Безбашенный форвард бросил хоккей, но взялся за ум и вернулся. Теперь он будет играть в СКА

Обзор дня Алексея Шевченко.

Карьера

Нападающий Никита Попугаев перешел из «Сочи» в СКА и уже в субботу может выйти на лед в Нижнекамске. Безумная карьера хоккеиста. Еще год назад Никита занимался непонятно чем, а затем вдруг осознал, что тратит свое время зря. И вот он уже в клубе, у которого задача-минимум и задача-максимум одинаковая — Кубок Гагарина. Слежу за Никитой давно, еще со времен, когда он был в системе ЦСКА и барахтался между молодежной командой и взрослыми клубами системы. Таких молодых, с непонятной философией, с ветром в голове всегда было много. Никита выделялся габаритами, мог сделать что-то интересное на льду, но, казалось, не был сосредоточен на работе. Ездил в Северную Америку, но и там не проявил должного усердия, хотя в какой-то момент в «Нью-Джерси» считали, что выиграли в лотерею, выбрав в четвертом раунде очень перспективного форварда. Но даже в терпеливой Америке вышли из себя, заметив, что мозгов у нападающего не прибавляется. Перед сборами в сезоне-2019/20 Никита был близок к НХЛ, а оказался в ECHL. Потом был короткий период в «Динамо», обмен в Нижнекамск и громкое завершение карьеры.

Прекрасно помню, что говорили знакомые из мира хоккея, когда вышло то знаменитое видео с сожжением формы. «Мы на всякий случай отписались от него в социальных сетях, вдруг он в следующий раз с горы без парашюта сиганет», — смеясь, комментировали решение Никиты хоккеисты, скауты и тренеры. И вдруг в какой-то момент Никита понял — он страдал откровенной фигней. Случись это года три-четыре назад, может быть, Попугаев был бы звездой НХЛ. В «Сочи» форвард пришел на редкость серьезный, избегал любых скандальных ситуацией, но при этом не прятался в страхе от журналистов. И это сразу принесло результат. Попугаев заслужил повышение в карьере. Считается, что форварду будет трудно в СКА. Одно дело ты играешь в последней команде лиги, соперник к тебе относится соответствующе, а другое — в составе фаворита. Но сегодняшний Никита сделает все, чтобы не провалиться.

Даниил Тарасов и Вадим Шипачев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отказ

«Ак Барс» неохотно расстается с игроками, хотя все требуют обменов и разрывов отношений с некоторыми, кто вносит диссонанс в игру. Однако до поры до времени никаких серьезных шагов не предпринималось. Хотя бы потому, что многие в руководстве понимают, что проблемы в сезоне не столько из-за игроков, сколько из-за тренера, который не умеет руководить. Но все же казанцы расстались с форвардом Даниилом Тарасовым. У него был последний год контракта, зарплата 40 миллионов, а статистика не совсем яркой — один гол в девяти матчах. Но на эти цифры нельзя обращать внимания. Лучше посмотреть, как использовали Даниила. Свою единственную шайбу он провел в ворота ЦСКА в начале сентября. Затем сыграл еще одну встречу и угодил в запас на четыре матча. Далее его игровое время сократилось в разы. Например, в октябре нападающий выходил на лед трижды: два раза ему выделили восемь минут, один раз — шесть. Причем в матче с «Автомобилистом» он заработал «плюс 2», но это ни на что не повлияло. В ноябре у форварда две игры: восемь минут и четыре. О каких голах и передачах можно вообще говорить?

Знарок не знал, как использовать нападающего, и даже не старался. Не говорю, что казанцы потеряли главную звезду. Но хоккеист до перехода в казанский клуб четыре сезона подряд забрасывал больше десяти шайб. Знарок даже не пытался помочь Даниилу. Дважды он выпускал его в звене с Галиевым и Семеновым, но когда начал регулярно менять сочетания, то уже не видел форварда в основе. Только один раз Даниил выходил с Кагарлицким и Шипачевым, это случилось в матче с «Адмиралом», а команда выиграла. Другим хоккеистам давали гораздо больше возможностей, даже тем, кто откровенно вредит команде. Вероятно, Даниил и сам уже был на пределе. Лучше потерять в деньгах, но играть, чем убивать квалификацию за четыре миллиона в месяц. Жизнь-то на «Ак Барсе» не заканчивается. Уверен, что в новой команде форвард придет в себя.

Александр Крылов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Пресс-конференция

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов выступил перед журналистами. И в очередной раз было видно, как нервничает руководитель из-за того, что Александр Волков добровольно ушел из клуба, а не после приказа об увольнении. Если случилось последнее, то легко было бы списать все интервью бывшего менеджера на «обиду», а сейчас этот аргумент пропал. Приходится оправдываться «эмоциями», хотя Волков на редкость спокойный человек. Но он рассказал много того, что не красит клуб. Пошли и нелепые обвинения. Все хорошее было связано не с Алексеем, а с кем-то другим. И вратаря Шимона Грубеца не он нашел, и тренера Михаила Кравеца привели в обход Волкова. А, например, переход Владимира Ткачева организовал сам Александр Крылов. Последнее, кстати, чистая правда. Но только потому трансфер Ткачева из СКА в «Авангард» не имеет отношения к спорту, одного из самых умных форвардов КХЛ продали за тысячу рублей только из-за определенных договоренностей на самом верху, куда Волкову доступ закрыт. Но до согласия на переход Владимир общался-то с Волковым.

Интересно, что Крылов не акцентировал внимание на том, какие ошибки допустил именно он. Например, история с Дмитрием Рябыкиным после пресс-конференции выглядит совсем некрасивой. Крылов прилюдно стал обвинять Рябыкина в отсутствии каких-то навыков, стал отчитывать бывшего тренера, хотя тот никак не мог ответить. Постойте, но где же работал Дмитрий до назначения главным? Разве за те годы, что вы провели в одной системе, было сложно разобраться в человеке? А сейчас Крылов обвиняет тренера в том, про что все знали. Рябыкин слишком долго был вторым и за все это время ни разу не показал готовность взвалить на себя основные обязанности.

В общем, дела у «Авангарда» сейчас пойдут под гору — это очевидно. Хотя бы потому, что на пресс-конференции председатель совета директоров сначала говорит, что не лезет в спортивную часть, а через минуту опровергает это. Даже перед новым генеральным менеджером задачи смешные: сделать состав команды стабильным, а то, дескать, надоело, что все меняется почти на сто процентов. Так у клуба три хоккеиста с контрактом на следующий сезон! И в КХЛ ни у одного клуба нет стабильности с составом из-за отсутствия длительных контрактов, драфта и других нехоккейных вещей. Трудно не разобраться, почему игроки бегают из клуба в клуб.