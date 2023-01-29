Зубов предположил, почему за Квартальновым закрепилось реноме тренера, конфликтующего с игроками
Экс-помощник Дмитрия Квартальнова по «Локомотиву» и «Ак Барсу» Павел Зубов порассуждал, почему, как только заходит речь о возможном назначении, в прессе начинают вспоминать какие-то конфликтные истории с участием тренера.
«Могу с полной уверенностью утверждать, что на бытовой почве, в повседневной жизни у Квартальнова ни с кем из игроков конфликтов не было. И это подтвердит большинство хоккеистов, которые работали под его руководством, многие из них сохранили с ним хорошие, добрые отношения. Да, Дмитрий Вячеславович жесткий в плане работы, но только потому, что он, в первую очередь, требователен к себе, и потому — ко всем остальным тоже. Мне даже кажется, что Квартальнов от себя требует иногда даже чересчур много, что, возможно, не идет на пользу, но такой он человек. В этом плане, пропуск сезона, скорее всего, пойдет ему на пользу, ведь это возможность перезагрузиться, переосмыслить какие-то вещи. Помню, даже спорил с журналистами, которые называли хоккей «Ак Барса» «рельсовым» и прямолинейным. Но это совсем не так, и никто не объяснил и не аргументировал мне, почему сложился такой стереотип. Причем его подхватили и тащат из сезона в сезон. Поэтому могу предположить, что реноме за Квартальновым закрепилось давным давно, когда кто-то из журналистов придумал эту мысль и вбросил, а остальные подхватили и не хотят отходить от шаблона», — приводит слова Зубова Betonmobile.ru.
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