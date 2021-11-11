Уходи туда, откуда ты пришел. СКА без сожаления расстался с канадцем с большим контрактом

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

СКА отдает «Барысу» нападающего Линдена Вея, взамен получая права на Каспери Капанена из «Питтсбурга». Переводя на русский язык, получается, что питерский клуб отказался от очень дорогого хоккеиста, освободив место в платежке. Канадец получал 60 миллионов, он был самым дорогим форвардом, уступая лишь Ларсу Юханссону среди всех питерцев, но при этом не вытягивал свой контракт. Вей уже в прошлом сезоне сделал многое, чтобы о его подписании сожалели. 25 (4+21) очков в 41 матче при игровом времени в 17 минут — это совсем не то, что было нужно, да и 5 (2+3) баллов в плей-офф не стоят таких денег.

В нынешнем чемпионате Линден уже забил больше, чем в прошлом сезоне (5 голов), но при этом не выглядел ключевым игроком команды. Кроме того, голы нападающего нуждаются в оценке. Важной была одна шайба — в матче против «Салавата Юлаева», когда питерцы разгромили серьезного соперника — 5:0. Но вообще Вей забил «Северстали» в первом матче, когда Андрей Разин остался без основного вратаря, а запасные еще не почувствовали уверенность в своих силах. Вей забил «Витязю», когда СКА уступил по буллитам, также был дубль «Куньлуню». Так себе показатели. У Кирилла Марченко, уступающего Линдену по игровому времени почти пять минут, — девять голов.

Вей возвращается в клуб, где и сделал себе имя. Правда, в тот сезон «Барыс» не попал в плей-офф, но центральный нападающий набрал 52 балла и выглядел очень здорово. Затем с ЦСКА он выиграл Кубок Гагарина, а когда в Москве стали считать деньги, его перехватил СКА. Взяли канадца для побед, но Вей как-то завял, не справившись с ответственностью. Юрий Михайлис получает очень серьезное усиление в борьбе за плей-офф, а питерцы вообще ничего не теряют. И очень хорошо, что за короткий срок клуб покидает уже второй иностранный центр, чуть ранее расстались с Фредериком Хандемарком. В СКА есть талантливые российские ребята на эту позицию.

Контракт

Нападающий Матвей Петров заключил трехлетний контракт новичка с «Эдмонтоном». Хоккеист, выступающий в лиге Онтарио, был выбран канадцами на последнем драфте, и у него получается довольно неплохой сезон в юниорской лиге. В 14 матчах российский нападающий набрал 18 очков, забросив десять шайб. Удивительно то, что Петров получил такое внимание от клуба НХЛ, выбранный лишь в 6-м раунде драфта под 180-м номером. Обычно таким игрокам дают шанс сначала в лагере новичков. Но с Петровым поступили иначе. Впрочем, и переоценивать контракт не стоит. «Эдмонтон» тратит немного, а главный тест для Матвея будет, когда он начнет кататься среди взрослых хоккеистов.

Петров — первый номер предпоследнего импорт-драфта канадской юниорской лиги, но в прошлом сезоне из-за пандемии он играл в «Крыльях Советов». Ему предлагали остаться и на этот год, перейти в систему «Спартака», ведь там есть и клуб ВХЛ, а кому-то удается попробовать себя и в КХЛ. Но Матвей и слышать про это не желал. Очень талантливый парень выделялся, играя за «Крылья Советов». Ему в московском клубе доверяли много. Команда, правда, в плей-офф не попала, но уж точно не из-за Петрова. К сожалению, Матвей из тех хоккеистов, кто считает, что вырасти можно лишь за океаном, а в России его скорее загубят. Его право, ведь такие ребята смотрят лишь на пример Андрея Свечникова, не замечая сотню коллег, загубивших себе карьеру. Матвей и не захотел анализировать свой драфт, ведь, как ни крути, по-настоящему сильных забирают гораздо раньше. За последние пять лет игроки, выбранные под 180-м номером, не провели в НХЛ ни одного матча, только двое сидят в АХЛ, да и то не на первых ролях. Но Матвей работает с агентом, на счету которого десятки загубленных российских игроков. Есть риск, что наш форвард станет очередным, хотя и не хотелось бы.

Новичок

Продолжают латать дыры в составе рижские динамовцы. Контракт с клубом подписал Мэтт Лорито. Ему уже 31 год. Трудолюбивый парень, сумевший пробиться в НХЛ через отчаянную работу, так как на драфте на него никто не обращал внимания. Правда, выступал он в университетских лигах, но за студентами в Северной Америке следят внимательно. Мэтт в 2014 году подписал контракт с фармом «Нью-Джерси», но в НХЛ сыграл только за «Детройт» через два сезона. Провел пару матчей, отметился передачей и снова был переведен в фарм-клуб. Больше из АХЛ не выбирался. Хотя Лорито пробовал систему «Айлендерс», даже поиграл в «Торонто», а заканчивал свою североамериканскую карьеру в «Анахайме».

Нигде ему больше не давали возможности проявить себя, и Мэтт со спокойной душой отправился на заработки в Европу. Форвард поехал в Швецию, провел первую часть сезона за «Юргордене», и на него обратил внимание клуб КХЛ. Статистка в Скандинавии не дает никакого представления о хоккеисте. 14 матчей, 6 (2+4) очков — это лишь цифры, никак не влияющие на перспективы у нас. Видели мы и бомбардиров, которые ничего не могут забить, а также середняков, превращающихся в лидеров клуба.

Но тут мы видим другой позитивный момент. В Риге не собираются сдаваться и завершать сезон. Они все равно ищут хоккеистов, стараются изменить положение, чтобы попасть в плей-офф. Для КХЛ это хорошо, и тем более отлично для Западной конференции, ведь формально там все клубы не потеряли шансы на участие во втором этапе турнира.