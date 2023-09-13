КХЛ: расписание и трансляции матчей 13 сентября
На 13 сентября запланированы три матча в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024.
Матчи на территории России можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах. Сезон — 2023 / 2024 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игры КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.
Расписание трансляций матчей КХЛ 13 сентября:
15.30. «Сибирь — Амур»
Онлайн-трансляции: «Матч ТВ», КХЛ ТВ, Okko Спорт.
19.00. «Северсталь» — «Сочи»
Онлайн-трансляции: Сайт КХЛ, Okko Спорт.
19.30. ЦСКА — «Динамо М»
Онлайн-трансляции: «Матч ТВ».
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|4
|4
|0
|8
|2
|Куньлунь РС
|6
|4
|2
|8
|3
|Спартак
|5
|3
|2
|6
|4
|Динамо М
|5
|3
|2
|6
|5
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|6
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|7
|Динамо Мн
|5
|2
|3
|5
|8
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|9
|СКА
|5
|2
|3
|4
|10
|Сочи
|5
|2
|3
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
|9
|2
|Ак Барс
|5
|4
|1
|8
|3
|Автомобилист
|5
|3
|2
|7
|4
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|5
|Трактор
|5
|2
|3
|5
|6
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|7
|Лада
|5
|2
|3
|4
|8
|Амур
|5
|2
|3
|4
|9
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|10
|Адмирал
|4
|1
|3
|3
|11
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|13.09
|15:30
|
Сибирь – Амур
|- : -
|13.09
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|13.09
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -