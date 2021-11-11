В КХЛ не доверяют молодежи. Это может стать проблемой для сборной на МЧМ
Почти год назад журналисты, эксперты и болельщики под впечатлением от выигранного Кубка Карьяла дружно вешали на молодежку Игоря Ларионова как минимум медали МЧМ-2021 в Эдмонтоне. Тогда в распоряжении у Профессора оказался достаточно мощный костяк из хоккеистов 2001 года рождения, выигрывавший серебро ЮЧМ за пару лет до МЧМ, не менее талантливая россыпь хоккеистов 2002 года. А главное — у той сборной уже за несколько месяцев до мирового первенства были вполне понятные лидеры, регулярно получавшие неплохое игровое время в КХЛ. И любой другой результат, кроме топ-3 по итогам турнира, при таких вводных заведомо считался провалом.
Смотрите сами. Родион Амиров по состоянию на 10 ноября прошлого года стабильно получал больше 14 минут в родном «Салавате» у Томи Лямся, который периодически доверял молодому уфимцу место в спецбригаде в большинстве. Василий Подколзин, тогда еще не успевший испортить отношения с Романом Ротенбергом, ненамного меньше играл в СКА Валерия Брагина. Дмитрий Квартальнов уже начинал заигрывать в основе габаритного центра Илью Сафонова. А проспект «Коламбуса» Егор Чинахов уже стал твердым игроком «Авангарда» и колотил голы в большинстве за омскую команду.
Неплохо все было с кахаэловским айстаймом и у защитников. Шакир Мухамадуллин тогда еще не звездил и не был так раскован в атаке, как сейчас, но здорово прибавлял от матча к матчу в паре с ветераном Алексеем Семеновым. Кирилл Кирсанов круто воспользовался своим шансом, когда СКА в начале регулярки словил эпидемию коронавируса, и показал, что достоин регулярно играть с мужиками. Семен Чистяков редко поднимался выше третьей пары «Ястребов», однако играл исключительно в КХЛ и частенько получал похвалу Боба Хартли на пресс-конференциях.
Что до попавшего сейчас в опалу Ярослава Аскарова, безальтернативный первый номер молодежки к 10 ноября насобирал сразу 13 матчей за СКА, девять из которых он начинал в качестве стартера.
Солидные ли это цифры? Вполне себе. Хотя в предыдущих брагинских молодежках можно было увидеть чуть более высокий процент железобетонных кахаэловцев с более высоким айстаймом. Впрочем, год на год не приходится. Например, на МЧМ в 2018-м у нынешнего главного тренера питерских армейцев вообще не было хоккеистов, которых можно было бы идентифицировать как твердых игроков КХЛ. Однако если в конкретные сезоны отсутствие представителей второй лиги мира можно объяснить «неурожайным годом», то в нынешней молодежке их будет не так много по одной простой причине — потенциальным лидерам команды Олега Браташа попросту не дают играть в КХЛ.
Благодаря InStat мы узнали, сколько сыграли в КХЛ в период с 1 сентября по 10 ноября текущего сезона потенциальные игроки первых двух пятерок молодежки Браташа в сравнении с лидерами прошлогодней команды Ларионова за аналогичный период.
Если смотреть на общее среднее игровое время, то оно упало на две минуты. Казалось бы, ничего хорошего в этом нет, но бить в набат, глядя на эти цифры, точно не стоит. Тем более что суммарно костяк новой молодежки сыграл за выбранный промежуток на пять матчей больше. Но если вынести за скобки Хуснутдинова, Мухамудуллина и Кирсанова, то преимущество предыдущего созыва окажется катастрофическим. Выходит, что игровое время на уровне КХЛ стабильно получают только три человека, которые уже имеют опыт игры на МЧМ.
