. Каштанов — 1 (Романцев, Денежкин), 26:16 — 2:0. Макеев — 5 (Голышев, Зборовский), 27:23 — 3:0. Юров — 5 (Петунин, Орехов), 30:40 — 3:1. Баранцев — 2 (Хрипунов, Романцев), 31:32 — 4:1. Да Коста — 6 (Голышев, Трямкин), 37:18 — 5:1. Зернов — 9 (Акользин, Карпов), 38:52 — 5:2. Канцеров — 4 (Силантьев), 41:01 — 5:3.
Вратари: Галкин — Набоков (Смолин, 27:23, 59:02).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 25 (12+10+3) — 43 (13+13+17).
Судьи: Гашилов, Оленин.
13 апреля. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.
Счет в серии: 3-3.

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин уже удивлял вратарской ротацией в серии с «Металлургом». Неожиданный выход Владимира Галкина стоил команде быстрых 0:2 в четвертом матче. От огня критики наставника спас Евгений Аликин. Основной голкипер вернулся в ворота, и «Автомобилист» перевернул игру. К перестановкам Заварухин прибег и перед шестым матчем, который мог завершить сезон уральцев. В старте снова вышел Галкин, вот только Аликин даже не попал в заявку. Не оказалось в составе и Сергея Широкова, но, несмотря на серьезные изменения, екатеринбуржцы продлили серию.

«Автомобилист» начал матч так, чтобы Галкин спокойно вошел в игру и почувствовал шайбу. До ворот Ильи Набокова доходило больше бросков. Во многом они стали следствием удачных контратак хозяев. Дома и стены помогают — эту давнюю мудрость прочувствовал на себе Никита Трямкин. Габаритный защитник «Автомобилиста» отыгрался с бортом и поставил в тупик Набокова неожиданным подключением на пятак. Екатеринбуржцы заслуженно повели в счете. Первый период прошел без удалений, но даже в равных составах хозяева знатно напрягли «Магнитку». Пожалуй, это были лучшие 20 минут для «Автомобилиста» в серии в хоккее «пять на пять».

Скромный на голы и моменты первый период не предвещал обилия заброшенных шайб и ошибок во втором отрезке. Особенно много их допустили игроки «Металлурга». Невообразимым образом команда Разина рассыпалась и позволила «Автомобилисту» поиздеваться над вратарями. Набокова пришлось заменить после третьего гола — но вины голкипера в том, что счет к 28-й минуте стал 0:3, нет. Хозяева с эталонным хладнокровием реализовали моменты, которые вытекали из ошибок обороны «Магнитки». Первой шайбой в плей-офф КХЛ отметился даже 19-летний Артем Каштанов.

Со второго периода у «Металлурга» перестал выходить капитан Егор Яковлев. Пассивность защитника привела к первой шайбе Трямкина, но и без Яковлева дела в обороне не наладились. Вышедший на замену Набокова Александр Смолин быстро пропустил, когда на пятак удачно подключился Денис Баранцев. Провалы в обороне продолжились. Даже когда Смолин спасал в тяжелых ситуациях, защитники не помогали вратарю — за это «Автомобилист» безжалостно наказывал соперника. Второй гол от Дениса Зернова на 39-й минуте еще оставил надежду на камбэк «Магнитки», а на старте третьего периода Роман Канцеров отыграл еще одну шайбу.

Похвалим гостей за третий период. После гола Канцерова «Металлург» продолжил гонять шайбу по зоне «Автомобилиста». По несколько смен подряд гости проводили у ворот Галкина, но команда Заварухина стойко держалась и старалась облегчить жизнь своему вратарю. Екатеринбуржцы не стеснялись отбрасываться по ситуации. Позиционный контроль «Магнитки» ни к чему не привел. Не помогла Разину и замена Смолина на шестого полевого игрока. Спастись гости не успели — в главной серии «Востока» будет седьмой матч — 15 апреля в Магнитогорске.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/2 финала Счет в серии
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
3 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
3 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
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13.04 14:00
Автомобилист – Металлург Мг
 5 : 3
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