В КХЛ не доверяют молодежи. Это может стать проблемой для сборной на МЧМ

Основа команды на предстоящий турнир поехала на Кубок Карьяла.

Почти год назад журналисты, эксперты и болельщики под впечатлением от выигранного Кубка Карьяла дружно вешали на молодежку Игоря Ларионова как минимум медали МЧМ-2021 в Эдмонтоне. Тогда в распоряжении у Профессора оказался достаточно мощный костяк из хоккеистов 2001 года рождения, выигрывавший серебро ЮЧМ за пару лет до МЧМ, не менее талантливая россыпь хоккеистов 2002 года. А главное — у той сборной уже за несколько месяцев до мирового первенства были вполне понятные лидеры, регулярно получавшие неплохое игровое время в КХЛ. И любой другой результат, кроме топ-3 по итогам турнира, при таких вводных заведомо считался провалом.

Смотрите сами. Родион Амиров по состоянию на 10 ноября прошлого года стабильно получал больше 14 минут в родном «Салавате» у Томи Лямся, который периодически доверял молодому уфимцу место в спецбригаде в большинстве. Василий Подколзин , тогда еще не успевший испортить отношения с Романом Ротенбергом, ненамного меньше играл в СКА Валерия Брагина. Дмитрий Квартальнов уже начинал заигрывать в основе габаритного центра Илью Сафонова . А проспект «Коламбуса» Егор Чинахов уже стал твердым игроком «Авангарда» и колотил голы в большинстве за омскую команду.

Неплохо все было с кахаэловским айстаймом и у защитников. Шакир Мухамадуллин тогда еще не звездил и не был так раскован в атаке, как сейчас, но здорово прибавлял от матча к матчу в паре с ветераном Алексеем Семеновым. Кирилл Кирсанов круто воспользовался своим шансом, когда СКА в начале регулярки словил эпидемию коронавируса, и показал, что достоин регулярно играть с мужиками. Семен Чистяков редко поднимался выше третьей пары «Ястребов», однако играл исключительно в КХЛ и частенько получал похвалу Боба Хартли на пресс-конференциях.

Что до попавшего сейчас в опалу Ярослава Аскарова , безальтернативный первый номер молодежки к 10 ноября насобирал сразу 13 матчей за СКА, девять из которых он начинал в качестве стартера.

Первые две пятерки.

Солидные ли это цифры? Вполне себе. Хотя в предыдущих брагинских молодежках можно было увидеть чуть более высокий процент железобетонных кахаэловцев с более высоким айстаймом. Впрочем, год на год не приходится. Например, на МЧМ в 2018-м у нынешнего главного тренера питерских армейцев вообще не было хоккеистов, которых можно было бы идентифицировать как твердых игроков КХЛ. Однако если в конкретные сезоны отсутствие представителей второй лиги мира можно объяснить «неурожайным годом», то в нынешней молодежке их будет не так много по одной простой причине — потенциальным лидерам команды Олега Браташа попросту не дают играть в КХЛ.

Ориентировочный состав.

Благодаря InStat мы узнали, сколько сыграли в КХЛ в период с 1 сентября по 10 ноября текущего сезона потенциальные игроки первых двух пятерок молодежки Браташа в сравнении с лидерами прошлогодней команды Ларионова за аналогичный период.

Если смотреть на общее среднее игровое время, то оно упало на две минуты. Казалось бы, ничего хорошего в этом нет, но бить в набат, глядя на эти цифры, точно не стоит. Тем более что суммарно костяк новой молодежки сыграл за выбранный промежуток на пять матчей больше. Но если вынести за скобки Хуснутдинова, Мухамудуллина и Кирсанова, то преимущество предыдущего созыва окажется катастрофическим. Выходит, что игровое время на уровне КХЛ стабильно получают только три человека, которые уже имеют опыт игры на МЧМ.

Ты в санаторий не спеши, это ещё цветочки

Мы оба знаем, кто вершина пищевой цепочки!



Чибриков, 5:1! pic.twitter.com/BycrKUif9m — СКА-Нева (@SKA_Neva) November 1, 2021

Больше всего сейчас должны страдать от кахаэловского голодания Федор Свечков и Никита Чибриков, которые из-за раздутой вертикали СКА получают в первой команде не так много времени, как должны при своем таланте. С одной стороны, два лидера серебряной «юниорки» Альберта Лещева стабильно играют с мужиками в ВХЛ и постепенно обрастают мясом. С другой, в «вышке» они играют настолько результативно, что иной раз кажется, будто им уже скучно в «СКА-Неве». Вот только места в основе питерцев нет ни для одного, ни для другого. Особенно на фоне приобретения Валентина Зыкова и потенциального подписания Лео Комарова. Система армейцев не может переварить всех топ-юниоров, которых собрал в Северной столице Роман Ротенберг. И страдают от этого не только пацаны, которые в других клубах стабильно играли бы в КХЛ, но и молодежка.

Точно не может быть доволен арендой в «Спартак» проспект «Каролины» и некогда первый центр юниорской сборной 2002 года Василий Пономарев. Если летом невероятно умному плеймейкеру обещали место в 3-4-м звене «красно-белых», то осенью ему дали жалкие крохи и место 13-го нападающего, а чуть позже спустили в фарм-клуб, где он выглядит очень солидно и ведет игру своей тройки. Впрочем, еще хуже ситуация у его бывшего партнера по юниорской тройке Павла Тютнева.

Поправить печальные цифры вполне мог бы любимчик Андрея Разина Никита Гуслистов, который играет по 16 минут и выходит на большинство «Северстали». Но как креативного центра для топ-6 его, по всей видимости, не рассматривают. А по своему функционалу череповчанин скорее подходит для нижних троек.

First of many for Sibir's 19-year-old Dmitry Ovchinnikov! pic.twitter.com/y2y06qRxFU — KHL (@khl_eng) October 19, 2021

Одна из главных проблем Браташа на данный момент заключается в том, что почти все технари 2002 года рождения и младше не получают вменяемый айстайм на высшем уровне. Маленький юркий снайпер Александр Пашин, подобно Чибрикову и Свечкову, разрывает «вышку» за «Торос», но в основе «Салавата Юлаева» его в упор не видят. Не менее талантливый вингер Данила Юров закисает 13-м форвардом в монструозной «Магнитке» Ильи Воробьева. А главный октябрьский сюрприз «Сибири» Дмитрий Овчинников получил место в четвертой тройке от Андрея Мартемьянова и стал в полной мере показывать свою неординарную технику вкупе с классным мышлением, уже когда ФХР объявила составы сборных на первый этап Евротура и турнир Четырех наций. Продолжи главный тренер новосибирцев мариновать его на лавке, и сильнейший юниор в клубной вертикали так и не получил бы свою возможность побороться за билет на МЧМ.

Приведенные цифры мало что говорят об уровне и потенциале команды, которую Браташ в декабре повезет на МЧМ. Делать выводы о силе той или иной молодежки на основании количества проведенных минут со взрослыми не стоит. В конце концов, те же канадцы из года в год привозят на мировое первенство команды, в которых 99% пацанов не имеют опыта игры в профессиональных лигах. А вот задуматься, почему кахаэловские тренеры боятся доверять дико талантливым пацанам, переросшим уровень ВХЛ и МХЛ, все же стоит.