Богатейший клуб страны почти стал аутсайдером. «Ак Барс» никак не может выправить игру

Обзор дня Алексея Шевченко.

Скандал

Вместо того чтобы указывать, сколько легионеров должно быть в профессиональной лиге, где клубы должны зарабатывать на зрителях, федерации бы присмотреться к тому, что происходит внизу. Детские и любительские соревнования — это джунгли, где опасность подстерегает на каждом шагу. На этот раз полыхнуло в любительском турнире лиги «Трудовые резервы», где некий Николай Ризин избил арбитра. И это не просто легкий толчок руками. Нет, хоккеист (хотя он, конечно, не хоккеист никакой) ударил со спины наотмашь клюшкой по голове, а затем стал пинать упавшего судью ногой, стараясь, видимо, попасть лезвием по лицу.

Не понравилось Ризину, что его удалили. Он там пытался извиниться, но его оправдания настолько жалкие, что даже цитировать их не хочется. А судья, между прочим, в больнице, в состоянии средней тяжести. Самое удивительное, что в одном из любительских турниров наш «герой» уже был пожизненно дисквалифицирован. Не буду лишний раз говорить о том, что бить арбитров нельзя. И вполне допускаю, что уровень судейства в этих любительских лигах не самый высокий, конечно, проблемы существует. Так пусть федерация и возьмет все под свой контроль. Тех же перспективных арбитров можно там выращивать. В конце концов, любительский хоккей — это популяризация, основная задача федерации. А что там, что в детском хоккее, даже страшно становится. Какие-то интриги, драки, вымогательства, взятки. Поле непаханое. Занимайтесь, сделайте так, чтобы все это проходило под жестким контролем, а если будет больше порядка, то и люди потянутся. И отдача будет даже на профессиональном уровне.

Матч

Победная серия «Ак Барса» быстро завершилась. Приехав в Омск, команда Олега Знарка уступила «Авангарду» в овертайме, положение в турнирной таблице не улучшилось, а тот же «Амур», на который все махнули рукой, уже в трех очках от богатейшего клуба страны. И опять игра команды стала неожиданностью для тренерского штаба. Да, играли с непростым соперником, но за пару дней до этого был обыгран СКА, у хоккеистов должен был быть подъем, а Олег Знарок самодовольно отмечал, что он местами видит игру, которую хочет. Но все быстро рассыпалось. Конечно, команда не весь матч была ужасной. В третьем периоде, после того как сравняли счет, даже заперли хозяев в их зоне, много создавали. Но до этого были первые и вторые периоды, а в них казанцев не было видно.

Еще раз повторим для тех, кто считает, что у Олега Знарка все наладится. В самих поражениях нет ничего страшного. Беда в том, что нет никакого прогресса, а все яркие моменты достигаются только за счет индивидуальных вспышек определенных хоккеистов. Александр Радулов забил три СКА — выиграли. Закрыли бывшего игрока «Далласа» — проиграли. У остальных точно такая же ситуация. Вадим Шипачев явно чем-то расстроен и не может показывать свою привычную игру, а каких-то задуманных комбинаций, плана на игру не видно. Знарок победой над питерцами продлил себе кредит доверия, но это не было решением проблемы. Нет командных действий, нет тренера на скамейке, нет никаких оснований полагать, что вдруг все станет лучше. А если так пойдет и дальше, то и с плей-офф возникнут проблемы. Потому что «Амур» и «Нефтехимик», не имея исполнителей высокого уровня, берут поставленной игрой и характером.

Тренер

В штаб «Адмирала» вошел Ильнур Гизатуллин. Бывший тренер «Нефтяника» одно время считался самым перспективным специалистом в ВХЛ. Он был реально хорош. Подтянутый, уверенный в себе, умеющий досконально объяснять хоккейные нюансы, неизменно вежливый и открытый. Одно время Гизатуллин реально считался претендентом на пост главного тренера «Ак Барса». Он был неофициальным конкурентом Дмитрия Квартальнова. Но руководство почему-то не решилось доверить пост местному специалисту: то ли посчитало, что рано, то ли не были уверены в его уровне. Были мысли включить его в новый тренерский штаб, но затем утихли и эти разговоры.

У Гизатуллина была нормальная работа в одном из самых обеспеченных клубов высшей лиги, «Нефтяник» летал чартерами на матчи, удивляя всех в турнире. Только что-то с победами не получалось. Альметьевск потратил с 2017 года столько денег, что им завидовали другие богатые клубы турнира. Но никакой отдачи не было. Ни разу команда не выигрывала регулярный чемпионат, а в последние годы довольно быстро заканчивала битву за Кубок Петрова. Менялся и сам тренер. Он уже не был красноречив, а хоккеисты рассказывали, как он обвинял их в поражениях. Да и на пресс-конференциях уже не было никакого анализа, а сплошные оправдания. Виноватым постоянно был кто-то другой. В итоге даже терпеливое руководство альтметьевцев решило с ним расстаться. Предложений в ВХЛ не было, а в последнее время Гизатуллин был экспертом на «Ак Барс — ТВ». Работа в КХЛ — это жест доброй воли Леонида Тамбиева. Так-то он и сам справляется, но лишняя пара рук не помешает. Да и Гизатуллин по-прежнему разбирается в хоккее, может быть, подскажет что-то дельное.