Больше всего сейчас должны страдать от кахаэловского голодания Федор Свечков и Никита Чибриков, которые из-за раздутой вертикали СКА получают в первой команде не так много времени, как должны при своем таланте. С одной стороны, два лидера серебряной «юниорки» Альберта Лещева стабильно играют с мужиками в ВХЛ и постепенно обрастают мясом. С другой, в «вышке» они играют настолько результативно, что иной раз кажется, будто им уже скучно в «СКА-Неве». Вот только места в основе питерцев нет ни для одного, ни для другого. Особенно на фоне приобретения Валентина Зыкова и потенциального подписания Лео Комарова. Система армейцев не может переварить всех топ-юниоров, которых собрал в Северной столице Роман Ротенберг. И страдают от этого не только пацаны, которые в других клубах стабильно играли бы в КХЛ, но и молодежка.
Точно не может быть доволен арендой в «Спартак» проспект «Каролины» и некогда первый центр юниорской сборной 2002 года Василий Пономарев. Если летом невероятно умному плеймейкеру обещали место в 3-4-м звене «красно-белых», то осенью ему дали жалкие крохи и место 13-го нападающего, а чуть позже спустили в фарм-клуб, где он выглядит очень солидно и ведет игру своей тройки. Впрочем, еще хуже ситуация у его бывшего партнера по юниорской тройке Павла Тютнева.
Поправить печальные цифры вполне мог бы любимчик Андрея Разина Никита Гуслистов, который играет по 16 минут и выходит на большинство «Северстали». Но как креативного центра для топ-6 его, по всей видимости, не рассматривают. А по своему функционалу череповчанин скорее подходит для нижних троек.
Одна из главных проблем Браташа на данный момент заключается в том, что почти все технари 2002 года рождения и младше не получают вменяемый айстайм на высшем уровне. Маленький юркий снайпер Александр Пашин, подобно Чибрикову и Свечкову, разрывает «вышку» за «Торос», но в основе «Салавата Юлаева» его в упор не видят. Не менее талантливый вингер Данила Юров закисает 13-м форвардом в монструозной «Магнитке» Ильи Воробьева. А главный октябрьский сюрприз «Сибири» Дмитрий Овчинников получил место в четвертой тройке от Андрея Мартемьянова и стал в полной мере показывать свою неординарную технику вкупе с классным мышлением, уже когда ФХР объявила составы сборных на первый этап Евротура и турнир Четырех наций. Продолжи главный тренер новосибирцев мариновать его на лавке, и сильнейший юниор в клубной вертикали так и не получил бы свою возможность побороться за билет на МЧМ.
Приведенные цифры мало что говорят об уровне и потенциале команды, которую Браташ в декабре повезет на МЧМ. Делать выводы о силе той или иной молодежки на основании количества проведенных минут со взрослыми не стоит. В конце концов, те же канадцы из года в год привозят на мировое первенство команды, в которых 99% пацанов не имеют опыта игры в профессиональных лигах. А вот задуматься, почему кахаэловские тренеры боятся доверять дико талантливым пацанам, переросшим уровень ВХЛ и МХЛ, все же стоит.
Расписание матчей сборной России на Кубке Карьяла
Россия — Финляндия, 11 ноября (19.30 мск)
Россия — Швеция, 13 ноября (15.00 мск)
Россия — Чехия, 14 ноября (14.30 мск)
Состав сборной России:
Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»), Владимир Галкин («Автомобилист»).
Защитники: Александр Никишин, Егор Савиков (оба — «Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (оба — СКА), Семен Чистяков («Авангард»), Никита Новиков («Динамо»), Владимир Грудинин (ЦСКА), Александр Елесин («Локомотив»).
Нападающие: Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Дмитрий Рашевский («Динамо»), Никита Тертышный, Виталий Абрамов (оба — «Трактор»), Никита Чибриков, Федор Свечков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков (все — СКА), Максим Федотов («Торпедо»), Никита Гуслистов, Даниил Вовченко (оба — «Северсталь»), Василий Пономарев («Спартак»), Иван Чехович («Торпедо»), Иван Зинченко («Витязь»).
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