Легендарный Билл — снова в финале КХЛ! Методы тренера-ветерана по-прежнему работают

«Ак Барс» доходил до финала Кубка Гагарина только с Билялетдиновым на лавке.

Подхвативший «Ак Барс» в конце декабря Зинэтула Билялетдинов вернул Казань в финал Кубка Гагарина. Смелый ход клуба, который никогда в истории КХЛ не увольнял тренеров по ходу сезона, сработал. Команда плелась во второй половине «Востока», но в итоге выиграла конференцию и впервые с 2018 года вышла в финал, где встретится с действующим чемпионом — московским ЦСКА.

Можно долго рассуждать о том, что изменил Билялетдинов — и по тактике, и по отношению к игрокам, и по распределению ролей. Главное, что мэтр закалил характер команды, нашел общий язык со своенравными звездами и объединил хоккеистов целью, до которой осталось выиграть четыре матча.

Зинэтула Билялетдинов и Данис Зарипов. Фото photo.khl.ru

История с возвращением на лавку уже выдалась киношной, но представьте, каким получится сюжет, если «Ак Барс» выиграет очередной Кубок Гагарина. Для этого казанцам надо остановить армейскую машину, которой рулит Сергей Федоров. Тренерское противостояние только добавляет шарма финалу. Опытнейший Билялетдинов против недавнего новичка профессии Федорова. Который, правда, не проиграл ни одной серии плей-офф.

Вернемся к феномену Билялетдинова. Прошлым летом, когда «Ак Барс» устроил фестивальную селекцию и подписывал суперзвезд, казанцы считались главными фаворитами КХЛ. Из «Далласа» вернулся неувядающий Александр Радулов. За Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова московскому «Динамо» вручили символическую компенсацию, которой едва ли хватит на поход в элитный столичный ресторан. Возглавил мощную команду тренер-чемпион Олег Знарок.

Однако бывший наставник сборной России и СКА с треском провалился и не задержался в Казани до Нового года. В начале декабря потерявшего контроль над ситуацией Знарка закономерно уволили, а в конце месяца команду передали Билялетдинову. Приход нового-старого тренера оживил «Ак Барс».

Зинэтула Билялетдинов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Билялетдинов не тренировал три года. После безыдейного вылета от «Авангарда» в первом раунде плей-офф-2019 решение клуба о расставании выглядело взвешенным. В любой истории рано или поздно ставится точка. Оказалось, расставание в 2019-м стало лишь запятой. Билялетдинов вернулся в «Ак Барс» и сейчас готовится к финальной серии Кубка Гагарина. Идут годы. Меняются тренеры. А до финала казанцы доходят только с Биллом на тренерском мостике, который пользуется старыми, но по-прежнему эффективными конспектами и принципами честного отношения к делу.

Билялетдинов переворачивает тренд, заданный тренерами новой волны. Речь не о возрасте, а о взглядах на игру. Олег Леонтьев и Андрей Разин построили симпатичные атакующие «Нефтехимик» и «Северсталь». Игорь Ларионов собрал романтическое «Торпедо», поверив в молодых хоккеистов и тех, кого списали в других клубах. Лига движется в сторону созидания и творчества на чужой половине площадки. Необязательно иметь в составе мастеровитых хоккеистов, чтобы играть от атаки. Хоккей Билялетдинова — о другом. О порядке, дисциплине и выполнении игрового задания, в первую очередь в собственной зоне. Думается, поменять взгляды в 68 лет тренер уже не сможет. И надо ли, если методички до сих пор работают в КХЛ?

Владислав Фирсов и Игорь Ларионов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

После фиаско на Олимпиаде-2014 в Сочи, когда сборная России не справилась в четвертьфинале с Финляндией, на Билялетдинова вылили ушат грязи. Тренера обвиняли в отсутствии гибкости и неумении поднять команду на баррикады. Через несколько лет проблемы перенеслись на клубную работу, когда «Ак Барс» отлетел от «Авангарда» Боба Хартли в первом раунде плей-офф. После Билла казанцев подхватил Дмитрий Квартальнов. Его высшим достижением остался выход в финал конференции. Знарок провалился в «Ак Барсе» так, что ему теперь вряд ли доверят топ-команду. Зато Билялетдинов, которого руководство клуба (и республики) выдернуло с заслуженного отдыха, перезапустил команду и привез финал в Казань.

Успех Билялетдинова — исключение из правил. Современники наставника «Ак Барса» постепенно отходят от дел. Вячеслав Быков наслаждается жизнью в размеренной Швейцарии. Владимир Крикунов публично заявлял, что готов тренировать, но остается без работы. Последние «достижения» Знарка уже вспоминали. Победивший рак Федор Канарейкин остановился на сезоне-2016/17, который отработал в «Авангарде». Билл вернулся на лавку и показал, что старые методы не потеряли актуальности. Почему бы ему не вручить приз лучшего тренера сезона, если «Ак Барс» выиграет кубок? Из команды звезд Зинэтула Хайдярович сделал звездную команду, которая сыграет в финале конференции. Осенью при Знарке о таком сценарии приходилось только мечтать.