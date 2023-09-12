Браташ — о матче с «Трактором»: «Победу можно смело назвать трудовой. Мы ее заработали»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу над «Трактором» (3:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Голы за клуб из Тольятти забили Скотт Космачук, Трой Джозефс и Никита Попугаев.

«Сегодняшнюю победу можно смело назвать трудовой. Мы ее заработали, потому что в первом периоде хотели переиграть соперника, но не получилось, соперник нас переигрывал, поэтому пришлось перестраиваться. И получилось переработать соперника. Было тактическое перестроение, поменяли тактическое задание в сравнении с началом игры. «Лада» — лидер КХЛ по количеству штрафного времени, набранного ее соперниками? Это только в плюс нашим игрокам, которые играют на команду и зарабатывают большинство», — приводит слова Браташа пресс-служба «Трактора».

«Лада» набрала 4 очка в 5 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 2 победы и 3 поражения.

14 и 16 сентября «Лада» на выезде проведет матчи с «Металлургом», а 18 сентября встретится с «Трактором».