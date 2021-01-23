Житник о коронавирусе: «Проблему немного раздули. Через полгода истерия начнет сходить на ноль»

Бывший защитник сборной России Алексей Житник рассказал о своем отношении к пандемии и о том, как вместе со своей семьей переболел коронавирусом.

— НХЛ справится с последствиями пандемии?

— Даже не сомневаюсь. Это займет какое-то время, но все вернется на свое место. Главное — разобраться с вакциной и победить болезнь. Думаю, уже ближайшей осенью ситуация заметно улучшится как в мире, так и в хоккее.

— А вы как к коронавирусу относитесь? С опаской или считаете, что проблема раздута?

— Я сам переболел в легкой форме. Жена, дети тоже. Болезнь действительно существует. Просто все зависит от организма. Если есть хронические заболевания, то рисков больше. Но я не считаю, что это является самой большой проблемой сейчас в мире. Ее немного раздули. Думаю, через полгода вся истерия начнет сходить на ноль.

(Андрей Жданюк)

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