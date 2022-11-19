Безбашенный форвард бросил хоккей, но взялся за ум и вернулся. Теперь он будет играть в СКА
Карьера
Нападающий Никита Попугаев перешел из «Сочи» в СКА и уже в субботу может выйти на лед в Нижнекамске. Безумная карьера хоккеиста. Еще год назад Никита занимался непонятно чем, а затем вдруг осознал, что тратит свое время зря. И вот он уже в клубе, у которого задача-минимум и задача-максимум одинаковая — Кубок Гагарина. Слежу за Никитой давно, еще со времен, когда он был в системе ЦСКА и барахтался между молодежной командой и взрослыми клубами системы. Таких молодых, с непонятной философией, с ветром в голове всегда было много. Никита выделялся габаритами, мог сделать что-то интересное на льду, но, казалось, не был сосредоточен на работе. Ездил в Северную Америку, но и там не проявил должного усердия, хотя в какой-то момент в «Нью-Джерси» считали, что выиграли в лотерею, выбрав в четвертом раунде очень перспективного форварда. Но даже в терпеливой Америке вышли из себя, заметив, что мозгов у нападающего не прибавляется. Перед сборами в сезоне-2019/20 Никита был близок к НХЛ, а оказался в ECHL. Потом был короткий период в «Динамо», обмен в Нижнекамск и громкое завершение карьеры.
Прекрасно помню, что говорили знакомые из мира хоккея, когда вышло то знаменитое видео с сожжением формы. «Мы на всякий случай отписались от него в социальных сетях, вдруг он в следующий раз с горы без парашюта сиганет», — смеясь, комментировали решение Никиты хоккеисты, скауты и тренеры. И вдруг в какой-то момент Никита понял — он страдал откровенной фигней. Случись это года три-четыре назад, может быть, Попугаев был бы звездой НХЛ. В «Сочи» форвард пришел на редкость серьезный, избегал любых скандальных ситуацией, но при этом не прятался в страхе от журналистов. И это сразу принесло результат. Попугаев заслужил повышение в карьере. Считается, что форварду будет трудно в СКА. Одно дело ты играешь в последней команде лиги, соперник к тебе относится соответствующе, а другое — в составе фаворита. Но сегодняшний Никита сделает все, чтобы не провалиться.
Отказ
«Ак Барс» неохотно расстается с игроками, хотя все требуют обменов и разрывов отношений с некоторыми, кто вносит диссонанс в игру. Однако до поры до времени никаких серьезных шагов не предпринималось. Хотя бы потому, что многие в руководстве понимают, что проблемы в сезоне не столько из-за игроков, сколько из-за тренера, который не умеет руководить. Но все же казанцы расстались с форвардом Даниилом Тарасовым. У него был последний год контракта, зарплата 40 миллионов, а статистика не совсем яркой — один гол в девяти матчах. Но на эти цифры нельзя обращать внимания. Лучше посмотреть, как использовали Даниила. Свою единственную шайбу он провел в ворота ЦСКА в начале сентября. Затем сыграл еще одну встречу и угодил в запас на четыре матча. Далее его игровое время сократилось в разы. Например, в октябре нападающий выходил на лед трижды: два раза ему выделили восемь минут, один раз — шесть. Причем в матче с «Автомобилистом» он заработал «плюс 2», но это ни на что не повлияло. В ноябре у форварда две игры: восемь минут и четыре. О каких голах и передачах можно вообще говорить?
Знарок не знал, как использовать нападающего, и даже не старался. Не говорю, что казанцы потеряли главную звезду. Но хоккеист до перехода в казанский клуб четыре сезона подряд забрасывал больше десяти шайб. Знарок даже не пытался помочь Даниилу. Дважды он выпускал его в звене с Галиевым и Семеновым, но когда начал регулярно менять сочетания, то уже не видел форварда в основе. Только один раз Даниил выходил с Кагарлицким и Шипачевым, это случилось в матче с «Адмиралом», а команда выиграла. Другим хоккеистам давали гораздо больше возможностей, даже тем, кто откровенно вредит команде. Вероятно, Даниил и сам уже был на пределе. Лучше потерять в деньгах, но играть, чем убивать квалификацию за четыре миллиона в месяц. Жизнь-то на «Ак Барсе» не заканчивается. Уверен, что в новой команде форвард придет в себя.
