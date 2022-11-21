Новый скандал в «Ак Барсе». Известный игрок сказал Знарку все, что о нем думает, и ушел из команды

Обзор дня Алексея Шевченко.

Скандал

В «Ак Барсе» продолжает полыхать. Накануне состоялась очередная стычка между Олегом Знарком и Александром Бурмистровым, в результате нападающий был отправлен домой и вряд ли продолжит карьеру в клубе при этом тренере. Уже пошли версии, куда хоккеист может быть обменян, но менеджеры должны понимать, что будет серьезной ошибкой принимать сторону главного тренера. Тогда все поймут сигнал — хоккеисты, которые переживают за клуб, не нужны. Получай свои большие деньги, молчи, результат неважен. В Казани предпочитают сжечь 900 миллионов, чем признаться в том, что серьезно ошиблись.

Известно, что Александр высказал тренеру все, о чем мы так или иначе писали последние два месяца. Знарок не контролирует игру, у тренера есть любимчики, которые подводят команду, а виноватыми делают совсем других игроков. При этом тренер считает, что никогда не ошибается и всегда поступает правильно. Бурмистров просто использовал фразы, которые в СМИ недопустимы, но суть была точной. В Казани уже даже не пытаются замять скандалы. Бесполезно. Они же не выдуманные, а реальные. При этом гасить огонь собираются бензином.

Пошли слухи из клуба о том, что Бурмистрова отправили домой не из-за того, что сказал правду, а потому что «были проблемы с режимом». Надеюсь, про эту версию забудут и не будут к ней возвращаться, но, судя по тому, что происходит в клубе, боюсь, что начнут настаивать именно на этом. Знарок сказал Бурмистрову: «Ты здесь закончил», когда форвард высказал то, что боялись произнести другие. В руководстве клуба должны были хотя бы задуматься о том, правильно ли они поступили, не лучше ли будет все исправить, пока не случился оглушительный провал. Вместо этого кризиса не замечают, от него отмахиваются. В итоге очков все меньше, скандалов все больше, а казанский клуб уничтожает репутацию клуба, где все честно и справедливо.

Олег Знарок. ХК «Ак Барс»

Список отказов

СКА вносит в список отказов своего канадского легионера Алекса Гранта. Что же случилось? Прекрасно помню, как завидовали питерцам летом, когда они объявили о контракте с игроком. У Гранта были предложения, его звали в Уфу и были готовы дать лучшие условия, но он выбрал близость к границе с Финляндией и возможностью улететь домой при первых проблемах. Беда СКА в том, что приглашая того или иного хоккеиста, там сразу же начинают искать не менее сильного кандидата на, казалось бы, закрытую позицию. Так получилось и с Грантом. Он был хорош по положению на 15 июля. Но затем появился Александр Никишин, а еще был Игорь Ожиганов, неплохо раскрылся Степан Фальковский. То есть уже Алекс не мог рассчитывать на большинство, ни на первое, ни на второе. Грант, начав предсезонку в качестве основного хоккеиста, вдруг превратился в игрока ротации. В этом сезоне он провел всего 16 матчей, причем нормальное время получал, может быть, в десяти. И не сказать, что он выглядел плохо. Но главный тренер, получив россыпь хороших защитников, вдруг перестал верить в Алекса.

Легионер был одним из самых стабильных хоккеистов «Йокерита». Он не выделялся мощной статистикой, но и 12 очков в 27 матчах прошлого сезона нельзя сбрасывать со счетов. Просто он выступал в команде, где было семь защитников, и все они играли постоянно. В СКА в обороне слишком большой выбор, чтобы держать на трибуне иностранца. Так что Уфа может снова возобновить переговоры. Им хоккеист такого уровня, как Грант, крайне необходим.

Алекс Грант с игроками СКА. ХК СКА

Серия

«Локомотив» потерпел пятое поражение подряд, но это тот случай, когда подобная статистика может огорчать только болельщиков, которые хотят исключительно побед. Нет, конечно, ни игроков, ни тренеров такой результат не устраивает. Вряд ли они довольны собой, вряд ли поздравляют друг друга с хорошей игрой. Гордиться и правда нечем. Как можно было упустить очки во встрече со «Спартаком»? Как можно было подарить победы «Куньлуню» и «Северстали»? Но и нет оснований поднимать разговоры о том, что все никуда не годится, надо менять тренера, а у ярославцев нет перспектив.

Мы видим болезнь роста. Напомним, что еще с прошлого сезона Игорь Никитин начал активную работу с психологией хоккеистов. Они должны были поверить в себя, осознать, что результаты зависят только от них, а помощи ждать неоткуда. Сначала не получалось, затем стало гораздо лучше, теперь снова спад. Но на другое и нельзя было рассчитывать. Хоккеисты столько лет были на вторых ролях, они не могут за два месяца стать другими.

Та работа Игоря Никитина могла и не принести конечный результат. И тренер прекрасно понимал, что все может закончиться неудачно. Но он рискнул, да и особого выбора в нынешних условиях нет. Но, возможно, кое-какие кадровые решения уже пора принимать, хотя бы задуматься о том, чтобы обменять ребят, которые уже не способны приносить пользу. Это и им пойдет на пользу, надо уходить из комфортных условий. «Локомотив» выглядит неплохо, команда играет в организованный хоккей, но большинство хоккеистов нет-нет, но и вспомнят свою прошлую жизнь, когда их постоянно спасал кто-то другой. Отсюда и неудачи.