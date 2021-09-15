Режиссер фильма «Небесная команда» обвинил «СЭ» в заказухе. Но мы все равно дали ему высказаться

Владимир Алеников не согласен, что снял неудачный фильм о трагедии хоккейного «Локомотива».

9 сентября на экраны вышел фильм «Небесная команда», посвященный десятой годовщине гибели ярославского «Локомотива» в авиакатастрофе. Его снял советский и российский режиссер и писатель Владимир Алеников, известный благодаря комедии «Нужные люди» и детскому мюзиклу «Приключения Петрова и Васечкина».

После всероссийской премьеры фильма наш журналист Иван Богун посмотрел «Небесную команду» и остался в ужасе от увиденного. Разгромную рецензию вы можете прочитать здесь.

Мы решили дать слово создателям фильма и связались с его режиссером. Алеников не согласился с критической оценкой фильма и, более того, обвинил «СЭ» в заказном характере материала — якобы он вышел по наводке президента «Локомотива» Юрия Яковлева. Мы категорически отвергаем подобные заявления, однако считаем, что читатели должны увидеть и альтернативное от нашего мнение насчет фильма. Ниже — интервью Аленикова о «Небесной команде».

«Небесная команда»

Год производства — 2020

Премьера — 9 сентября 2021 года

Страна — Россия, Белоруссия

Жанр — спортивная драма

Режиссер — Владимир Алеников

Сценарий — Владимир Алеников

Продюсеры — Олег Жаров, Юрий Ваксман, Михаил Шашков, Владимир Алеников

В ролях — Антон Рогачев, Кристина Корбут, Никита Волков, Александр Гуськов, Анна Уколова, Сергей Баталов, Ирина Розанова, Андрей Мерзликин, Янина Третьякова, Вячеслав Фетисов и другие.

Фетисов оказал неоценимую помощь

— У вас не было ощущения, что прошло еще слишком мало времени, чтобы снимать фильм о трагедии?

— Нет, такого ощущения абсолютно не было. Наоборот, у всех нас, включая сотни болельщиков и десятки родственников и близких, и у технического персонала команды, с которым мы общались, было полное ощущение, что необходимо сделать такую картину. Тем более в то время, когда грядет десятилетняя годовщина.

— Подтвердите или опровергните информацию о том, что фильм был снят за 28 дней.

— Это абсолютное вранье. Работа над фильмом шла два года, а съемочный период длился четыре месяца.

— Вы заявляли консультантом Вячеслава Фетисова. Объясните, что может рассказать о той команде человек, который был достаточно далек от нее?

— Вячеслав Фетисов именно в это время был председателем совета директоров КХЛ. Трудно найти человека, лучше разбирающегося в хоккее. Он лично присутствовал на траурной церемонии в Ярославле и чувствовал всю боль утраты и атмосферу зала. Фетисов вместе с Игорем Ларионовым дважды присутствовал на предварительных просмотрах, и для нас была очень важна их реакция и их оценка нашей работы. Вы видели фильм?

— Да.

— Тогда зачем вы спрашиваете такие вещи? Фетисов не просто консультировал нас по целому ряду вопросов, но и сыграл самого себя.

— По каким конкретным вопросам он консультировал вас?

— По любым вопросам, которые у меня возникали: начиная от хоккейных традиций и заканчивая прочими нюансами. Он был безотказен и оказал нам неоценимую помощь.

— Мне как зрителю непонятно, зачем вообще была нужна сцена с Фетисовым. Она же совершенно никак не влияет на сюжет.

— Любая деталь картины работает на общую идею фильма. Наша задача была рассказать о команде, о хоккее далеким от этой жизни зрителям, чтобы у них возникло хоть какое-то ощущение от этого замечательного спорта. На это, в частности, и работает эта сцена.

Почему мы должны были высылать кому-то сценарий?

— Почему так мало времени уделено раскрытию игроков той команды? В фильме есть сцена, где хоккеист Артем рассказывает, что не моет руку после того, как ее пожал Александр Галимов. Но почему он так фанател от Галимова, не показано.

— Это не документальный фильм, а художественное кино. И не сериал, а всего лишь полный метр. Нам было важно показать образ всей команды в целом, потому что рассказать о каждом игроке отдельно в небольшой картине невозможно. Александр Галимов не просто многократно показан в фильме. Ему даже дается прямая речь. О чем вы говорите!?

— Прямая речь Галимова — это его реальное небольшое флеш-интервью в микст-зоне.

— Да, я и говорю об этом моменте. Это его реальная речь.

— У меня сложилось впечатление, что авторы фильма не определились, о ком они снимают фильм — о команде или о болельщиках.

— Это вы, видимо, не понимаете, о чем картина. Мы-то с самого начала знали, о чем она будет. Фильм посвящен команде, но мы рассказываем о ней сквозь призму любви болельщиков и близких к ней людей. Если совсем коротко, то это фильм о любви болельщиков к команде. Это фильм о простых людях, мы показываем, почему они так любят эту команду. Как и все мои фильмы, книги и спектакли, это картина о любви — о любви простых людей к этой замечательной команде, о любви молодых людей, которых навсегда разлучила эта трагедия. Если вы знаете мою фильмографию или читали мои книги, то должны знать, что я всю жизнь рассказываю необычные истории любви в разных ее ипостасях. Любовь в фильме показана в разных видах: невесты ли это, болельщики ли это, прачка ли это. Если вы этого не поняли, то мне очень жаль.

— Прокомментируйте слова отца Ивана Ткаченко, который сказал, что ему так и не выслали сценарий.

— Что значит «не выслали сценарий»? Почему мы должны были кому-то высылать сценарий? Где вообще написано, что мы должны были сделать это? Всем родственникам были высланы синопсисы, то есть краткое содержание будущего сценария. Этого было более чем достаточно.

— Поясню. Он рассказывал, что представители съемочной группы просили подписать его некие документы и обещали на следующий день прислать сценарий фильма.

— Не знаю, о чем идет речь. Я с ним никогда не разговаривал. Никто никаких сценариев никому не обещал. Иван Ткаченко — великий спортсмен и потрясающий человек. В фильме ему уделено достаточно места.

— Какого рода документы подписывали родственники погибших ребят?

— Родственники подписали большое письмо в поддержку картины, когда Юрий Яковлев стал всячески атаковать фильм и запрещать вести его производство. Он инициировал в интернете голосование о том, нужен ли такой фильм. Это вообще нонсенс! По-моему, впервые в истории кино началось какое-то идиотское голосование о том, быть фильму или нет. Именно в этот момент мы и обратились ко всем родственникам, и почти все они подписали большое письмо с просьбой помочь картине. И за все это время по сегодняшний день никто из них не отозвал своей подписи, несмотря на все давление президента «Локомотива».

— У вас есть понимание, почему он препятствовал созданию «Небесной команды»?

— Он как препятствовал, так и продолжает препятствовать. Очевидно, что статья, которая вышла у вас в газете, появилась по его заказу.

— У вас ошибочное представление — Юрий Яковлев вне официальных пресс-конференций практически не контактирует ни с кем из журналистов.

— Откуда тогда вы узнали нюансы, которых не знал никто, кроме людей, находившихся непосредственно внутри производства фильма?

— Например?

— Не хочу обсуждать эту тему. Это стопроцентный заказ, и это всем очевидно. Почему он с самого начала так сражается с идей создания фильма и продолжает это делать — для меня абсолютная загадка. Видимо, он не хочет видеть никаких упоминаний о катастрофе. Я лично трижды писал Яковлеву с просьбой встретиться. Он никогда не отвечал ни на звонки, ни на письма ни мне, ни продюсеру Олегу Жарову. Поэтому я понятия не имею, почему он пытался препятствовать нашей работе. Там вообще какая-то странная история с этой катастрофой. Когда я разговаривал с женщиной-диспетчером, которая отправляла этот злосчастный самолет, то она побелела и сказала, что вообще не будет отвечать ни на какие вопросы.

Кадр из фильма «Небесная команда».

На сайт фильма приходят тысячи благодарных отзывов

— Как так вышло, что на одной из первых пресс-конференций вы сказали, что «Локомотив» оказывает важную поддержку фильму, а через какое-то время клуб выпускает пресс-релиз, где прямым текстом говорит, что не хочет иметь отношения к нему?

— Да, на момент проведения пресс-конференции оказывал. У нас были теплые дружеские отношения со многими работниками клуба. Они делали это до тех пор, пока Яковлев не запретил всем своим сотрудникам с нами общаться.

— Можете рассказать о том, чьи семьи принимали непосредственное участие в создании фильма?

— Я общался абсолютно со всеми невестами. Все они всячески нам помогали — предоставили нам фотографии и кучу других материалов. Многое из их рассказов вошло в сценарий. Мы до сих пор общаемся с родственниками. Мы собирали всех их в Ярославле и показывали наш фильм — это было необычайно важное и трогательное событие. После фильма они выходили один за одним на сцену и со слезами произносили слова благодарности. Например, мать Андрея Кирюхина. Я, кстати, только что вернулся из Минска, где тоже проходила премьера. Там живут родные Руслана Салея, и у них тоже были слезы благодарности.

— Почему фильм так и не получил грант от Фонда кино и Минкульта? В одном из интервью вы говорили о желании его получить.

— Было решено никуда не обращаться. Мы решили, что те небольшие деньги, которые мог бы нам выделить Минкульт, потребуют от нас огромной отчетности, не принеся достаточной финансовой поддержки. Мало того, мы никогда не обращались за финансовой помощью ни в хоккейный клуб «Локомотив», ни в РЖД. Зато получили запрет РЖД на съемки на всех их объектах, включая ярославскую «Арену-2000», в результате чего вынуждены были уехать в Белоруссию и работать там. Фильм был целиком снят на средства болельщиков, без какого-либо привлечения государственных средств.

— Не кажется, что у фильма слишком сумбурная концовка? Несколько кадров с ошарашенными лицами болельщиков, затем вечер-реквием в Минске и сразу же конец.

— Нет, мне так категорически не кажется. Нравится он кому-то или нет, это дело вкуса. Произведение искусства не обязано нравиться всем поголовно, это не денежная купюра. Я был уже на четырех премьерах, и как только на экранах появляются фотографии хоккеистов, весь зал встает и десять минут стоя аплодирует со слезами на глазах. Это, согласитесь, дорогого стоит! На сайт фильма приходят тысячи благодарных отзывов со всей страны, а лично мне прислали восторженные отклики люди, мнение которых для меня очень ценно.

Вот только что пришло еще несколько отзывов — самую высокую оценку картине дал крайне уважаемый мною писатель, музыкант, культуролог Михаил Казиник, а заслуженный учитель России, академик Евгений Ямбург написал, что потрясен фильмом, и пригласил меня встретиться с учениками в его школе. Мы, кстати, не только сняли фильм, но еще вместе с директором ярославской школы № 9 Сергеем Шевченко, которого в картине играет Алексей Гуськов, открыли школьный музей, посвящённый десяти погибшим хоккеистам, учившимся в той самой школе.