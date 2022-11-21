Погряз в долгах, продал медали, безнадежно спивается в 32. Когда-то его хвалил сам Кросби

Вратарь Александр Печурский отыграл матч за «Питтсбург» и стал обладателем Кубка Гагарина, но бесславно завершил карьеру в 2020 году.

Второй после Малкина

Промышленный уральский город Магнитогорск и американский Питтсбург, в основе которого также лежит металлургия, связал главный талант хоккейной России 1986 года — Евгений Малкин. «Пингвинз» выбрали воспитанника «Металлурга» под вторым номером на драфте-2004. В 2006 году нападающий прилетел в Северную Америку и начал творить славный сюжет в «Питтсбурге». Три Кубка Стэнли, множество личных призов, солидные контракты и любовь болельщиков — Малкин к 36 годам вписал свое имя в историю не только клуба, но и всей НХЛ.

По пути Евгения — только по менее проторенной дороге — пошел Александр Печурский — другой воспитанник «Магнитки», которого «Питтсбург» задрафтовал в 2008 году под 150-м номером. Вратарь не считался талантом поколения, как Малкин, но котировался высоко по детям и юниорам. Магнитогорская школа тогда готовила качественных голкиперов. Вспомните Антона Худобина, Илью Проскурякова, Дмитрия Волошина, Игоря Бобкова. Печурский съездил на два ЮЧМ, выиграл золото и серебро. Александра редко привлекали в основу «Металлурга». Большее время голкипер проводил в МХЛ и фарм-клубе. По ходу сезона-2009/10 Печурский осознал, что полезнее развиваться в Северной Америке, и подписал контракт с «Трай-Сити» из Западной лиги.

Александр выбрал неочевидный для молодых вратарей путь — пробиваться в элиту через юниорский чемпионат. Разумеется, когда Печурский покупал авиабилеты в США, мысли о скором дебюте за «Питтсбург» снились только в розовых снах. Для начала стоило пробиться в АХЛ и доказать, что достоин места в «Пингвинз». Неожиданный случай перевернул ожидания Печурского от поездки за океан. Из-за травм основного голкипера Марка-Андре Флери и его дублера Брента Джонсона «Питтсбург» экстренно вызвал Александра в основу на матч с «Ванкувером». Игру с «Кэнакс» начал Джош Карри, но его заменили в начале второго периода, когда он пропустил пять шайб с 14 бросков.

Печурский отыграл лучше американца, справился с 12 бросками из 13 и заслужил похвалы от самого Сидни Кросби. Капитан «Пингвинз» отметил смелость и самообладание попавшего в трудную ситуацию вратаря. Любопытно, что Александру пришлось играть в щитках Флери, так как свои не соответствовали стандартам НХЛ. Об этом он узнал даже не на раскатке, а за несколько минут до начала матча.

Александр Печурский. Никита Успенский, Фото «СЭ»

Просидел за Кошечкиным

Звездный час в матче с «Ванкувером» не помог дальнейшему прогрессу Печурского в Северной Америке. Голкипер продолжил скитания по юниорским лигам — большую часть следующего сезона провел в CHL и не получил шанса сыграть в АХЛ. Оценив будущие перспективы, Александр вернулся в систему родной «Магнитки», где вратаря определили в Высшую лигу. Фактически Печурский возвратился к карьерной точке, с которой уезжал за океан. «Металлург» испытывал проблемы с вратарями из-за нестабильности Георгия Гелашвили, но уровень Александра не соответствовал первой команде. Голкипера два года обкатывали в Вышке и только с сезона-2013/14 выбрали сменщиком Василия Кошечкина.

Возвращение Кошечкина — несказанная удача «Металлурга». С тольяттинским богатырем в воротах уральцы четырежды выходили в финал и дважды выиграли Кубок Гагарина. Праймовый Василий играл без замен практически всю регулярку. Это обстоятельство вредило вратарям-конкурентам. Оказавшись вторым после Кошечкина, Печурский стагнировал и упустил важнейший карьерный момент, когда голкиперы его возраста получали практику и развивались. Взаимоотношения с клубом, открывшим дорогу в большой хоккей, закончились в сезоне-2014/15, когда Александра обменяли в «Амур». По всей видимости, тогда в «Металлурге» окончательно разочаровались в голкипере. Он не прогрессировал, а только разбазаривал потенциал и разочаровывал отношением к делу.

Печурский получил достойную практику на топ-уровне только к 25 годам, будучи обладателем Кубка Гагарина. Александр выдавал достойные отрезки за хабаровчан, но проиграл конкуренцию Юхе Метсоле. Магнитогорец просил «Амур» обменять его в другой клуб КХЛ, однако следующий сезон начал в «Ценг Тоу» из ВХЛ. Вот так Печурский скатился от комплиментов от Сидни Кросби и выхода за «Питтсбург» до бедовой команды из Китая. Переходы ни в усть-каменогорское «Торпедо», ни в новокузнецкий «Металлург» не помогли реанимировать карьеру.

Александр Печурский. Никита Успенский, Фото «СЭ»

Проблемы с деньгами

Александр до последнего цеплялся за продолжение карьеры. Через знакомых искал варианты в разных клубах и лигах, но заработанная репутация мешала Печурскому получить даже малейший шанс. Голкипер вернулся в Магнитогорск. Время без работы шло. Нажитые за годы в хоккее деньги заканчивались. Александр столкнулся с финансовыми проблемами и погряз в долгах. Пришлось даже продать медали, завоеванные с «Металлургом». Печурский, несмотря на все попытки вернуться, попрощался с хоккеем после сезона-2019/20 за «Кузню».

Фамилию Печурского вспоминали в спортивных СМИ по не самым приятным поводам. Как, например, пропажа экс-вратаря в июле 2021 года. Александр не выходил на связь около двух недель. К поиску подключился отряд «Легион-СПАС», который нашел хоккеиста в Магнитогорске. Связана ли пропажа Печурского с накопившимися долгами, остается только догадываться. По открытым базам судебных приставов за Александром числятся незначительные задолженности по кредитам, уплате налогов и штрафов. Самая крупная — 80485,65 рубля.

Карьера Печурского пошла по наклонной из-за безответственного отношения самого голкипера. Просидев за Кошечкиным, который считался безальтернативным первом номером «Металлурга», Александр регрессировал, терял форму и нажил скверную репутацию из-за тяжелых проблем с алкоголем. Некогда талантливый вратарь, который, к слову, отыграл в НХЛ больше самого Василия, бесславно завершил карьеру и не нашел себя в другой сфере. Хотя Печурскому — только 32 года. Времени, чтобы взяться за голову и начать новую жизнь, еще предостаточно.