Пресс-конференция
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов выступил перед журналистами. И в очередной раз было видно, как нервничает руководитель из-за того, что Александр Волков добровольно ушел из клуба, а не после приказа об увольнении. Если случилось последнее, то легко было бы списать все интервью бывшего менеджера на «обиду», а сейчас этот аргумент пропал. Приходится оправдываться «эмоциями», хотя Волков на редкость спокойный человек. Но он рассказал много того, что не красит клуб. Пошли и нелепые обвинения. Все хорошее было связано не с Алексеем, а с кем-то другим. И вратаря Шимона Грубеца не он нашел, и тренера Михаила Кравеца привели в обход Волкова. А, например, переход Владимира Ткачева организовал сам Александр Крылов. Последнее, кстати, чистая правда. Но только потому трансфер Ткачева из СКА в «Авангард» не имеет отношения к спорту, одного из самых умных форвардов КХЛ продали за тысячу рублей только из-за определенных договоренностей на самом верху, куда Волкову доступ закрыт. Но до согласия на переход Владимир общался-то с Волковым.
Интересно, что Крылов не акцентировал внимание на том, какие ошибки допустил именно он. Например, история с Дмитрием Рябыкиным после пресс-конференции выглядит совсем некрасивой. Крылов прилюдно стал обвинять Рябыкина в отсутствии каких-то навыков, стал отчитывать бывшего тренера, хотя тот никак не мог ответить. Постойте, но где же работал Дмитрий до назначения главным? Разве за те годы, что вы провели в одной системе, было сложно разобраться в человеке? А сейчас Крылов обвиняет тренера в том, про что все знали. Рябыкин слишком долго был вторым и за все это время ни разу не показал готовность взвалить на себя основные обязанности.
В общем, дела у «Авангарда» сейчас пойдут под гору — это очевидно. Хотя бы потому, что на пресс-конференции председатель совета директоров сначала говорит, что не лезет в спортивную часть, а через минуту опровергает это. Даже перед новым генеральным менеджером задачи смешные: сделать состав команды стабильным, а то, дескать, надоело, что все меняется почти на сто процентов. Так у клуба три хоккеиста с контрактом на следующий сезон! И в КХЛ ни у одного клуба нет стабильности с составом из-за отсутствия длительных контрактов, драфта и других нехоккейных вещей. Трудно не разобраться, почему игроки бегают из клуба в клуб.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|32
|26
|6
|54
|2
|ЦСКА
|30
|20
|10
|45
|3
|Торпедо
|32
|20
|12
|42
|4
|Локомотив
|31
|18
|13
|42
|5
|Динамо М
|31
|16
|15
|37
|6
|Витязь
|31
|14
|17
|34
|7
|Спартак
|33
|14
|19
|33
|8
|Динамо Мн
|32
|14
|18
|33
|9
|Северсталь
|32
|12
|20
|32
|10
|Куньлунь
|33
|12
|21
|27
|11
|Сочи
|29
|5
|24
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|31
|21
|10
|44
|2
|Металлург
|31
|19
|12
|42
|3
|Сал. Юлаев
|30
|17
|13
|41
|4
|Адмирал
|32
|18
|14
|40
|5
|Сибирь
|33
|18
|15
|39
|6
|Авангард
|31
|17
|14
|37
|7
|Ак Барс
|30
|13
|17
|31
|8
|Трактор
|32
|13
|19
|29
|9
|Барыс
|31
|13
|18
|28
|10
|Амур
|29
|11
|18
|27
|11
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|25
|19.11
|13:00
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|19.11
|14:00
|
Барыс – Амур
|- : -
|19.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|19.11
|14:30
|
Трактор – Металлург
|- : -
|19.11
|15:00
|
Автомобилист – Сочи
|- : -
|19.11
|17:00
|
Нефтехимик – СКА
|- : -
|19.11
|17:00
|
Динамо М – Куньлунь
|- : -
|19.11
|17:10
|
Динамо Мн – Адмирал
|- : -