Галиев вернется в состав «Ак Барса» после двух пропущенных матчей

Как стало известно «СЭ», нападающий Станислав Галиев вернется в состав «Ак Барса» после двух пропущенных из-за травмы матчей.

Сегодня, 29 января, казанцы дома сыграют с «Трактором», начало игры в 17:00.

В нынешнем сезоне 31-летний Галиев провел 46 матчей и набрал 29 (14+15) очков.

«Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко.