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Сегодня, 22:27

Билялетдинов — о проблемах «Ак Барса»: «Есть внутренние сложности, но они чисто хоккейные»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:1 ОТ) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Сложная игра была, соперник много создавал сложностей, но мы старались, ребята старались. Не могу упрекнуть их, результата добились, но есть, над чем работать, над чем подумать. Будем работать, сегодня главное, что выиграли. Тимур молодец, я бы его отметил и ребята его отметили. Сегодня много выручал, были сложные моменты у него, но он сыграл достойно. Настраивать на овертайм особенно не надо, мы играли в предсезонных турнирах, ребята знают как играть. В целом ничего нового для них.

Не думаю, что сегодня была какая-то проблема с мотивацией, они понимали, что соперник проиграл и он будет настроен на эту игру. У нас есть сложности определенные, есть вопросы, но они чисто внутренние, рабочие, хоккейные. В целом, есть определенные сложности, в том числе у первого звена. Пока не все получается, но ребята стараются, пытаются забить, переживают, когда не забивают. Насчет изменений подумаем, есть еще время.

Квартальнов? Я не наблюдал раньше за его командами, но что я вижу, так это то, что команда активная у него, агрессивная, достаточно обученная. Ребята работают, трудятся. Это нормально. По Войнову пока рано что сказать можно, на льду он катается, но рано еще рано о чем-то говорить. У Артема Галимова ситуация получше, но играть пока он не готов. Жафяров переживает конечно по поводу игрового времени, как любой спортсмен он хочет играть, и я это вижу. С ним я говорил, пока ситуация такая. Надо немного потерпеть, а дальше видно будет», — сказал Билялетдинов.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Минск)
Зинэтула Билялетдинов
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